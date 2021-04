Horgen, Suisse – Le groupe de santé Philips annonce un changement au sein de sa direction du marché DACH. Uwe Heckert (52 ans) deviendra Market Leader DACH et président de la direction de Philips GmbH à compter du 1er juin 2021. Il succédera ainsi à Peter Vullinghs, qui prendra, pour sa part, la tête de la nouvelle organisation européenne de Philips. En reprenant les trois pays que sont la Suisse, l’Allemagne et l’Autriche, Uwe Heckert sera responsable du troisième plus grand marché de Philips après l’Amérique du Nord et la Chine. Dans cette fonction, il fera partie de l’équipe de gestion européenne de Peter Vullinghs.

Uwe Heckert travaille pour l’entreprise informatique internationale Unisys, où il restera jusqu’ à la fin mai. Il y a dirigé avec succès les activités EMEA dans le secteur public en qualité de Vice President & General Manager avant de devenir responsable de la division des applications et des solutions commerciales, une fonction de portée mondiale qu’il occupe encore actuellement. Il est par ailleurs directeur d’Unisys Deutschland GmbH. « Ces dernières années, Philips s’est transformée pour devenir l’une des principales entreprises de santé numériques au monde. Sa stratégie est axée sur des partenariats avec des hôpitaux qui se concentrent sur des solutions basées sur la technologie tout au long de la chaîne de création de valeur des cliniques, explique Klaus Baumann, président du conseil de surveillance de Philips GmbH. Nous avons trouvé en la personne d’Uwe Heckert un spécialiste du service après-vente, des logiciels et de l’informatique qui, par son expertise, fera progresse, entre autres, l’activité solutions de Philips sur le marché DACH. Je tiens à remercier Peter Vullinghs, qui a considérablement œuvré à la transformation de Philips et a fortement contribué à ce qu’elle soit perçue comme un groupe de santé pendant les six années où il a occupé le poste de Market Leader DACH. »

La stratégie de Philips s’oriente sur le continuum des soins de santé, de la vie saine, de la prévention, du diagnostic et du traitement ainsi que sur la régénération à domicile. L’objectif de l’entreprise est de conseiller ses clients dans le domaine de la transformation numérique de leur système de santé et de les accompagner dans ce processus. Avec Uwe Heckert, c’est un manager fort d’une expérience mondiale et dans le secteur public et doté d’une vaste expertise dans les domaines des services informatiques, des solutions de cloud et de la sécurité des données qui prendra en charge les principaux marchés de Philips en Europe, à savoir la Suisse, l’Allemagne et l’Autriche. Pour Philips, Uwe Heckert dispose des compétences idéales pour continuer de faire avancer le marché DACH dans cette voie. Il échangera étroitement avec l’équipe de gestion européenne de Peter Vullinghs, ce qui permettra d’exploiter mieux encore les synergies au sein des marchés et, ainsi, de pérenniser le succès de Philips.

Uwe Heckert a également travaillé chez T-Systems International et McKinsey & Company. Il a suivi des études en gestion d’entreprise à Berlin, à Göttingen et à la State University de New York. Sa thèse de doctorat, qu’il a effectuée dans le domaine de l’informatique de gestion, portait sur la gestion des connaissances. Uwe Heckert est marié et père de trois fils.