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Eingestellt
HR1946/70
Extrahiert bis zu 90 %
Schnelle Reinigung in nur 60 Sekunden
Schlankes Design
2 Saftvarianten möglich
Obst und Gemüse bestehen aus Tausenden von Zellen, die Saft, Vitamine und andere lebenswichtige Nährstoffe enthalten. Die innovative MicroMasticating Technologie von Philips sorgt dafür, dass diese Zellen geöffnet werden und somit das Maximum aus deinen Lieblingszutaten geholt wird. So gelangen bis zu 90 %* deiner Zutaten ins Glas statt in den Abfalleimer.
Bereite leckere, gesunde Säfte aus weichen Obst- und harten Gemüsesorten zu. Du kannst all deine Lieblingskombinationen entsaften und sogar besonders stärkehaltige Zutaten entsaften, die normalerweise im Entsafter schwer zu verarbeiten sind, wie Bananen oder Mangos.
Salatblätter und grünes Gemüse stecken voller Ballaststoffe und sind großartige Zutaten für gesunde Säfte. Sie können alle in diesem Entsafter verarbeitet werden. Weizengras, Spinat und viele andere Sorten sind wichtig für die Gesundheit und gelangen dank MicroMasticating Technologie ganz einfach in deinen Saft. Du kannst sogar einige Nusssorten verarbeiten und zum Beispiel Mandeln für eine Mandelmilch verwenden.
Auszeichnungen
Bewertungen
Interne Tests mit je 1.000 g Trauben, Äpfeln, Brombeeren, Erdbeeren, Tomaten, Wassermelone, Orangen und Granatapfel.