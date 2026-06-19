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  • Rapide et efficace
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SpeedProAspirateur-balai sans fil

FC6721/01

Rapide et efficace
Le nouvel aspirateur sans fil SpeedPro est rapide et efficace. Il est équipé d'une brosse fine avec brossettes latérales, pour une excellente aspiration de la poussière associée à une portée étendue, même sous des meubles bas.
Voir tous les avantages

Rapide et efficace

  • Brosse fine avec brossettes latérales

  • 18 V, jusqu'à 40 min

  • 2-en-1 : aspiration, aspirette

Aspire jusqu'à 90 % de la poussière et de la saleté à chaque passage

Aspire jusqu'à 90 % de la poussière et de la saleté à chaque passage

La brosse fine avec brossettes latérales est conçue pour aspirer jusqu'à 90 % de la poussière et de la saleté à chaque passage, même dans les zones difficiles à atteindre (sous les meubles bas, par exemple).

Accès rapide partout, même sous les meubles bas

Le SpeedPro est flexible et facile à manier. Le bac à poussière est positionné en haut de l'appareil, ce qui permet d'augmenter son inclinaison, voire de le coucher sur le sol afin de nettoyer sous les meubles plats.

Deux vitesses en fonction des différents types de sols et de saletés

Deux vitesses en fonction des différents types de sols et de saletés

Deux vitesses en fonction des différents types de sols et de saletés.

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