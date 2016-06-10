Mobile application privacy notice

IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Mit der Versuni Air+ App ("App") können Sie Ihre Philips Luftreiniger und Roboter-Staubsauger (zusammenfassend "Geräte") jederzeit und überall steuern, überwachen und verwalten ("Services"). Bitte beachten Sie, dass nicht alle Geräte die Steuerung durch die App unterstützen.
Die App und die Geräte unterliegen der Kontrolle von Versuni Netherlands B.V. oder einem seiner Tochterunternehmen ("Versuni", "unser", "wir" oder "uns").
Die vorliegenden Datenschutzbestimmungen betreffen personenbezogene Daten, die von dem Gerät oder der App erfasst oder verarbeitet werden. Diese Datenschutzbestimmungen sollen Ihnen ein besseres Verständnis unserer Datenschutzpraktiken vermitteln, wenn Sie unsere App nutzen, darunter die Art, der Zweck und die Verwendung der erfassten Daten sowie Ihre persönlichen Rechte.
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Wir empfangen oder erfassen personenbezogene Daten, wie nachstehend im Einzelnen beschrieben, bei der Bereitstellung unserer Services sowie dann, wenn Sie die App aufrufen, herunterladen und installieren.
Kontodaten Abhängig von Ihrem Land können Sie sich über ein Versuni Konto oder mit Ihrem Social-Media-Profil, einschließlich Ihrer Telefonnummer, bei der App anmelden.
Kontodaten
Abhängig von Ihrem Land können Sie sich über ein Versuni Konto oder mit Ihrem Social-Media-Profil, einschließlich Ihrer Telefonnummer, bei der App anmelden.
Wir verwenden Ihre Kontodaten, um Ihr Konto zu erstellen und zu verwalten. Da wir Ihre Kontodaten zur Bereitstellung der Services verwenden, betrachten wir diese Verarbeitung für die Umsetzung des Vertrags, dessen Partei Sie sind, als erforderlich.
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Gerätedaten Wenn Sie Ihr Gerät mit der App koppeln, erfassen wir die IP-Adresse des mit Ihrem Gerät verbundenen Routers. Darüber hinaus erfassen wir unter Umständen folgende Informationen:
Gerätedaten
Wenn Sie Ihr Gerät mit der App koppeln, erfassen wir die IP-Adresse des mit Ihrem Gerät verbundenen Routers. Darüber hinaus erfassen wir unter Umständen folgende Informationen:
(I) Gerätedaten, einschließlich Geräte-ID, Betriebsmodus, Ein-/Ausschalten, Lüftergeschwindigkeit, Zeitplanungsprogramm und Steuerbefehle. (II) Allgemeine Luftqualitätsdaten, einschließlich Innenraumallergenindex, PM2.5, Temperatur-, Gas- und Feuchtigkeitsniveau. (I) Gerätedaten, einschließlich Geräte-ID, Daten des Zeitplanungsprogramms, Anzahl der Zyklen und Dauer der Reinigung. Wir verwenden diese Daten, um die Services bereitzustellen, das Gerät besser auf seine Umgebung einzustellen, unsere Geräte und Services zu verbessern und Ihnen zu ermöglichen, sich eingehender mit dem Gerät und seinen Funktionen zu beschäftigen. Da die Gerätedaten nur verarbeitet werden, wenn Sie Ihr Gerät mit der App für die Zwecke der Services koppeln, betrachten wir diese Verarbeitung für die Umsetzung des Vertrags, dessen Partei Sie sind, als erforderlich.
(I) Gerätedaten, einschließlich Geräte-ID, Betriebsmodus, Ein-/Ausschalten, Lüftergeschwindigkeit, Zeitplanungsprogramm und Steuerbefehle.
(II) Allgemeine Luftqualitätsdaten, einschließlich Innenraumallergenindex, PM2.5, Temperatur-, Gas- und Feuchtigkeitsniveau.
(I) Gerätedaten, einschließlich Geräte-ID, Daten des Zeitplanungsprogramms, Anzahl der Zyklen und Dauer der Reinigung.
Wir verwenden diese Daten, um die Services bereitzustellen, das Gerät besser auf seine Umgebung einzustellen, unsere Geräte und Services zu verbessern und Ihnen zu ermöglichen, sich eingehender mit dem Gerät und seinen Funktionen zu beschäftigen.
