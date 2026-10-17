Haftungsausschluss

Nur in bestimmten Ländern erhältlich. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom Philips Vertriebsteam.

In Ihrem Kauf ist kein kompatibles Smartphone oder Tablet inbegriffen. Eine Liste mit kompatiblen Smartphones oder Tablets finden Sie unter: www.philips.com/lumify-compatible-devices.

[1] Basierend auf Abmessungen und Gewicht der Schallköpfe, ohne Smartphone oder Tablet.