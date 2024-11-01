Die Spule dS Flex besteht aus zwei flexiblen Elementen. Die Form und Größe der Spule dS Flex unterstützt die verschiedensten Anwendungen und Patienten. Die Spule kann mit der Spule dS NVS kombiniert werden, um vollständige Neurountersuchungen von Kopf und Wirbelsäule durchzuführen. Die Spule dS Flex steht in drei Größen zur Verfügung: groß (20 cm), mittel (15 cm) und klein (10 cm).
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