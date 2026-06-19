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FC6721/01
Brosse fine avec brossettes latérales
18 V, jusqu'à 40 min
2-en-1 : aspiration, aspirette
La brosse fine avec brossettes latérales est conçue pour aspirer jusqu'à 90 % de la poussière et de la saleté à chaque passage, même dans les zones difficiles à atteindre (sous les meubles bas, par exemple).
Le SpeedPro est flexible et facile à manier. Le bac à poussière est positionné en haut de l'appareil, ce qui permet d'augmenter son inclinaison, voire de le coucher sur le sol afin de nettoyer sous les meubles plats.
Deux vitesses en fonction des différents types de sols et de saletés.
Notation globale
Lavez le filtre toutes les 2 semaines à la main uniquement, pour des performances optimales. Essorez-le jusqu'à ce que l'eau soit propre. Laissez-le sécher pendant 24 heures avant de le réutiliser.