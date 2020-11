Les données des Appareils

Si vous utilisez l'Appareil Purificateur d'air, ce dernier enregistre l'indice d'allergènes en intérieur (« IAI »), les PM2,5 et le volume d'air traité, et transmet ces données à l'Application. Ces données comprennent également les adresses IP, les données de session et d'utilisation ainsi que les données de journal.

Si vous utilisez l'Appareil Moniteur de qualité de l'air Airvibe, ce dernier enregistre les PM2,5 d'intérieur, les niveaux de CO2, la température, l'humidité ainsi que les taux de formaldéhyde et de COV, et transmet ces données à l'Application. Ces données comprennent également les adresses IP, les données de session et d'utilisation ainsi que les données de journal.