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Eingestellt
FC6162/02
2-in-1
12 V
Beutellos
2 Zubehörteile
Die PowerCyclone Technologie sorgt durch eine Reihe hoch effizienter Schritte für gründliche Reinigungsergebnisse in einem Durchgang: 1) Luft gelangt dank des geraden und glatten Lufteinlasses schnell in den PowerCyclone. 2) Der geschwungene Luftkanal beschleunigt die Luft in der Zyklonkammer, wodurch der Staub effektiv aus der Luft abgeschieden wird.
Die TriActive Turbodüse bietet hohe Leistung auf Hartböden und Teppichen. Die motorisierte Bürste und der optimierte Luftstrom nehmen Schmutz und Fusseln in einem Arbeitsgang auf.
Der PowerPro Duo wurde entwickelt, um jede Stelle zu erreichen. So kannst du jetzt mühelos und bequem unter dem Sofa, Bett oder Tisch reinigen.
Bewertungen
3 Geprüft durch ein unabhängiges Prüfinstitut auf durchschnittliche Leistung auf Teppichen und Hartböden, im Vergleich zum meistverkauften Produkt im Marktsegment kabelloser 2-in-1-Handstaubsauger mit 12 V, basierend auf unabhängiger Quelle, Juni 2013.