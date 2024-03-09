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Eingestellt

PowerPro Duo2-in-1-Akku-Staubsauger

FC6168/01

1
| (1) Bewertung

1 Auszeichnung

Optimales Reinigungsergebnis auf harten Böden und auf Teppichen
Der neue Philips PowerPro Duo bietet dir gründliche Reinigungsergebnisse auf Hartböden und Teppichen. Die PowerCyclone Technologie behält die hohe Saugleistung für eine hervorragende Leistung bei. Die TriActive Turbodüse nimmt in einem Durchgang mehr Staub und Fusseln auf.
Alle Vorteile anzeigen

Mit PowerCyclone und TriActive Turbodüse

Optimales Reinigungsergebnis auf harten Böden und auf Teppichen

  • 2-in-1

  • 18 V

  • Beutellos

  • 2 Zubehörteile

PowerCyclone Technologie für maximale Leistung

PowerCyclone Technologie für maximale Leistung

Die PowerCyclone Technologie sorgt durch eine Reihe hoch effizienter Schritte für gründliche Reinigungsergebnisse in einem Durchgang: 1) Luft gelangt dank des geraden und glatten Lufteinlasses schnell in den PowerCyclone. 2) Der geschwungene Luftkanal beschleunigt die Luft in der Zyklonkammer, wodurch der Staub effektiv aus der Luft abgeschieden wird.

TriActive Turbodüse für hohe Leistung bei der Teppichreinigung

TriActive Turbodüse für hohe Leistung bei der Teppichreinigung

Die TriActive Turbodüse bietet hohe Leistung auf Hartböden und Teppichen. Die motorisierte Bürste und der optimierte Luftstrom nehmen Schmutz und Fusseln in einem Arbeitsgang auf.

Leistungsstarke 18-V-Li-Ionen-Akkus für lange Betriebsdauer

Leistungsstarke 18-V-Li-Ionen-Akkus für lange Betriebsdauer

Die leistungsstarken 18-V-Lithium-Ionen-Akkus verfügen über eine längere Betriebsdauer im Vergleich zu herkömmlichen Akkus. Mit ihrem geringen Gewicht erleichtern die Lithium-Ionen-Akkus zudem die Reinigung.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Award image VRS_AWARD-1679556

Bewertungen

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1.0

von 5

1

Bewertung

5
4
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2

09/03/2024

Portugal

Portugal

Boas carateristica como aspirador

Recomendo que nao seja comprado um vez que por ex ter partido os fechos da cx de recolha lhe e dito por os vendedores da marca e por a propria masca que nao tem pecas de substituicao, pondo ate em duvida se sera o unico artigo em que isto sucede.

Nachteile

As descritas a tras

Diese Bewertung wurde für PowerPro Duo FC6167/01 Aspirador com cabo 2 em 1 verfasst

Diese Bewertung wurde für PowerPro Duo FC6167/01 Aspirador com cabo 2 em 1 verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Intern getestet von Philips. Im Vergleich zu FC8455/FC8456.