Da die Gerätedaten nur verarbeitet werden, wenn Sie Ihr Gerät mit der App für die Zwecke der Services koppeln, betrachten wir diese Verarbeitung für die Umsetzung des Vertrags, dessen Partei Sie sind, als erforderlich.
Andere bereitgestellte Daten Je nach Modell Ihres Luftreinigers zeigt Ihnen die App möglicherweise einen kurzen Fragebogen an, der sich auf Ihr Anliegen hinsichtlich der Raumluftqualität bezieht: Wann Sie Ihr Haus/bzw. Ihren Raum bezogen haben und in welchem Raum Sie das Gerät aufgestellt haben. Die App verwendet Ihre Antworten, um den am besten geeigneten Betriebsmodus für Ihr Gerät festzulegen. Wir verarbeiten die Antworten auf diesen Fragebogen auch, um Analysen durchzuführen und die Ergebnisse möglicherweise für Produktverbesserungen oder -entwicklungen und/oder Marketing zu verwenden.
Andere bereitgestellte Daten
Je nach Modell Ihres Luftreinigers zeigt Ihnen die App möglicherweise einen kurzen Fragebogen an, der sich auf Ihr Anliegen hinsichtlich der Raumluftqualität bezieht: Wann Sie Ihr Haus/bzw. Ihren Raum bezogen haben und in welchem Raum Sie das Gerät aufgestellt haben. Die App verwendet Ihre Antworten, um den am besten geeigneten Betriebsmodus für Ihr Gerät festzulegen. Wir verarbeiten die Antworten auf diesen Fragebogen auch, um Analysen durchzuführen und die Ergebnisse möglicherweise für Produktverbesserungen oder -entwicklungen und/oder Marketing zu verwenden.
Da die anderweitig bereitgestellten Daten nur verarbeitet werden, wenn Sie Ihre Geräte mit der App für die Zwecke der Services koppeln, betrachten wir diese Verarbeitung für die Umsetzung des Vertrags, dessen Partei Sie sind, als erforderlich sowie hinsichtlich der Datenverarbeitung für Analysezwecke als in unserem legitimen Interesse stehend.
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Cookies und Analysedaten Wir verwenden Cookies, Tags oder ähnliche Technologien ("Cookies"), um unsere Services zu erbringen, bereitzustellen, zu verbessern, zu analysieren und anzupassen. Cookies bieten uns die Möglichkeit, Ihr mobiles Gerät zu erkennen und personenbezogene Daten zu erfassen, darunter die eindeutige Gerätenummer des Benutzers, die IP-Adresse Ihres mobilen Geräts, den verwendeten mobilen Internetbrowser oder das verwendete Betriebssystem, Sitzungs- und Nutzungsdaten oder servicebezogene Leistungsdaten, die sich auf die Verwendung der App beziehen.
Wenn Sie der Weitergabe Ihrer App-Daten zustimmen, um die App zu verbessern und personalisierte Services zu erhalten, erfassen und verarbeiten wir Ihre App-Nutzungsdaten wie unten beschrieben. Dazu setzen wir mehrere Dienstleister ein, die Ihre App-Daten in unserem Auftrag und gemäß unseren Anweisungen verarbeiten. Unsere Dienstanbieter verwenden Cookies, um uns bei der Erfassung Ihrer Daten zu helfen.
Diese App verwendet Google Firebase, einen Analysedienst von Google. Google Firebase verwendet Cookies oder ähnliche Technologien, um Datenverkehrsmuster in unserer App zu analysieren. Bei der Übertragung der vom Cookie über die Nutzung der App generierten Informationen an Google sorgt Google dafür, dass Ihre IP-Adresse anonymisiert wird, bevor die Geolokalisierung verwendet werden kann, und dass sie vor der Speicherung durch eine generische IP-Adresse ersetzt wird. Google nutzt diese Daten zur Auswertung Ihrer App-Nutzung, zur Erstellung von App-Aktivitätsberichten für uns und zur Bereitstellung sonstiger Dienstleistungen in Verbindung mit der App-Aktivität und -Nutzung an uns.
