Air+ privacy notice

Nous analysons les Données combinées pour vous offrir des services personnalisés. Cela nous aide également à améliorer le contenu, la fonctionnalité et la convivialité de l'Application, de l'Appareil ou des Appareils et des Services ainsi qu'à développer de nouveaux produits et services. Dans ce cas, nous considérons que le traitement de vos Données combinées est fondé sur les intérêts légitimes de Philips et qu'il est réalisé conformément à l'Article 6.1. (f) du Règlement (UE) 2016/679.



Si vous choisissez de recevoir des communications promotionnelles sur les produits, services, événements et promotions Philips susceptibles de vous intéresser, en fonction de vos préférences et de vos habitudes en ligne, nous pouvons vous envoyer des communications marketing et promotionnelles par e-mail, par téléphone et par d'autres canaux numériques, tels que les applications mobiles et les réseaux sociaux. Afin d'adapter les communications à vos préférences et à votre comportement, et afin de vous proposer une expérience plus pertinente et plus personnalisée, nous pouvons analyser vos Données combinées. Avant de vous envoyer des communications promotionnelles, nous vous demanderons votre consentement.