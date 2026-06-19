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  • Die ganze Natürlichkeit in einem Glas
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Eingestellt

Avance CollectionMicroMasticating Entsafter

HR1946/70

1 Auszeichnung

Die ganze Natürlichkeit in einem Glas
Die innovative MicroMasticating Technologie von Philips sorgt dafür, dass die Zellen der Gemüse- und Obstsorten geöffnet werden, um das Maximum aus ihnen herauszuholen. Spare jetzt Zeit bei der Zubereitung dank der großen Einfüllöffnung. Nach dem Entsaften lassen sich alle Teile unter fließendem Wasser reinigen.
Alle Vorteile anzeigen

MicroMasticating extrahiert bis zu 90 %* der Nährstoffe aus Obst und Gemüse

Die ganze Natürlichkeit in einem Glas

  • Extrahiert bis zu 90 %

  • Schnelle Reinigung in nur 60 Sekunden

  • Schlankes Design

  • 2 Saftvarianten möglich

MicroMasticating extrahiert bis zu 90 %* der Nährstoffe aus Obst und Gemüse

MicroMasticating extrahiert bis zu 90 %* der Nährstoffe aus Obst und Gemüse

Obst und Gemüse bestehen aus Tausenden von Zellen, die Saft, Vitamine und andere lebenswichtige Nährstoffe enthalten. Die innovative MicroMasticating Technologie von Philips sorgt dafür, dass diese Zellen geöffnet werden und somit das Maximum aus deinen Lieblingszutaten geholt wird. So gelangen bis zu 90 %* deiner Zutaten ins Glas statt in den Abfalleimer.

Entsafte dein Lieblingsobst oder -gemüse, sogar Bananen und Mangos

Entsafte dein Lieblingsobst oder -gemüse, sogar Bananen und Mangos

Bereite leckere, gesunde Säfte aus weichen Obst- und harten Gemüsesorten zu. Du kannst all deine Lieblingskombinationen entsaften und sogar besonders stärkehaltige Zutaten entsaften, die normalerweise im Entsafter schwer zu verarbeiten sind, wie Bananen oder Mangos.

Mische Salatblätter, grünes Gemüse und Nüsse in deine Getränke

Mische Salatblätter, grünes Gemüse und Nüsse in deine Getränke

Salatblätter und grünes Gemüse stecken voller Ballaststoffe und sind großartige Zutaten für gesunde Säfte. Sie können alle in diesem Entsafter verarbeitet werden. Weizengras, Spinat und viele andere Sorten sind wichtig für die Gesundheit und gelangen dank MicroMasticating Technologie ganz einfach in deinen Saft. Du kannst sogar einige Nusssorten verarbeiten und zum Beispiel Mandeln für eine Mandelmilch verwenden.

Technische Daten

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Auszeichnungen

  • Award image VRS_AWARD-612378

Bewertungen

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Haftungsausschlüsse

  1. Interne Tests mit je 1.000 g Trauben, Äpfeln, Brombeeren, Erdbeeren, Tomaten, Wassermelone, Orangen und Granatapfel.