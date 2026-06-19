Mische Salatblätter, grünes Gemüse und Nüsse in deine Getränke

Salatblätter und grünes Gemüse stecken voller Ballaststoffe und sind großartige Zutaten für gesunde Säfte. Sie können alle in diesem Entsafter verarbeitet werden. Weizengras, Spinat und viele andere Sorten sind wichtig für die Gesundheit und gelangen dank MicroMasticating Technologie ganz einfach in deinen Saft. Du kannst sogar einige Nusssorten verarbeiten und zum Beispiel Mandeln für eine Mandelmilch verwenden.