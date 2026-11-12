Die Aufnehmer sind als Geräte mit Schutzgrad IP68 eingestuft, zum Monitoring unter Wasser in 1 m Tiefe für bis zu 5 Stunden.
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