Philips SmartSpeed liefert schnelle, hochwertige Bilder über ein größeres Patientenspektrum hinweg. Dazu gehören auch Patienten, denen es schwer fällt, während der Untersuchung den Atem anzuhalten. Philips SmartSpeed 3DFreeBreathing hilft bei der Erfassung ultraschneller, hochwertiger Bilder mit reduzierten Artefakten*. Damit ist die Erfassung von 3D-T1-gewichteten Gradientenecho-Scans möglich, ohne dass dabei der Atem angehalten werden muss. Es ist intrinsisch stabil gegenüber Bewegungsartefakten, die durch Atmung entstehen können.