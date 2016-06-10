Air+ privacy notice

IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
L'application Versuni Air+ (« Application ») vous permet de contrôler, surveiller et gérer vos Purificateurs d'air et Aspirateurs-robots Philips (collectivement « Appareils ») partout et à tout moment (« Services »). Veuillez noter que tous les Appareils ne prennent pas en charge le contrôle par l'Application.
L'Application et les Appareils sont contrôlés par Versuni Netherlands B.V. ou l'une de ses filiales ou succursales (« Versuni », « notre », « nos » ou « nous »).
La présente Déclaration de confidentialité s'applique aux données à caractère personnel collectées ou traitées par l'Appareil et/ou l'Application. La présente Déclaration de confidentialité a pour but de vous aider à mieux comprendre nos pratiques de confidentialité lorsque vous utilisez l'Application, notamment les données que nous collectons, pourquoi nous les collectons, ce que nous en faisons, ainsi que vos droits individuels.
L'application Versuni Air+ (« Application ») vous permet de contrôler, surveiller et gérer vos Purificateurs d'air et Aspirateurs-robots Philips (collectivement « Appareils ») partout et à tout moment (« Services »). Veuillez noter que tous les Appareils ne prennent pas en charge le contrôle par l'Application.
Nous recevons ou collectons des données à caractère personnel, comme indiqué en détail ci-dessous, lorsque nous fournissons nos Services, en particulier lorsque vous accédez à l'Application, la téléchargez ou l'installez.
Données du compte En fonction de votre pays, vous pouvez vous connecter à l'Application en utilisant un compte Versuni, votre profil de réseau social ou votre numéro de téléphone.
Données du compte
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Nous utilisons vos données de compte pour créer et gérer votre compte. Étant donné que nous utilisons vos données de compte pour fournir nos Services, nous considérons que ce traitement est nécessaire à l'exécution du contrat auquel vous êtes lié.
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Données des Appareils Lorsque vous appairez votre Appareil avec l'Application, nous collectons l'adresse IP du routeur qui se connecte à votre Appareil. En outre, il est possible que nous collections les informations suivantes :
Données des Appareils
Lorsque vous appairez votre Appareil avec l'Application, nous collectons l'adresse IP du routeur qui se connecte à votre Appareil. En outre, il est possible que nous collections les informations suivantes :
(I) Les données de l'Appareil, y compris l'identifiant de l'Appareil, le mode de fonctionnement, l'état marche/arrêt, la vitesse du ventilateur, le planificateur et les commandes. (II) Les données générales sur la qualité de l'air, y compris l'indice d'allergènes en intérieur, les PM2.5, la température, les gaz et le niveau d'humidité. (I) Les données de l'Appareil, y compris l'identifiant de l'Appareil, les données du planificateur, le nombre de cycles et la durée de nettoyage. Nous pouvons utiliser ces données pour fournir les Services, donner à l'Appareil une meilleure connaissance de son environnement, améliorer nos Appareils et nos Services, et vous permettre de mieux interagir avec l'Appareil et ses services. Étant donné que vos données d'Appareil ne sont traitées que lorsque vous choisissez d'appairer votre Appareil à l'Application aux fins des Services, nous considérons que ce traitement est nécessaire à l'exécution du contrat auquel vous êtes lié.
(I) Les données de l'Appareil, y compris l'identifiant de l'Appareil, le mode de fonctionnement, l'état marche/arrêt, la vitesse du ventilateur, le planificateur et les commandes.
(II) Les données générales sur la qualité de l'air, y compris l'indice d'allergènes en intérieur, les PM2.5, la température, les gaz et le niveau d'humidité.
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Autres données fournies En fonction de votre modèle de Purificateur d'air, l'Application peut vous présenter un petit questionnaire pour connaître vos préoccupations au sujet de la qualité de l'air intérieur, savoir depuis combien de temps vous avez emménagé dans votre logement, et la pièce dans laquelle vous avez placé l'Appareil. L'Application utilisera vos réponses pour définir le mode de fonctionnement le plus approprié pour votre Appareil. Nous pouvons également traiter les réponses à ce questionnaire afin d'effectuer des analyses et d'utiliser les résultats pour l'amélioration ou le développement de produits et/ou le marketing.
