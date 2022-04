Cirer du parquet



En plus d’un nettoyage régulier, vous devriez cirer votre parquet environ deux fois par an. Le polissage et le cirage éliminent les bosselures et les petites rayures mineures sans que le plancher ait besoin d’être complètement poncé et re-scellé. Utilisez toujours un cirage adapté à votre type de plancher et suivez les instructions du fabricant.