3 verschiedene Größen

Die Lagerungshilfe Baby Bendy für Säuglinge mit geringem Geburtsgewicht ist gelegentlich bevorzugt aufgrund der besseren Sicht auf den Säugling (L x H: 71 cm x 6,35 cm). Der Bendy Bumper eignet sich für Frühgeborene (L x H: 91,4 cm x 8,9 cm). Darüber hinaus ist der Super Bendy Bumper mit einer robusteren Stange ideal zur Lagerung von Zwillingen, größeren Babies und Kleinkindern (L x H: 121,4 cm x 11,4 cm). Bendy Bumper stellt eine Begrenzung für Neugeborene dar, die Sicherheit bietet und die Beugung und Lagerung sowie die Entwicklung des muskuloskelettalen Systems unterstützt.