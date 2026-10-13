Skip to main content
Gesundheitslösungen
Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache
Deutsch
Français
Schweiz (Deutsch)
Land/Region ändern
Produkte & Services
Fachbereiche
Support & Kontakt
Shop
Zubehör & Verbrauchsmaterialien
MR-Monitoring
SureSigns Strichcode-Scanner-Set Strichcode-Scanner
SureSigns Strichcode-Scanner-Set Strichcode-Scanner
Strichcode-Scanner
MR-Monitoring
SureSigns Strichcode-Scanner-Set Strichcode-Scanner
Strichcode-Scanner
MR-Monitoring
Strichcode-Scanner zur Validierung von Betreuer- und/oder Patientenkennung
Vertrieb kontaktieren
Spezifikationen
Produktdetails
Maßeinheit
Je 1 St.
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Philips - SureSigns Strichcode-Scanner-Set Strichcode-Scanner Strichcode-Scanner - Philips