Autres données fournies
En fonction de votre modèle de Purificateur d'air, l'Application peut vous présenter un petit questionnaire pour connaître vos préoccupations au sujet de la qualité de l'air intérieur, savoir depuis combien de temps vous avez emménagé dans votre logement, et la pièce dans laquelle vous avez placé l'Appareil. L'Application utilisera vos réponses pour définir le mode de fonctionnement le plus approprié pour votre Appareil. Nous pouvons également traiter les réponses à ce questionnaire afin d'effectuer des analyses et d'utiliser les résultats pour l'amélioration ou le développement de produits et/ou le marketing.
Étant donné que vos autres données fournies ne sont traitées que lorsque vous choisissez d'appairer votre/vos Appareil(s) à l'Application aux fins des Services, nous considérons que ce traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel vous êtes partie et, dans la mesure où les données sont traitées à des fins d'analyse, qu'il répond à notre intérêt légitime.
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Cookies et données analytiques Nous utilisons des cookies, des balises ou des technologies similaires (« Cookies ») pour exploiter, fournir, améliorer, comprendre et personnaliser nos Services. Les Cookies nous permettent de reconnaître votre appareil mobile et de collecter vos données à caractère personnel, y compris votre numéro d'appareil utilisateur unique, l'adresse IP de votre appareil mobile, le type de navigateur Internet mobile utilisé ou le système d'exploitation utilisé, ainsi que les données de session et d'utilisation, ou les données relatives aux performances du service, c'est-à-dire des informations sur votre utilisation de l'Application.
Cookies et données analytiques
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Lorsque vous acceptez de partager les données de votre Application afin d'améliorer l'Application et de recevoir des services personnalisés, nous collectons et traitons vos données d'usage de l'Application comme indiqué ci-dessous. Pour ce faire, nous avons recours à différents prestataires de services qui traitent les données de votre Application en notre nom et conformément à nos instructions. Nos prestataires de services utilisent des Cookies pour nous aider à collecter vos données. Cette Application utilise Google Firebase, un service d'analyse fourni par Google. Google Firebase utilise des cookies ou des techniques similaires pour permettre à l'Application d'analyser les tendances du trafic global au sein de celle-ci. Lors de la transmission des informations générées par le cookie concernant l'utilisation de l'Application à Google, Google fait en sorte que l'adresse IP soit anonymisée avant géolocalisation et qu'elle soit remplacée par une adresse IP générique avant stockage. Google peut utiliser ces informations pour évaluer votre utilisation de l'Application, nous compiler des rapports sur l'activité de l'Application et nous fournir d'autres services relatifs à l'activité et l'utilisation de l'Application.
Pour de plus amples informations sur l'utilisation des Cookies dans cette Application, prenez connaissance de notre Déclaration relative aux cookies dans les paramètres de confidentialité de l'Application. Veuillez noter que nous ne traitons vos Cookies et vos données analytiques qu'après avoir reçu votre consentement.
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Données relatives aux notes et avis Si vous rédigez un avis ou notez l'Application sur les boutiques d'applications, nous pouvons traiter ces informations pour répondre à vos commentaires et questions, comprendre votre ressenti lors de l'utilisation de l'Application, nous familiariser avec votre perception générale de l'Application et de notre marque, et utiliser ces informations pour améliorer l'Application et/ou nos produits et services. Nous pouvons uniquement voir votre nom d'utilisateur, vos notes, vos commentaires et toutes autres informations que vous décidez de partager avec nous ou de rendre publiques. À moins d'une demande de votre part, nous ne relions pas ces informations à vos identifiants de compte ou à toute autre information que nous avons collectée auprès de vous. Si vous avez besoin d'aide, nous pouvons utiliser vos données pour assurer le suivi de votre dossier et vous guider dans notre processus d'assistance clientèle, conformément à la section « Assistance clientèle » ci-dessous.
Données relatives aux notes et avis
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Nous considérons que le traitement de vos données relatives aux notes et avis est basé sur notre intérêt légitime.
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Service consommateur Nous exploitons et fournissons nos Services, notamment la mise à disposition de l'assistance clientèle, ainsi que l'amélioration, la correction et la personnalisation de nos Services. Si vous sollicitez l'assistance clientèle, vous pouvez nous fournir des informations relatives à votre utilisation des Services, telles que votre interaction avec Versuni, et à la façon dont vous souhaitez être contacté-e, afin que nous puissions vous fournir l'assistance clientèle demandée. Nous sommes également susceptibles d'utiliser vos informations pour vous répondre lorsque vous nous contactez.
