Informations confidentialité

Philips Electronics Nederland B.V., Boschdijk 525, 5621JG, Eindhoven, the Netherlands ou ses sociétés affiliées ou filiales (« Philips », « nos », « nous ») souhaite que vous vous familiarisiez avec la façon dont nous recueillons, utilisons et divulguons les Données personnelles. Cette Politique de confidentialité a pour but de vous aider à mieux comprendre nos pratiques de confidentialité, y compris les Données personnelles que nous recueillons, pourquoi nous les recueillons, ce que nous en faisons et comment nous les protégeons, ainsi que vos droits individuels.