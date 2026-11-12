Der SG300 wurde für Labore mit hohem Durchsatz konzipiert, die Ihre Scanner-Nutzung maximieren und die Gesamtkosten (TCO) pro Objektträger weiter senken wollen, indem sie Scanvorgänge über Nacht ausführen. Mit einem hohen Durchsatz, einer hohen Rate an auf Anhieb aussagekräftigen Ergebnissen und dem automatischen Scannen ohne Aufsicht ermöglicht der SG300 die Digitalisierung Ihrer histologischen Proben sowie qualitativ hochwertige diagnostische Bilder für routinemäßige Anwendungen und integrierte Pathologienetzwerke. Dank des Pathologie-Scanners SGi* mit nativ konfigurierbarer Ausgabe in den Formaten DICOM JPEG und JPEG XL lässt sich die Dateigröße ohne Kompromisse bei der diagnostischen Qualität reduzieren. So können Sie erhebliche Speichereinsparungen und Leistungsverbesserungen erzielen.