Service consommateur
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Nous considérons que le traitement de vos données relatives à l'assistance clientèle est nécessaire pour l'exécution du contrat auquel vous êtes partie.
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Données combinées Nous pouvons combiner vos données personnelles, y compris les Données du Compte, les Données des Appareils et les Données des Cookies, aux données collectées lors de vos interactions et de votre utilisation de nos canaux numériques, comme les réseaux sociaux, sites Web, e-mails, applications et produits connectés, notamment vos adresses IP, vos Cookies, les informations sur vos appareils mobiles, les communications sur lesquelles vous cliquez ou appuyez, vos informations de géolocalisation et les sites Web que vous visitez.
Données combinées
Nous pouvons combiner vos données personnelles, y compris les Données du Compte, les Données des Appareils et les Données des Cookies, aux données collectées lors de vos interactions et de votre utilisation de nos canaux numériques, comme les réseaux sociaux, sites Web, e-mails, applications et produits connectés, notamment vos adresses IP, vos Cookies, les informations sur vos appareils mobiles, les communications sur lesquelles vous cliquez ou appuyez, vos informations de géolocalisation et les sites Web que vous visitez.
Nous pouvons analyser les données combinées pour vous offrir des services personnalisés. Cela nous aide également à améliorer le contenu, la fonctionnalité et la convivialité de l'Application, de l'Appareil (ou des Appareils) et des Services, ainsi qu'à développer de nouveaux produits et services. Nous considérons que le traitement de vos données combinées est basé sur notre intérêt légitime. Si vous choisissez de recevoir des communications promotionnelles portant sur nos produits, services, événements et promotions susceptibles de vous intéresser en fonction de vos préférences et de vos habitudes en ligne, nous pouvons vous envoyer des messages marketing et des communications promotionnelles par e-mail et par d'autres canaux numériques, tels que des applications mobiles et des réseaux sociaux. Afin d'adapter les communications à vos préférences et à votre comportement, et afin de vous proposer une expérience plus pertinente et plus personnalisée, nous pouvons analyser vos données combinées. Avant de vous envoyer des communications promotionnelles, nous vous demanderons votre consentement.
Nous pouvons analyser les données combinées pour vous offrir des services personnalisés. Cela nous aide également à améliorer le contenu, la fonctionnalité et la convivialité de l'Application, de l'Appareil (ou des Appareils) et des Services, ainsi qu'à développer de nouveaux produits et services. Nous considérons que le traitement de vos données combinées est basé sur notre intérêt légitime.
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Autorisations Lorsque l'Application nécessite une autorisation pour accéder aux capteurs de votre appareil mobile (p. ex., appareil photo, Wi-Fi, géolocalisation ou Bluetooth®) ou à d'autres données (p. ex., photos) aux fins des Services, nous vous demanderons votre consentement. Nous n'utilisons ces données que lorsqu'elles sont nécessaires pour vous fournir les Services et uniquement après avoir obtenu votre consentement.
Autorisations
Lorsque l'Application nécessite une autorisation pour accéder aux capteurs de votre appareil mobile (p. ex., appareil photo, Wi-Fi, géolocalisation ou Bluetooth®) ou à d'autres données (p. ex., photos) aux fins des Services, nous vous demanderons votre consentement. Nous n'utilisons ces données que lorsqu'elles sont nécessaires pour vous fournir les Services et uniquement après avoir obtenu votre consentement.
1) Autorisations générales - Appairage de l'Appareil. Les systèmes d'exploitation Android nécessitent une géolocalisation approximative pour connecter l'Application à l'Appareil. iOS nécessite un accès aux données de localisation pour identifier si l'Application et l'Appareil (ou les Appareils) sont à proximité. Nous ne traitons ces données d'aucune manière. Les données sont stockées dans votre appareil mobile, à un emplacement auquel nous n'avons pas accès. Si vous supprimez votre profil ou l'Application, ces données seront supprimées de votre appareil mobile. - Trouver Versuni près de chez vous. Lorsque vous activez cette fonctionnalité, nous utilisons vos données de localisation pour vous diriger vers un magasin ou un Service Consommateurs à proximité. 2) Autorisations des Purificateurs d'air. Vous pouvez à tout moment bloquer vos autorisations de l'Application dans les paramètres de votre appareil mobile. Notez que si vous décidez de bloquer, vous risquez de ne plus pouvoir utiliser nos Services, dans leur intégralité ou en partie. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}.
