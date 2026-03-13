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User Manual Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner

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  • 13 March 2026

Découvrez un nouveau confort ! Cet aspirateur Philips vous permet de beaucoup moins vous pencher lors de l'utilisation, pour plus de confort.

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  • 8 April 2026

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