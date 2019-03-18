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  • Maximale Ausbeute. Minimale Reinigung.
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Eingestellt

Viva CollectionEntsafter

HR1832/00

4
| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Maximale Ausbeute. Minimale Reinigung.
Alles, was Sie von einem Entsafter erwarten – hohe Saftausbeute, Reinigung innerhalb von 1 Minute – in einem kompakten Design, das nur halb so groß ist! *. Genießen Sie jeden Tag einen gesunden, selbst gepressten Saft.
Alle Vorteile anzeigen

Kompaktes All-in-one-Design

Maximale Ausbeute. Minimale Reinigung.

  • 500 W

  • QuickClean

  • 1,5 l

  • Tropf-Stopp

Kompakter Entsafter stets zur Hand

Kompakter Entsafter stets zur Hand

Dieser Entsafter ist nur halb so groß* und nimmt daher wenig Platz ein. Sie können ihn also auf Ihrer Küchenarbeitsfläche stehen lassen oder ihn leicht verstauen.

Entsafte direkt ins Glas

Entsafte direkt ins Glas

Bei diesem Entsafter können Sie Ihr eigenes Glas (max. 12 cm Höhe) verwenden. Stellen Sie es direkt unter den integrierten Auslauf, und schon kann es mit dem Entsaften losgehen.

Bis zu 1,5 l Saft in einem Durchgang

Bis zu 1,5 l Saft in einem Durchgang

Sie können bis zu 1,5 l Saft in einem Durchgang pressen, ohne den Fruchtfleischbehälter entleeren zu müssen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.0

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

5
3
2
1

18/03/2019

Portugal

Portugal

Bom desempeno

Embora não a tenha há muito tempo estou muito satisfeito.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Colecção Viva HR1832/00 Espremedor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Colecção Viva HR1832/00 Espremedor verfasst

01/06/2017

Portugal

Portugal

Sumos otimos e saudáveis

[Employee of philipsglobal] Um espremedor de sumos expetacular, faz uns sumos muito bons , facil de limpar e facil de utilizar

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Colecção Viva HR1832/00 Espremedor verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu den Entsaftern HR1869/70, HR1869/71 und HR1869/73 aus der Avance Collection