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Eingestellt

Robust CollectionStandmixer

HR2181/00

4.6

| (59) Bewertungen | 91% empfehlen dieses Produkt.

Kulinarische Werkzeuge fürs Leben

Genießen Sie perfekt gleichmäßige Ergebnisse dank des innovativen Zwei-Klingen-Schneidesystems. Dieser Philips Standmixer HR2181/00 ist Teil der Philips Robust-Serie, einer Kollektion widerstandsfähiger Küchengeräte, mit denen die tägliche Küchenarbeit wieder Spaß macht.

Alle Vorteile anzeigen

Standmixer für müheloses Mixen in einem Durchgang

Kulinarische Werkzeuge fürs Leben

  • 850 W

  • Glasbehälter (2 l)

  • Doppelklingensystem

  • 5 Geschwindigkeiten + Impulsfunkt.

Ovaler, kratzfester 2 l Glasbehälter

Ovaler, kratzfester 2 l Glasbehälter

Der 2 l Glasbehälter besteht aus hochwertigem Borosilikatglas, das kratzfest ist und die Verarbeitung heißer Zutaten ermöglicht. Die einzigartige ovale Form gewährleistet die perfekte Durchmischung der Zutaten und gleichmäßige Mixergebnisse. Der ovale Glasbehälter passt in die Kühlschranktür, sodass die Zubereitungen ohne Umfüllen gekühlt werden können.

Automatische Beschleunigungsfunktion, 5 Geschwindigkeitsstufen und Impulsfunktion

Automatische Beschleunigungsfunktion, 5 Geschwindigkeitsstufen und Impulsfunktion

Die automatische Beschleunigungsfunktion erhöht die Geschwindigkeit innerhalb von 15 Sekunden von 0 auf 11.000 Umdrehungen pro Minute. Selbst die schwierigsten Rezepte können so in einem Arbeitsgang verarbeitet werden.

Leicht zu reinigende Oberflächen und spühlmaschinenfester Glasbehälter

Dank seiner pflegeleichten Oberflächen und dem spülmaschinenfesten Glasbehälter und Zubehör ist der Philips Mixer leicht zu reinigen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.6

von 5

59

Bewertungen

91%

empfehlen dieses Produkt.

11/01/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Wunderbare Qualität, schwere Ausführung!

Sehr gutes Gerät, schönes Design, atemberaubende Qualität funktoniert super

Diese Bewertung wurde für Robust Collection HR2181/00 Standmixer verfasst

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11/01/2016

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Wunderbare Qualität, schwere Ausführung!

Sehr gutes Gerät, schönes Design, atemberaubende Qualität funktoniert super

Diese Bewertung wurde für Robust Collection HR2181/00 Standmixer verfasst

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08/11/2015

Deutschland

Deutschland

Ausgezeichnet!

Ich besitze dieses Produkt nun schon seit mehreren Jahren und verwende es hauptsächlich für die Herstellung von grünen Smoothies. In seiner Konstruktion, Funktionalität und Materialbeschaffenheit ist es einfach unschlagbar. Das trifft auch für das Preis-Leistungsverältnis zu. Der Mixaufsatz ist aus echtem Borosilikatglas und lässt sich hervorragend reinigen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Robust Collection HR2181/00 Standmixer verfasst

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