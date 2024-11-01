Die dStream T/R-Spule (Sende-/Empfangsspule) besteht aus einer verschiebbaren Basisspule und einer Kopflagerungshilfe. Sie liefert aufgrund des hohen B1-Felds ausgezeichnete Spektrospkopieergebnisse. Außerdem ermöglicht sie die Bildgebung von Patienten mit stereotaktischen Rahmen. Offene Bauform für homogene Bildgebung.
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