1) Autorisations générales
- Appairage de l'Appareil. Les systèmes d'exploitation Android nécessitent une géolocalisation approximative pour connecter l'Application à l'Appareil. iOS nécessite un accès aux données de localisation pour identifier si l'Application et l'Appareil (ou les Appareils) sont à proximité. Nous ne traitons ces données d'aucune manière. Les données sont stockées dans votre appareil mobile, à un emplacement auquel nous n'avons pas accès. Si vous supprimez votre profil ou l'Application, ces données seront supprimées de votre appareil mobile.
- Trouver Versuni près de chez vous. Lorsque vous activez cette fonctionnalité, nous utilisons vos données de localisation pour vous diriger vers un magasin ou un Service Consommateurs à proximité.
2) Autorisations des Purificateurs d'air.
Vous pouvez à tout moment bloquer vos autorisations de l'Application dans les paramètres de votre appareil mobile. Notez que si vous décidez de bloquer, vous risquez de ne plus pouvoir utiliser nos Services, dans leur intégralité ou en partie.
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Nous pouvons transmettre vos données personnelles à des prestataires de services tiers, des partenaires commerciaux ou d'autres tiers conformément à la présente Déclaration de confidentialité et/ou à la législation en vigueur.
Prestataires de services Nous travaillons avec des prestataires de services tiers pour nous aider à exploiter, fournir, améliorer, comprendre, personnaliser, offrir une assistance se rapportant à, et commercialiser nos Services.
Prestataires de services
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Nous pouvons partager vos données personnelles avec les prestataires de services suivants : Ces fournisseurs de services proposent les éléments matériels, logiciels, réseau, de stockage, les services de transactions et/ou les technologies connexes nécessaires au fonctionnement de l'Application ou à la fourniture des Services. Ces prestataires de services fournissent les éléments matériels, logiciels, de réseau, de stockage et/ou les technologies connexes nécessaires à la réalisation des analyses de l'Application. Nous exigeons de tous nos fournisseurs de services un niveau de protection de vos données à caractère personnel adéquat et similaire à celui que nous offrons. Nous exigeons de nos fournisseurs de services qu'ils ne traitent vos données à caractère personnel qu'en conformité avec nos instructions et uniquement pour les finalités spécifiques mentionnées ci-dessus, qu'ils n'accèdent qu'au volume de données minimal dont ils ont besoin pour assurer un service spécifique et qu'ils protègent la sécurité de vos données à caractère personnel.
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Autres tiers
Versuni peut aussi collaborer avec des tiers qui traitent vos données personnelles à leurs propres fins. Si nous partageons des données à caractère personnel avec des tiers susceptibles d'utiliser vos données à caractère personnel pour leurs propres finalités, nous veillerons à vous en informer et/ou à obtenir votre consentement requis par les lois en vigueur avant de les partager. Lisez attentivement leurs déclarations de confidentialité pour être informé de leurs pratiques en matière de confidentialité, y compris le type de données à caractère personnel qu'ils collectent et la façon dont ils les utilisent, les traitent et les protègent. Versuni cède parfois une activité ou une partie d'une activité à une autre entreprise. Une telle cession de propriété peut inclure la cession à l'entreprise acquéreuse de vos données à caractère personnel directement liées à cette activité. L'ensemble de nos droits et obligations découlant de la présente Déclaration de confidentialité sont librement cessibles par nous à l'une de nos filiales, dans le cadre d'une fusion, d'une acquisition, d'une restructuration ou d'une cession d'actifs, par l'effet de la loi ou de toute autre manière, et nous pouvons transférer vos données à caractère personnel à l'une de nos filiales, à l'une des entités qui nous succèdent ou au nouveau propriétaire. Si votre Appareil prend en charge la commande vocale, veuillez sélectionner et lire la section appropriée pour le traitement des données de commande vocale ci-dessous. Veuillez contacter l'assistance clientèle ([email protected]) si vous ne connaissez pas l'assistant vocal pris en charge par votre Appareil. Amazon Alexa Dans certains pays, la compétence du Purificateur d'Air Philips vous permet de contrôler votre Appareil avec Amazon Alexa. Lorsque vous activez la compétence, Versuni vous permet de connecter votre compte Amazon à votre compte Versuni. Lors de l'association de vos comptes, Versuni et Amazon adoptent des mesures techniques