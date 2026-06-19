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  • Schnelle kabellose Reinigung
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Eingestellt

SpeedPro Maxkabelloser Staubsauger

FC6813/01

Schnelle kabellose Reinigung
SpeedPro Max bietet die schnelle kabellose Reinigung. Die 360° Saugdüse erfasst jetzt noch mehr Staub und Schmutz mit jedem Zug, selbst rückwärts und von den Seiten, sodass Sie mit jedem Zug effizient reinigen. Integriertes Zubehör sorgt für eine Reinigung ohne Unterbrechungen.
Alle Vorteile anzeigen

360°-Saugdüse

Schnelle kabellose Reinigung

  • 360-Grad-Saugdüse

  • 18 V, bis zu 45 Minuten Betriebszeit

  • 2-in-1: Staubsauger und Handstaubsauger

  • TurboPet-Düse

360°-Saugdüse erfasst Staub und Schmutz von allen Seiten

360°-Saugdüse erfasst Staub und Schmutz von allen Seiten

360°-Saugdüse erfasst Staub und Schmutz schneller mit jedem Zug, selbst rückwärts und von den Seiten, sodass Sie mit jedem Zug effizient reinigen.

Der PowerBlade Motor erzeugt einen starken Luftstrom (> 1.000 l/min)

Der PowerBlade Motor erzeugt einen starken Luftstrom (> 1.000 l/min)

Der PowerBlade Digitalmotor wurde für einen unübertroffenen, starken Luftstrom (> 1.000 l/min) entwickelt, der eine 360°-Saugleistung an der Düse ermöglicht. Registrieren Sie sich innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf unter Philips.com, und genießen Sie eine kostenlose 5-jährige Garantie auf den Motor!

PowerCyclone 8 – unsere leistungsstärkste beutellose Technologie

PowerCyclone 8 – unsere leistungsstärkste beutellose Technologie

PowerCyclone 8 Technologie – unsere beste beutellose Staubsaugertechnologie jetzt in einem kabellosen Akku-Staubsauger für eine längere Saugleistung.

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Haftungsausschlüsse

  1. Getestet im Vergleich zu den zehn meist verkauften kabellosen Stielstaubsaugern >300€ in Deutschland, 2017. Getestet wurde mit einem von Philips entwickelten Test für die Reinigung von grobem Schmutz auf Hartboden, der auf dem internationalen Standard IEC60312-1. Jan 2018 basiert.