Cookies und Analysedaten
Wir verwenden Cookies, Tags oder ähnliche Technologien ("Cookies"), um unsere Services zu erbringen, bereitzustellen, zu verbessern, zu analysieren und anzupassen. Cookies bieten uns die Möglichkeit, Ihr mobiles Gerät zu erkennen und personenbezogene Daten zu erfassen, darunter die eindeutige Gerätenummer des Benutzers, die IP-Adresse Ihres mobilen Geräts, den verwendeten mobilen Internetbrowser oder das verwendete Betriebssystem, Sitzungs- und Nutzungsdaten oder servicebezogene Leistungsdaten, die sich auf die Verwendung der App beziehen.
Weitere Informationen zur Verwendung von Cookies in dieser App erhalten Sie in der Cookie-Richtlinie, die Sie in den Privatsphäreneinstellungen der App finden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Cookie- und Analysedaten nur verarbeiten, nachdem Sie Ihre Zustimmung erteilt haben.
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Daten zu Bewertungen und Beurteilungen Wenn Sie eine Bewertung schreiben oder die App in den App-Stores bewerten, verarbeiten wir diese Daten möglicherweise, um auf Ihre Kommentare und Fragen zu antworten, um zu verstehen, wie Sie sich bei der Verwendung der App fühlen, um uns mit Ihrer allgemeinen Wahrnehmung der App und unserer Marke vertraut zu machen und um diese Erkenntnisse zur Optimierung der App und/oder unserer Produkte und Services heranzuziehen. Wir können nur Ihren Benutzernamen für den App-Store, Ihre Bewertungen, Kommentare und anderen Details sehen, die Sie mit uns teilen oder öffentlich zugänglich machen. Sofern Sie dies nicht von uns verlangen, verknüpfen wir diese Informationen nicht mit Ihren Kontoanmeldeinformationen oder anderen Informationen, die wir von Ihnen besitzen. Wenn Sie das Service-Center in Anspruch nehmen, können wir Ihre Daten verwenden, um Ihren Fall zu verfolgen und Sie durch unseren Service-Center-Prozess zu führen, gemäß dem nachfolgenden Abschnitt "Service-Center". Die Verarbeitung der Daten Ihrer Beurteilungen und Bewertungen beruht auf unserem berechtigten Interesse.
Daten zu Bewertungen und Beurteilungen
Wenn Sie eine Bewertung schreiben oder die App in den App-Stores bewerten, verarbeiten wir diese Daten möglicherweise, um auf Ihre Kommentare und Fragen zu antworten, um zu verstehen, wie Sie sich bei der Verwendung der App fühlen, um uns mit Ihrer allgemeinen Wahrnehmung der App und unserer Marke vertraut zu machen und um diese Erkenntnisse zur Optimierung der App und/oder unserer Produkte und Services heranzuziehen. Wir können nur Ihren Benutzernamen für den App-Store, Ihre Bewertungen, Kommentare und anderen Details sehen, die Sie mit uns teilen oder öffentlich zugänglich machen. Sofern Sie dies nicht von uns verlangen, verknüpfen wir diese Informationen nicht mit Ihren Kontoanmeldeinformationen oder anderen Informationen, die wir von Ihnen besitzen. Wenn Sie das Service-Center in Anspruch nehmen, können wir Ihre Daten verwenden, um Ihren Fall zu verfolgen und Sie durch unseren Service-Center-Prozess zu führen, gemäß dem nachfolgenden Abschnitt "Service-Center".
Die Verarbeitung der Daten Ihrer Beurteilungen und Bewertungen beruht auf unserem berechtigten Interesse.
Service-Center Wir erbringen unsere Services und stellen diese bereit, darunter die Bereitstellung Kundendienst sowie die Verbesserung, Berichtigung und Anpassung unserer Services. Bei Inanspruchnahme unseres Service-Centers übermitteln Sie uns gegebenenfalls Daten über Ihre Nutzung der Services, einschließlich Ihrer Interaktionen mit Versuni sowie Ihrer Kontaktdaten, damit wir Ihnen den notwendigen Support bieten können. Wir verwenden Ihre Informationen ebenfalls, um auf Ihre Kontaktanfragen zu antworten.
Service-Center
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Wir halten die Verarbeitung Ihrer Service-Center-Daten für notwendig, um den Vertrag, den Sie mit uns abgeschlossen haben, zu erfüllen.
Wir halten die Verarbeitung Ihrer Service-Center-Daten für notwendig, um den Vertrag, den Sie mit uns abgeschlossen haben, zu erfüllen.
