Air+ privacy notice

Versuni peut aussi collaborer avec des tiers qui traitent vos données personnelles à leurs propres fins. Si nous partageons des données à caractère personnel avec des tiers susceptibles d'utiliser vos données à caractère personnel pour leurs propres finalités, nous veillerons à vous en informer et/ou à obtenir votre consentement requis par les lois en vigueur avant de les partager. Lisez attentivement leurs déclarations de confidentialité pour être informé de leurs pratiques en matière de confidentialité, y compris le type de données à caractère personnel qu'ils collectent et la façon dont ils les utilisent, les traitent et les protègent.



Versuni cède parfois une activité ou une partie d'une activité à une autre entreprise. Une telle cession de propriété peut inclure la cession à l'entreprise acquéreuse de vos données à caractère personnel directement liées à cette activité. L'ensemble de nos droits et obligations découlant de la présente Déclaration de confidentialité sont librement cessibles par nous à l'une de nos filiales, dans le cadre d'une fusion, d'une acquisition, d'une restructuration ou d'une cession d'actifs, par l'effet de la loi ou de toute autre manière, et nous pouvons transférer vos données à caractère personnel à l'une de nos filiales, à l'une des entités qui nous succèdent ou au nouveau propriétaire.

Si votre Appareil prend en charge la commande vocale, veuillez sélectionner et lire la section appropriée pour le traitement des données de commande vocale ci-dessous. Veuillez contacter l'assistance clientèle ([email protected]) si vous ne connaissez pas l'assistant vocal pris en charge par votre Appareil.



Amazon Alexa

Dans certains pays, la compétence du Purificateur d'Air Philips vous permet de contrôler votre Appareil avec Amazon Alexa. Lorsque vous activez la compétence, Versuni vous permet de connecter votre compte Amazon à votre compte Versuni. Lors de l'association de vos comptes, Versuni et Amazon adoptent des mesures techniques indépendantes pour valider votre identité. Versuni partage les identifiants de votre compte, mais ne partage pas vos données d'identification, dont votre nom ou votre adresse e-mail, avec Amazon.

Lorsque vous parlez à Alexa, Amazon nous envoie une version écrite de vos commandes vocales, accompagnée d'un identifiant unique. Nous traitons ces informations pour exécuter vos commandes et y répondre conformément à notre Déclaration de confidentialité. Nous communiquons notre réponse écrite à Amazon afin que le service puisse vous informer du résultat de votre commande conformément à la Déclaration de confidentialité et aux Conditions d'utilisation d'Amazon. Versuni et Alexa peuvent également échanger des informations sur le(s) Appareil(s) que vous décidez de contrôler via la Compétence, notamment lorsque vous mettez à jour, modifiez ou supprimez un Appareil.

Vous reconnaissez que vos commandes et vos réponses peuvent constituer des données à caractère personnel. Vous reconnaissez également qu'Amazon vous fournit ses propres services. En activant la Compétence, vous nous autorisez à partager vos données à caractère personnel avec Amazon. Amazon peut traiter vos données à caractère personnel dans des pays autres que votre pays de résidence dont le cadre juridique pour la protection de vos données à caractère personnel peut être différent. Vous pouvez révoquer votre consentement à tout moment en désactivant cette fonction. Veuillez consulter la Déclaration de confidentialité et les Conditions d'utilisation d'Amazon Alexa pour de plus amples informations. Conditions générales et Déclaration de confidentialité.

Google Assistant

Dans certains pays, la compétence du Purificateur d'Air Philips vous permet de contrôler votre Appareil avec l'Assistant Google. Lorsque vous activez la compétence, Versuni vous permet de connecter votre compte Google à votre compte Versuni. Lors de l'association de vos comptes, Versuni et Google adoptent des mesures techniques indépendantes pour valider votre identité. Nous partageons les identifiants de votre compte, mais pas vos données d'identification, dont votre nom ou votre adresse e-mail, avec Google.



Lorsque vous parlez à l'Assistant Google, Google nous envoie une version écrite de vos commandes vocales accompagnée d'un identifiant unique. Nous traitons ces informations pour exécuter vos commandes et y répondre conformément à notre Déclaration de confidentialité. Nous communiquons notre réponse écrite à Google afin que Google puisse vous informer du résultat de votre commande conformément à la Déclaration de Confidentialité et aux Conditions d'utilisation de Google. Versuni et Google peuvent également échanger des informations sur le(s) Appareil(s) que vous décidez de contrôler via la Compétence, notamment lorsque vous mettez à jour, modifiez ou supprimez un Appareil.



Vous reconnaissez que vos commandes et vos réponses peuvent constituer des données à caractère personnel. Vous avez également conscience que Google vous fournit ses propres services et qu'en activant la Compétence, vous nous autorisez à partager vos données à caractère personnel avec Google. Google peut traiter vos données à caractère personnel dans des pays autres que votre pays de résidence dont le cadre juridique pour la protection de vos données à caractère personnel peut être différent. Vous pouvez révoquer votre consentement à tout moment en désactivant cette fonction. Veuillez consulter la Déclaration de confidentialité et les Conditions d'utilisation de l'Assistant Google pour de plus amples informations.



Transfert transfrontalier

Vos données à caractère personnel peuvent être stockées et traitées dans tout pays où nous avons des installations ou dans lequel nous faisons appel à des fournisseurs de service. De plus en utilisant l'Application et/ou les Services, vous consentez au transfert (le cas échéant) des informations vers des pays autres que votre pays de résidence, qui peuvent appliquer des règles de protection des données qui sont différentes de celles de votre pays. Dans certaines circonstances, les tribunaux, les forces de l'ordre, les organismes de réglementation ou les autorités de sécurité de ces autres pays peuvent être autorisés à accéder à vos données à caractère personnel.



Vos données à caractère personnel peuvent être transférées à nos sociétés affiliées ou prestataires de services reconnus par la Commission européenne comme fournissant un niveau de protection des données adéquat conformément aux normes de l'EEE. Pour les transferts vers des pays qui ne sont pas jugés adaptés par la Commission européenne, nous avons mis en place des mesures adéquates, telles que des clauses contractuelles types adoptées par la Commission européenne pour protéger vos données à caractère personnel.