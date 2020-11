Philips kann Dritte mit der Bereitstellung folgender Dienstleistungen beauftragen:



IT-Anbieter

Diese Anbieter stellen die erforderliche Hardware-, Software-, Netzwerk-, Speicher-, Transaktionsdienst- und/oder damit zusammenhängende Technologie bereit, um die App oder den Service ausführen zu können.



Cloud-Anbieter

Diese Anbieter stellen Datenspeicherdienste bei Cloud-Diensten in Europa, den USA, Lateinamerika, Tokio oder Sydney und China bereit.



Dienstanbieter für den vernetzten Philips Luftreiniger und Luftqualitäts-Monitor

Diese Anbieter stellen bestimmte Dienste für den vernetzten Philips Luftreiniger und Philips Luftqualitäts-Monitor bereit, z. B. Speicher-, Streaming-, Steuerungs- und Verbindungsdienste.



Philips fordert von diesen Drittanbietern einen mit dem von Philips bereitgestellten Datenschutz vergleichbaren Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sowie die ausschließliche Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu oben genannten Zwecken und gewährt diesen Drittanbietern Zugriff auf ein Minimum an Daten, die sie für die Bereitstellung eines bestimmten Service benötigen.



Wenn Philips einem Drittanbieter die Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten außerhalb Ihrer geografischen Region erlaubt, werden Schritte zum Schutz Ihrer Privatsphäre durch die Nutzung von vertraglichen Vereinbarungen oder anderen Mitteln, die einen vergleichbaren Schutz während der Informationsverarbeitung durch Drittanbieter bieten, eingeleitet.



Philips wird personenbezogene Daten ausschließlich gemäß den Vorgaben der vorliegenden Datenschutzbestimmungen und/oder soweit gesetzlich verpflichtet offen legen.



Mitunter werden Geschäftsbereiche oder Teile eines Geschäftsbereichs von Philips an andere Unternehmen verkauft. Im Rahmen des zugehörigen Eigentumsübergangs können die personenbezogenen Daten, die in direkter Verbindung zu diesem Geschäftsbereich stehen, an das erwerbende Unternehmen übergeben werden.

Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.