indépendantes pour valider votre identité. Versuni partage les identifiants de votre compte, mais ne partage pas vos données d'identification, dont votre nom ou votre adresse e-mail, avec Amazon. Lorsque vous parlez à Alexa, Amazon nous envoie une version écrite de vos commandes vocales, accompagnée d'un identifiant unique. Nous traitons ces informations pour exécuter vos commandes et y répondre conformément à notre Déclaration de confidentialité. Nous communiquons notre réponse écrite à Amazon afin que le service puisse vous informer du résultat de votre commande conformément à la Déclaration de confidentialité et aux Conditions d'utilisation d'Amazon. Versuni et Alexa peuvent également échanger des informations sur le(s) Appareil(s) que vous décidez de contrôler via la Compétence, notamment lorsque vous mettez à jour, modifiez ou supprimez un Appareil. Vous reconnaissez que vos commandes et vos réponses peuvent constituer des données à caractère personnel. Vous reconnaissez également qu'Amazon vous fournit ses propres services. En activant la Compétence, vous nous autorisez à partager vos données à caractère personnel avec Amazon. Amazon peut traiter vos données à caractère personnel dans des pays autres que votre pays de résidence dont le cadre juridique pour la protection de vos données à caractère personnel peut être différent. Vous pouvez révoquer votre consentement à tout moment en désactivant cette fonction. Veuillez consulter la Déclaration de confidentialité et les Conditions d'utilisation d'Amazon Alexa pour de plus amples informations. Conditions générales et Déclaration de confidentialité. Google Assistant Dans certains pays, la compétence du Purificateur d'Air Philips vous permet de contrôler votre Appareil avec l'Assistant Google. Lorsque vous activez la compétence, Versuni vous permet de connecter votre compte Google à votre compte Versuni. Lors de l'association de vos comptes, Versuni et Google adoptent des mesures techniques indépendantes pour valider votre identité. Nous partageons les identifiants de votre compte, mais pas vos données d'identification, dont votre nom ou votre adresse e-mail, avec Google. Transfert transfrontalier Vos données à caractère personnel peuvent être stockées et traitées dans tout pays où nous avons des installations ou dans lequel nous faisons appel à des fournisseurs de service. De plus en utilisant l'Application et/ou les Services, vous consentez au transfert (le cas échéant) des informations vers des pays autres que votre pays de résidence, qui peuvent appliquer des règles de protection des données qui sont différentes de celles de votre pays. Dans certaines circonstances, les tribunaux, les forces de l'ordre, les organismes de réglementation ou les autorités de sécurité de ces autres pays peuvent être autorisés à accéder à vos données à caractère personnel.
Lorsque vous parlez à l'Assistant Google, Google nous envoie une version écrite de vos commandes vocales accompagnée d'un identifiant unique. Nous traitons ces informations pour exécuter vos commandes et y répondre conformément à notre Déclaration de confidentialité. Nous communiquons notre réponse écrite à Google afin que Google puisse vous informer du résultat de votre commande conformément à la Déclaration de Confidentialité et aux Conditions d'utilisation de Google. Versuni et Google peuvent également échanger des informations sur le(s) Appareil(s) que vous décidez de contrôler via la Compétence, notamment lorsque vous mettez à jour, modifiez ou supprimez un Appareil.
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Vos données à caractère personnel peuvent être transférées à nos sociétés affiliées ou prestataires de services reconnus par la Commission européenne comme fournissant un niveau de protection des données adéquat conformément aux normes de l'EEE. Pour les transferts vers des pays qui ne sont pas jugés adaptés par la Commission européenne, nous avons mis en place des mesures adéquates, telles que des clauses contractuelles types adoptées par la Commission européenne pour protéger vos données à caractère personnel.
Versuni peut aussi collaborer avec des tiers qui traitent vos données personnelles à leurs propres fins. Si nous partageons des données à caractère personnel avec des tiers susceptibles d'utiliser vos données à caractère personnel pour leurs propres finalités, nous veillerons à vous en informer et/ou à obtenir votre consentement requis par les lois en vigueur avant de les partager. Lisez attentivement leurs déclarations de confidentialité pour être informé de leurs pratiques en matière de confidentialité, y compris le type de données à caractère personnel qu'ils collectent et la façon dont ils les utilisent, les traitent et les protègent.
