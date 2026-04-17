Prozessor
Intel i5 oder höher, i7 empfohlen
Betriebssystem
Windows 7 SP1 (64 Bit) oder Windows 10
Arbeitsspeicher
8 GB RAM, 32 GB empfohlen, Grafikprozessor Nvidia, AMD, Intel mit DirectX 9.0c oder höher
Bildschirm
Auflösung min. 1280 x 1024
1920 x 1080 empfohlen
Bietet 32-Bit-Farbtiefe
Festplatte
MSSQL + TOMTEC-Anwendung: 100 MB
TOMTEC-Datenbank: mindestens 500 GB
Netzwerk
100 Mbps; 1 GB empfohlen
Port 51080 muss von allen Client-Arbeitsstationen zugänglich sein
Browserkompatibilität für Fernzugriff
Microsoft Edge x86, x64 Build 15 (oder höher)