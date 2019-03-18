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Eingestellt
500 W
QuickClean
1,5 l
Tropf-Stopp
Dieser Entsafter ist nur halb so groß* und nimmt daher wenig Platz ein. Sie können ihn also auf Ihrer Küchenarbeitsfläche stehen lassen oder ihn leicht verstauen.
Bei diesem Entsafter können Sie Ihr eigenes Glas (max. 12 cm Höhe) verwenden. Stellen Sie es direkt unter den integrierten Auslauf, und schon kann es mit dem Entsaften losgehen.
Sie können bis zu 1,5 l Saft in einem Durchgang pressen, ohne den Fruchtfleischbehälter entleeren zu müssen.
4.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Sousa50
18/03/2019
Portugal
Bom desempeno
Embora não a tenha há muito tempo estou muito satisfeito.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Colecção Viva HR1832/00 Espremedor verfasst
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Gonçalves
01/06/2017
Portugal
Sumos otimos e saudáveis
[Employee of philipsglobal] Um espremedor de sumos expetacular, faz uns sumos muito bons , facil de limpar e facil de utilizar
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Im Vergleich zu den Entsaftern HR1869/70, HR1869/71 und HR1869/73 aus der Avance Collection