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Amazon Alexa
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Google Assistant
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Transfert transfrontalier
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Nous conserverons vos données à caractère personnel aussi longtemps que cela est nécessaire ou autorisé compte tenu de la (des) finalité(s) de la collecte de ces données, après quoi, nous les supprimerons conformément aux exigences de la loi en vigueur. Les critères que nous utilisons pour déterminer nos délais de conservation comprennent : (i) votre utilisation de l'Application et/ou des Services ; (ii) s'il existe une obligation légale à laquelle nous sommes soumis ; ou (iii) si la conservation est souhaitable compte tenu de notre statut juridique (par exemple en ce qui concerne les délais de prescription, les litiges ou les enquêtes réglementaires).
Vos choix et vos droits Si vous souhaitez soumettre une demande d'accès, de rectification, de suppression, de restriction ou d'opposition au traitement des données à caractère personnel précédemment communiquées, ou si vous souhaitez recevoir une copie électronique de vos données à caractère personnel afin de les transmettre à une autre société (dans la mesure où ce droit à la portabilité des données vous est accordé par la législation en vigueur), contactez-nous via Contact | Versuni. Nous répondrons à votre demande dans le respect de la législation en vigueur.
Vos choix et vos droits
Si vous souhaitez soumettre une demande d'accès, de rectification, de suppression, de restriction ou d'opposition au traitement des données à caractère personnel précédemment communiquées, ou si vous souhaitez recevoir une copie électronique de vos données à caractère personnel afin de les transmettre à une autre société (dans la mesure où ce droit à la portabilité des données vous est accordé par la législation en vigueur), contactez-nous via Contact | Versuni. Nous répondrons à votre demande dans le respect de la législation en vigueur.
Dans votre demande, veuillez préciser quelles sont les données à caractère personnel auxquelles vous souhaitez accéder, que vous voudriez rectifier, supprimer, restreindre ou dont vous vous opposez au traitement. Pour votre protection, nous pouvons uniquement traiter les demandes concernant les données à caractère personnel associées à votre compte, votre adresse e-mail ou d'autres informations de votre compte, que vous utilisez pour nous envoyer votre demande, et nous pouvons avoir besoin de vérifier votre identité avant le traitement de votre demande. Nous nous efforcerons de satisfaire votre demande en respectant des délais raisonnables, et ce, conformément aux lois en vigueur. Lorsque nous avons besoin de votre consentement pour collecter et/ou traiter vos données à caractère personnel, vous pouvez le retirer à tout moment, sans affecter la légalité de ce traitement basé sur le consentement avant son retrait. Veuillez noter que si vous faites valoir (certains de) vos choix et droits, vous risquez de ne plus pouvoir utiliser notre Application ou nos Services, dans leur intégralité ou en partie.
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Nous protégeons vos données personnelles
Nous respectons votre vie privée et nous nous engageons à protéger les données que vous nous confiez contre tout-e altération, perte, abus, divulgation ou accès accidentel-le ou non autorisé-e. Nous utilisons différentes technologies de sécurité et mesures techniques et organisationnelles pour protéger vos données. À cette fin, nous mettons en œuvre, entre autres, des contrôles d'accès et nous utilisons des pare-feu et des protocoles sécurisés.
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Informations spéciales à l'attention des parents
Bien que notre Application et les Services ne soient pas destinés à être utilisés par des mineurs, tels que définis par la loi en vigueur, nous nous refusons de traiter des données à caractère personnel de mineurs. Nous encourageons vivement les parents et les tuteurs à jouer un rôle actif dans les activités et les intérêts en ligne de leurs enfants.
Si un parent ou tuteur/tutrice s'aperçoit que son enfant nous a fourni des informations personnelles sans son consentement, contactez-nous via Contact | Versuni. Si nous nous apercevons qu'un mineur nous a fourni des données à caractère personnel, nous pourrions les supprimer de nos fichiers.
Bien que notre Application et les Services ne soient pas destinés à être utilisés par des mineurs, tels que définis par la loi en vigueur, nous nous refusons de traiter des données à caractère personnel de mineurs. Nous encourageons vivement les parents et les tuteurs à jouer un rôle actif dans les activités et les intérêts en ligne de leurs enfants.
Modification des présentes informations relatives à la confidentialité des données
Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour ponctuellement la présente Déclaration de confidentialité. Lorsque nous mettons à jour la présente Déclaration de confidentialité, nous mettons également à jour la date indiquée en haut de la présente Déclaration de confidentialité. Nous vous invitons à consulter régulièrement la dernière version de la présente Déclaration de confidentialité. La nouvelle Déclaration de confidentialité prendra effet immédiatement après publication. Si vous n'acceptez pas la nouvelle Déclaration, vous devez modifier vos préférences ou arrêter d'utiliser notre Application et/ou nos Services. En continuant d'accéder à notre Application et/ou à nos Services ou de les utiliser, vous reconnaissez avoir été informé-e et acceptez la Déclaration de confidentialité telle qu'elle a été modifiée.
