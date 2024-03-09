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Eingestellt
FC6168/01
2-in-1
18 V
Beutellos
2 Zubehörteile
Die PowerCyclone Technologie sorgt durch eine Reihe hoch effizienter Schritte für gründliche Reinigungsergebnisse in einem Durchgang: 1) Luft gelangt dank des geraden und glatten Lufteinlasses schnell in den PowerCyclone. 2) Der geschwungene Luftkanal beschleunigt die Luft in der Zyklonkammer, wodurch der Staub effektiv aus der Luft abgeschieden wird.
Die TriActive Turbodüse bietet hohe Leistung auf Hartböden und Teppichen. Die motorisierte Bürste und der optimierte Luftstrom nehmen Schmutz und Fusseln in einem Arbeitsgang auf.
Die leistungsstarken 18-V-Lithium-Ionen-Akkus verfügen über eine längere Betriebsdauer im Vergleich zu herkömmlichen Akkus. Mit ihrem geringen Gewicht erleichtern die Lithium-Ionen-Akkus zudem die Reinigung.
Auszeichnungen
1.0
von 5
1
Bewertung
09/03/2024
Portugal
Boas carateristica como aspirador
Recomendo que nao seja comprado um vez que por ex ter partido os fechos da cx de recolha lhe e dito por os vendedores da marca e por a propria masca que nao tem pecas de substituicao, pondo ate em duvida se sera o unico artigo em que isto sucede.
Nachteile
As descritas a tras
Diese Bewertung wurde für PowerPro Duo FC6167/01 Aspirador com cabo 2 em 1 verfasst
Diese Bewertung wurde für PowerPro Duo FC6167/01 Aspirador com cabo 2 em 1 verfasst
Intern getestet von Philips. Im Vergleich zu FC8455/FC8456.