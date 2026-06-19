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  • Schnellster kabelloser Staubsauger*
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SpeedPro Max Aquakabelloser Staubsauger

FC6901/01

Schnellster kabelloser Staubsauger*
Mit unserem 3-in-1 kabellosen Staubsauger sind Sie schneller. Unsere leistungsstarke 360°-Saugdüse fängt Staub und Schmutz von allen Seiten schneller ein. Ob harter Boden oder Teppich – jede Bewegung zählt. Ein einzigartiges Saug- und Wischsystem bekämpft unterschiedliche Schmutzarten gleichzeitig.
Alle Vorteile anzeigen

mit 3-in-1 Reinigung

Schnellster kabelloser Staubsauger*

  • 360°-Saugdüse

  • 18 V, bis zu 55 Minuten Betriebszeit

  • 3-in-1: Staubsauger, Mopp & Handsauger

  • Integriertes Zubehör

360°-Saugdüse erfasst Staub und Schmutz schneller

360°-Saugdüse erfasst Staub und Schmutz schneller

360°-Saugdüse erfasst Staub und Schmutz schneller

Bis zu 55 Minuten* leistungsstarke Reinigungsleistung mit 18-V-Lithium-Ionen-Akku

Leistungsstarke 18-V-Lithium-Ionen-Akkus bieten bis zu 55 Minuten Betriebszeit im Eco-Modus, 23 Minuten im normalen Modus und 17 Minuten im Turbo-Modus, bevor Sie sie erneut aufladen müssen.

Der PowerBlade Motor erzeugt einen starken Luftstrom (> 1.000 l/min)

Der PowerBlade Motor erzeugt einen starken Luftstrom (> 1.000 l/min)

Der PowerBlade Digitalmotor wurde für einen unübertroffenen, starken Luftstrom (> 1.000 l/min) entwickelt, der eine 360°-Saugleistung an der Düse ermöglicht. Registrieren Sie sich innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf unter Philips.com, und genießen Sie eine kostenlose 5-jährige Garantie auf den Motor!

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Haftungsausschlüsse

  1. Getestet im Vergleich zu den zehn meist verkauften kabellosen Stielstaubsaugern >300€ in Deutschland, 2017. Getestet wurde mit einem von Philips entwickelten Test für die Reinigung von grobem Schmutz auf Hartboden, der auf dem internationalen Standard IEC60312-1. Jan 2018 basiert.

  2. Mit Saug- und Wischsystem