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Contactez-nous Pour toute question concernant la présente Déclaration de confidentialité ou la façon dont nous pouvons utiliser vos données à caractère personnel, contactez-nous via Contact | Versuni. Vous avez également la possibilité de déposer une réclamation auprès d'un organisme de contrôle compétent dans votre pays ou région. Versuni Netherlands B.V. Claude Debussylaan 88, 1082 MD, Amsterdam, Pays-Bas
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La Section 1798.83 du Code civil de Californie permet à nos clients résidant en Californie de demander et d'obtenir de notre part une fois par an, gratuitement, des informations relatives aux informations à caractère personnel (le cas échéant) que nous avons divulguées à des tiers à des fins de marketing direct au cours de l'année civile précédente. Le cas échéant, ces informations comprennent une liste des catégories des informations à caractère personnel ayant été partagées, ainsi que le nom et l'adresse de tous les tiers avec lesquels nous avons partagé ces informations au cours de l'année civile précédente. Si vous résidez en Californie et que vous souhaitez formuler une telle demande, rendez-vous sur notre site Web consacré à la confidentialité : domesticappliances.philips.com/privacy Nous collectons des Informations à caractère personnel à partir de : Le tableau suivant détaille les catégories d'Informations à caractère personnel sur les résidents de Californie que nous prévoyons de collecter, ainsi que les catégories d'Informations à caractère personnel que nous avons collectées et divulguées à des fins opérationnelles au cours des 12 derniers mois.
En vertu du California Consumer Privacy Act de 2018 (« CCPA »), nous fournissons les informations suivantes concernant les catégories d'informations à caractère personnel que nous collectons et traitons sur les résidents de Californie via l'Appareil et/ou la Machine. Pour plus d'informations sur la façon dont nous traitons les informations à caractère personnel conformément au CCPA dans d'autres contextes, veuillez cliquer ici. En vertu du CCPA, « Informations à caractère personnel » désigne les informations qui identifient, concernent ou pourraient raisonnablement être liées à un résident ou à un ménage particulier de Californie.
Sources des Informations à caractère personnel
• Nos interactions avec vous via l'Appareil et/ou la Machine ; et
• Nos sociétés affiliées et nos partenaires de marketing conjoints et/ou partenaires commerciaux.
Collecte et divulgation d'Informations à caractère personnel
La Section 1798.83 du Code civil de Californie permet à nos clients résidant en Californie de demander et d'obtenir de notre part une fois par an, gratuitement, des informations relatives aux informations à caractère personnel (le cas échéant) que nous avons divulguées à des tiers à des fins de marketing direct au cours de l'année civile précédente. Le cas échéant, ces informations comprennent une liste des catégories des informations à caractère personnel ayant été partagées, ainsi que le nom et l'adresse de tous les tiers avec lesquels nous avons partagé ces informations au cours de l'année civile précédente. Si vous résidez en Californie et que vous souhaitez formuler une telle demande, rendez-vous sur notre site Web consacré à la confidentialité : domesticappliances.philips.com/privacy
Nous collectons des Informations à caractère personnel à partir de :
Le tableau suivant détaille les catégories d'Informations à caractère personnel sur les résidents de Californie que nous prévoyons de collecter, ainsi que les catégories d'Informations à caractère personnel que nous avons collectées et divulguées à des fins opérationnelles au cours des 12 derniers mois.
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Catégories des Informations à caractère personnel
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Catégories de tiers auxquelles ces informations sont divulguées à des fins opérationnelles
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Identifiants, tels que le nom, les coordonnées, l'adresse IP et d'autres identifiants en ligne.
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Nos filiales et sociétés affiliées ; fournisseurs de services tiers de confiance ; partenaires commerciaux ; vos fournisseurs de comptes de réseaux sociaux, en fonction du partage social que vous avez choisi d'utiliser, conformément à la présente Déclaration de confidentialité.
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Informations à caractère personnel telles que définies dans la loi californienne sur les dossiers clients, comme le nom et les coordonnées.
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Nos filiales et sociétés affiliées ; fournisseurs de services tiers de confiance, conformément à la présente Déclaration de confidentialité.
