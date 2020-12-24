Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Mini-brosse Turbo
La mini-brosse Turbo est idéale pour éliminer les poils d'animaux des tissus d'ameublement, des sièges et de la moquette ou des tapis. Elle est compacte, puissante et efficace, grâce à sa brosse rotative motorisée. Compatible avec les modèles SpeedPro (Aqua) et série 5000 (Aqua).
FC6721/01
FC6722/01
FC6723/01
FC6725/01
FC6729/01
FC6726/01
FC6728/01
1 mini-brosse Turbo
La mini-brosse Turbo est idéale pour éliminer les poils d'animaux des tissus d'ameublement, des sièges et de la moquette ou des tapis. Elle est compacte, puissante et efficace, grâce à sa brosse rotative motorisée.
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
VanDuivenbode
24/12/2020
Nederland
Acheteur vérifié
Prima Product voor de snoerloze steelstofzuiger
Voor het gebruik als een kruimeldief(je) is dit een slimme oplossing en zeker niet te duur voor zo'n product
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FC8079/01 Accessoire voor steelstofzuigers
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FC8079/01 Accessoire voor steelstofzuigers