Aérer sa maison régulièrement peut jouer un rôle majeur dans la limitation des allergies aux chiens et aux chats. Un air pesant et renfermé alourdit les particules qui deviennent stagnantes. Au contraire, faire circuler de l’air frais aidera à les chasser et à réduire la quantité d’allergènes dans l’air. Vous pouvez rafraîchir l’air dans votre maison de la manière suivante :





Ouvrez les portes et les fenêtres, laissez rentrer l’air frais pour qu’il fasse son travail.



Utiliser un purificateur d’air est une autre façon de réduire le risque d’une poussée d’allergie.





Utiliser un purificateur d'air est une autre façon de réduire le risque d'une poussée d'allergie.



En combinant nos remèdes naturels, de simples changements dans vos habitudes et en purifiant votre air, vous pourrez rapidement atténuer tout risque d’allergie aux poils de chat et aux poils de chien et leurs symptômes.