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Caractéristiques des classifications protégées en vertu de la loi de Californie ou de la loi fédérale, comme la langue principale.
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Nos filiales et sociétés affiliées ; fournisseurs de services tiers de confiance, conformément à la présente Déclaration de confidentialité.
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Informations relatives à l'activité Internet ou réseau, telles que l'historique de navigation et les interactions avec nos services en ligne
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Nos filiales et sociétés affiliées ; fournisseurs de services tiers de confiance ; et partenaires commerciaux, en cohérence avec vos choix, conformément à la présente Déclaration de confidentialité.
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Données de géolocalisation, telles que l'emplacement de l'appareil.
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Inférences tirées de l'une des Informations à caractère personnel énumérées ci-dessus pour créer un profil, par exemple, sur les préférences, le comportement et les caractéristiques d'une personne
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Nos filiales et sociétés affiliées ; fournisseurs de services tiers de confiance, conformément à la présente Déclaration de confidentialité.
Utilisation des Informations à caractère personnel Nous ne vendons pas et n'avons pas vendu d'Informations à caractère personnel au cours des 12 derniers mois, selon la définition de « vente » du CCPA. Nous ne vendons pas les Informations à caractère personnel des mineurs de moins de 16 ans. Demandes et droits individuels Si vous résidez en Californie, vous pouvez nous demander de : o Les Informations à caractère personnel spécifiques que nous avons collectées sur vous ; o Le but professionnel ou commercial de la collecte (le cas échéant) des Informations à caractère personnel vous concernant ; et o Les catégories d'Informations à caractère personnel vous concernant que nous avons autrement partagées ou communiquées, et les catégories de tiers avec lesquels nous avons partagé ou à qui nous avons communiqué ces Informations à caractère personnel (le cas échéant). Si vous souhaitez effectuer une demande en tant qu'agent autorisé pour le compte d'un résident de Californie, vous pouvez utiliser les modes de soumission indiqués ci-dessus. Dans le cadre de notre processus de vérification, nous pouvons vous demander de fournir, le cas échéant :
Nous utilisons ces catégories d'Informations à caractère personnel afin d'exploiter, de gérer et d'assurer nos activités, de fournir nos produits et services, et d'atteindre nos objectifs commerciaux, comme décrit ci-dessus dans la section « Quelles données à caractère personnel collections-nous et pour quelles finalités ? »
• Vous communiquer les informations suivantes pour la période de 12 mois précédant votre demande :
o Les catégories d'Informations à caractère personnel que nous avons collectées sur vous et les catégories de sources à partir desquelles nous avons collecté ces Informations à caractère personnel ;
• Supprimer les Informations à caractère personnel que nous avons collectées auprès de vous.
Pour faire une demande de divulgation ou de suppression, contactez-nous à l'adresse :
domesticappliances.philips.com/privacy. Nous vérifierons et répondrons à votre demande comme décrit ci-dessus dans la section « Vos choix et vos droits » et conformément à la loi applicable, en tenant compte du type et de la sensibilité des Informations à caractère personnel objet de la demande. Nous pouvons être amenés à vous demander des Informations à caractère personnel supplémentaires, telles que votre adresse e-mail, votre adresse postale ou votre numéro de téléphone, afin de vérifier votre identité et de vous protéger contre les demandes frauduleuses. Si vous faites une demande de suppression, nous pouvons vous demander de vérifier votre demande avant de supprimer vos Informations à caractère personnel.
Vous disposez du droit de ne pas subir de discrimination illégale dans l'exercice de vos droits en vertu du CCPA.
Agents autorisés
• La preuve de votre inscription auprès du Secrétaire d'État de Californie vous permettant d'exercer votre activité en Californie ;
• Une procuration du résident de Californie, en vertu des articles 4000 à 4465 du Probate Code ;
• Une autorisation écrite du résident de Californie vous autorisant à soumettre une demande en son nom. Cette autorisation doit être signée (signature physique ou électronique) par le résident de Californie.
Si vous soumettez une demande au nom d'un résident de Californie et que vous ne nous avez pas fourni de procuration du résident en vertu des articles 4000 à 4465 du Probate Code, nous pouvons également exiger du résident qu'il :
• Vous fournisse une autorisation écrite signée de sa main pour que vous soumettiez la demande en son nom ;
• Nous confirme directement son identité ;
• Nous confirme directement qu'il vous a donné l'autorisation de soumettre la demande.
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