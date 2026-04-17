Erste Anwendung dieser Art

IntelliVue Guardian EWS ist die erste Anwendung zur klinischen Entscheidungsunterstützung ihrer Art, die sich auf einem SpotCheck-Monitor befindet und dem Pflegepersonal auf der Allgemeinstation direkten Zugang zu einem automatisiertem Scoring-System bietet, das auf den spezifischen Richtlinien der Einrichtung beruht. Egal, welche Überwachungsstufe und Häufigkeit der Vitalparameter-Erfassung erforderlich ist, das Pflegepersonal kann eine Verschlechterung des Patientenzustands mithilfe von Early Warning Score-Berechnungen früher und einfacher erkennen.