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FC6728/01
Brosse d'aspiration à 180°
21,6 V, jusqu'à 50 min
3-en-1 : aspiration nettoyage aspirette
LED intégrées à la brosse
La brosse à 180° est conçue pour aspirer avec puissance et précision jusqu'à 98 % de la poussière et de la saleté sur tous les types de sols à chaque passage, même dans les zones difficiles d'accès.
Repérez et aspirez facilement la poussière, les peluches, les cheveux et les miettes grâce aux LED intégrées à la brosse du SpeedPro. Elles révèlent au fur et à mesure la poussière et les saletés dissimulées.
Le système unique d'aspiration et nettoyage aide à éliminer jusqu'à 99 % des bactéries à la fois. La libération contrôlée de l'eau maintient le niveau d'humidité optimal pour le nettoyage de tous les types de sols durs tout au long du processus. Les lingettes en microfibre sont lavables à la main ou en machine.
Notation globale
Lavez le filtre toutes les 2 semaines à la main uniquement, pour des performances optimales. Essorez-le jusqu'à ce que l'eau soit propre. Laissez-le sécher pendant 24 heures avant de le réutiliser.