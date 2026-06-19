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  • Rapide. 3-en-1 : aspirateur, lavage à l'eau et aspirateur à main
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SpeedPro AquaAspirateur-balai sans fil

FC6728/01

Rapide. 3-en-1 : aspirateur, lavage à l'eau et aspirateur à main
Le nouvel aspirateur sans fil SpeedPro Aqua offre un nettoyage rapide et efficace, même dans les endroits les plus difficiles à atteindre. Il est équipé d'une brosse d'aspiration à 180° garantissant une aspiration précise de la saleté et un système d'aspiration et de nettoyage unique.
Voir tous les avantages

Rapide. 3-en-1 : aspirateur, lavage à l'eau et aspirateur à main

  • Brosse d'aspiration à 180°

  • 21,6 V, jusqu'à 50 min

  • 3-en-1 : aspiration nettoyage aspirette

  • LED intégrées à la brosse

Aspire jusqu'à 98 % de la poussière et de la saleté à chaque passage

Aspire jusqu'à 98 % de la poussière et de la saleté à chaque passage

La brosse à 180° est conçue pour aspirer avec puissance et précision jusqu'à 98 % de la poussière et de la saleté sur tous les types de sols à chaque passage, même dans les zones difficiles d'accès.

Les LED de la brosse révèlent la poussière et les saletés dissimulées

Les LED de la brosse révèlent la poussière et les saletés dissimulées

Repérez et aspirez facilement la poussière, les peluches, les cheveux et les miettes grâce aux LED intégrées à la brosse du SpeedPro. Elles révèlent au fur et à mesure la poussière et les saletés dissimulées.

Aspiration, nettoyage et aspirette éliminant jusqu'à 99 % des bactéries

Aspiration, nettoyage et aspirette éliminant jusqu'à 99 % des bactéries

Le système unique d'aspiration et nettoyage aide à éliminer jusqu'à 99 % des bactéries à la fois. La libération contrôlée de l'eau maintient le niveau d'humidité optimal pour le nettoyage de tous les types de sols durs tout au long du processus. Les lingettes en microfibre sont lavables à la main ou en machine.

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