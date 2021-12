La friture à air est une façon innovante de cuire le poulet, en lui donnant le délicieux goût de la friture sans avoir besoin de beaucoup d’huile. C’une excellente alternative à la friture classique, car il rend le poulet tout aussi croustillant et savoureux, mais en utilisant beaucoup moins de graisse grâce à un système d’air chaud pulsé pour cuire vos aliments de manière uniforme.



Nous vous recommandons de commencer par une recette facile et efficace comme le poulet rôti au miel et au citron. Si vous prévoyez un barbecue, pourquoi ne pas essayer des pilons épicés avec marinade ? Pour une recette de poulet saine avec des saveurs exotiques, essayez des ailes de poulet rôties à l’asiatique. La friteuse à air vous permet ainsi de préparer différentes recettes de poulet light pour le plus grand plaisir de la famille et de vos amis.