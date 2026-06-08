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  • Rapide. Puissant, même aux endroits difficiles d'accès
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SpeedProAspirateur-balai sans fil

FC6726/01

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Rapide. Puissant, même aux endroits difficiles d'accès
Le nouvel aspirateur sans fil SpeedPro est rapide et efficace. Il est équipé d'une brosse à 180° pour une aspiration précise de la poussière, même dans les zones les plus difficiles : le long des plinthes et des meubles ou dans les coins.
Voir tous les avantages

Rapide. Puissant, même aux endroits difficiles d'accès

  • Brosse d'aspiration à 180°

  • 21,6 V, jusqu'à 40 min

  • 2-en-1 : aspiration, aspirette

  • Mini-brosse Turbo

Aspire jusqu'à 98 % de la poussière et de la saleté à chaque passage

Aspire jusqu'à 98 % de la poussière et de la saleté à chaque passage

La brosse à 180° est conçue pour aspirer avec puissance et précision jusqu'à 98 % de la poussière et de la saleté sur tous les types de sols à chaque passage, même dans les zones difficiles d'accès.

Les LED de la brosse révèlent la poussière et les saletés dissimulées

Les LED de la brosse révèlent la poussière et les saletés dissimulées

Repérez et aspirez facilement la poussière, les peluches, les cheveux et les miettes grâce aux LED intégrées à la brosse du SpeedPro. Elles révèlent au fur et à mesure la poussière et les saletés dissimulées.

Jusqu'à 40 min d'autonomie avec les batteries Li-ion 21,6 V

Jusqu'à 40 min d'autonomie avec les batteries Li-ion 21,6 V

Les batteries lithium-ion 21,6 V hautes performances permettent jusqu'à 40 minutes d'autonomie en mode Normal et 20 minutes en mode Turbo.

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1.0

sur 6

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Avis

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2

08/06/2026

Deutschland

Deutschland

definitiv nicht zu empfehlen

Wir haben zum ersten mal wirklich Geld (knapp 300€) in die Hand genommen und einen Staubsauger einer sogenannten Qualitätsmarke gekauft. Leider saugt das Gerät so schlecht, dass es fast schon spuckt. Wir haben es in die Reparatur gegeben und angeblich sei kein Fehler gefunden. Der Dreck, der eingesaugt wird fällt hinten wieder raus. Wenn doch mal was im Behälter landet, dann ist das ein Bruchteil dessen was am Boden war. Auch der Hinweis, dass die Filter ggf. Nicht sauber genug sind stimmt nicht, denn nach einer kompletten Reinigung schafft das Teil immer noch nichts. Ich kann dieses Gerät niemandem empfehlen. Wirklich schade. Unser altes Teil ist zwar beinahe abgefackelt, aber wäre besser gewesen. Auch diese Wischgeschichte hält nicht was sie verspricht. Da bleibe ich beim analogen Handwischer.

Avantages

Kabellos

Contre

Saugt nicht richtig, Muss sehr häufig gereinigt werden, rücklaufklappe im auffangbehälter schliesst nicht richtig, kundenservice/reparaturservice war nicht hilfreich

Cet avis a été rédigé pour SpeedPro Aqua FC6719/01R1 Kabelloser Akku-Staubsauger – Refurbished

Date of Use 2023-12-13

Cet avis a été rédigé pour SpeedPro Aqua FC6719/01R1 Kabelloser Akku-Staubsauger – Refurbished

Date of Use 2023-12-13

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