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FC6726/01
Brosse d'aspiration à 180°
21,6 V, jusqu'à 40 min
2-en-1 : aspiration, aspirette
Mini-brosse Turbo
La brosse à 180° est conçue pour aspirer avec puissance et précision jusqu'à 98 % de la poussière et de la saleté sur tous les types de sols à chaque passage, même dans les zones difficiles d'accès.
Repérez et aspirez facilement la poussière, les peluches, les cheveux et les miettes grâce aux LED intégrées à la brosse du SpeedPro. Elles révèlent au fur et à mesure la poussière et les saletés dissimulées.
Les batteries lithium-ion 21,6 V hautes performances permettent jusqu'à 40 minutes d'autonomie en mode Normal et 20 minutes en mode Turbo.
1.0
sur 6
1
Avis
Zebra8472
08/06/2026
Deutschland
definitiv nicht zu empfehlen
Wir haben zum ersten mal wirklich Geld (knapp 300€) in die Hand genommen und einen Staubsauger einer sogenannten Qualitätsmarke gekauft. Leider saugt das Gerät so schlecht, dass es fast schon spuckt. Wir haben es in die Reparatur gegeben und angeblich sei kein Fehler gefunden. Der Dreck, der eingesaugt wird fällt hinten wieder raus. Wenn doch mal was im Behälter landet, dann ist das ein Bruchteil dessen was am Boden war. Auch der Hinweis, dass die Filter ggf. Nicht sauber genug sind stimmt nicht, denn nach einer kompletten Reinigung schafft das Teil immer noch nichts. Ich kann dieses Gerät niemandem empfehlen. Wirklich schade. Unser altes Teil ist zwar beinahe abgefackelt, aber wäre besser gewesen. Auch diese Wischgeschichte hält nicht was sie verspricht. Da bleibe ich beim analogen Handwischer.
Avantages
Kabellos
Contre
Saugt nicht richtig, Muss sehr häufig gereinigt werden, rücklaufklappe im auffangbehälter schliesst nicht richtig, kundenservice/reparaturservice war nicht hilfreich
Cet avis a été rédigé pour SpeedPro Aqua FC6719/01R1 Kabelloser Akku-Staubsauger – Refurbished
Date of Use 2023-12-13
Cet avis a été rédigé pour SpeedPro Aqua FC6719/01R1 Kabelloser Akku-Staubsauger – Refurbished
Date of Use 2023-12-13
Lavez le filtre toutes les 2 semaines à la main uniquement, pour des performances optimales. Essorez-le jusqu'à ce que l'eau soit propre. Laissez-le sécher pendant 24 heures avant de le réutiliser.