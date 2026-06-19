Aspiration, nettoyage et aspirette éliminant jusqu'à 99 % des bactéries

Le système unique d'aspiration et nettoyage aide à éliminer jusqu'à 99 % des bactéries à la fois. La libération contrôlée de l'eau maintient le niveau d'humidité optimal pour le nettoyage de tous les types de sols durs tout au long du processus. Les lingettes en microfibre sont lavables à la main ou en machine.