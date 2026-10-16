Haftungsausschluss

Nur in bestimmten Ländern erhältlich. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom Philips Vertriebsteam.

In Ihrem Kauf ist kein kompatibles Smartphone oder Tablet inbegriffen. Eine Liste mit kompatiblen Smartphones oder Tablets finden Sie unter: www.philips.com/lumify-compatible-devices.

Die Lumify Android-Version lässt sich direkt mit autorisierten Android-Geräten verwenden.

[1] https://www.philips.com/lumify-compatible-devices

[2] Basierend auf Abmessungen und Gewicht der Schallköpfe, ohne Smartphone oder Tablet.

[3] Nicht in allen Ländern erhältlich. Wenden Sie sich an das Philips Vertriebsteam.