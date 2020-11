Dans l’équipe Cuisine de chez Philips, nous pensons que les aliments et leur préparation sont déterminants pour être en bonne santé, vivre bien et profiter de la vie.

Notre objectif consiste à développer des solutions à la fois pratiques et nouvelles afin d'aider les consommateurs du monde entier à déguster plus souvent de bons plats faits maison.

Des méthodes de cuissons plus saines et efficaces, pour des plats plus savoureux !