Kombinierte Daten Wir kombinieren gegebenenfalls Ihre personenbezogenen Daten, darunter Kontodaten, Gerätedaten und Cookies-Daten, mit Daten, die bei Interaktion mit und Nutzung von digitalen Kanälen wie sozialen Medien, Websites, E-Mails, Apps und vernetzten Produkten erfasst werden, darunter IP-Adressen, Cookies, Mobilgerätedaten, von Ihnen angeklickte oder angetippte Mitteilungen, Standortdaten sowie besuchte Websites.
Kombinierte Daten
Wir kombinieren gegebenenfalls Ihre personenbezogenen Daten, darunter Kontodaten, Gerätedaten und Cookies-Daten, mit Daten, die bei Interaktion mit und Nutzung von digitalen Kanälen wie sozialen Medien, Websites, E-Mails, Apps und vernetzten Produkten erfasst werden, darunter IP-Adressen, Cookies, Mobilgerätedaten, von Ihnen angeklickte oder angetippte Mitteilungen, Standortdaten sowie besuchte Websites.
Wir analysieren möglicherweise die kombinierten Daten, um Ihnen personalisierte Services bereitzustellen. Ferner können wir so die Inhalte, Funktionalität und die Nutzbarkeit der App, der Geräte und der Services optimieren sowie neue Produkte und Services entwickeln. Die Verarbeitung von kombinierten Daten beruht auf unserem berechtigten Interesse. Wenn Sie zustimmen, Werbemitteilungen über unsere Produkte, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen zu erhalten, die auf Basis Ihrer Vorlieben und Ihres Online-Verhaltens für Sie relevant sein könnten, senden wir Ihnen gegebenenfalls Marketing- und Werbemitteilungen per E-Mail, Telefon und über andere digitale Kanäle, wie z. B. mobile Apps und soziale Medien. Um die Mitteilungen genau auf Ihre Präferenzen und Ihr Verhalten zuzuschneiden und Ihnen ein passendes und personalisiertes Nutzererlebnis zu ermöglichen, analysieren wir gegebenenfalls Ihre kombinierten Daten. Bevor wir werbebezogene Mitteilungen an Sie senden, bitten wir Sie um Ihre Zustimmung.
Wir analysieren möglicherweise die kombinierten Daten, um Ihnen personalisierte Services bereitzustellen. Ferner können wir so die Inhalte, Funktionalität und die Nutzbarkeit der App, der Geräte und der Services optimieren sowie neue Produkte und Services entwickeln. Die Verarbeitung von kombinierten Daten beruht auf unserem berechtigten Interesse.
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Zugriffsberechtigungen Wenn die App zu Servicezwecken eine Berechtigung für den Zugriff auf die Sensoren Ihres Mobilgerätes (z. B. Kamera, WLAN, GPS oder Bluetooth) oder andere Daten (z. B. Fotos,) benötigt, werden wir Ihr Einverständnis einholen. Wir verwenden diese Daten nur, wenn dies zur Bereitstellung der Services notwendig ist und wir Ihre Zustimmung erhalten haben.
Zugriffsberechtigungen
Wenn die App zu Servicezwecken eine Berechtigung für den Zugriff auf die Sensoren Ihres Mobilgerätes (z. B. Kamera, WLAN, GPS oder Bluetooth) oder andere Daten (z. B. Fotos,) benötigt, werden wir Ihr Einverständnis einholen. Wir verwenden diese Daten nur, wenn dies zur Bereitstellung der Services notwendig ist und wir Ihre Zustimmung erhalten haben.
1) Allgemeine Berechtigungen - Gerätekopplung. Android-Betriebssysteme benötigen eine grobe geografische Position, um die App mit dem Gerät zu verbinden. iOS erfordert Zugriff auf Standortdaten, um zu erkennen, wann sich die App und das Gerät in der Nähe befinden. Wir verarbeiten diese Daten jedoch in keiner Weise. Die Daten werden auf Ihrem Mobilgerät gespeichert, auf das wir keinen Zugriff haben. Wenn Sie Ihr Profil oder die App löschen, werden diese Daten von Ihrem Mobilgerät gelöscht. - Finden Sie einen Versuni Händler in Ihrer Nähe. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, leiten wir Sie anhand Ihrer Standortdaten zu einem Geschäft oder einem Service-Center in Ihrer Nähe. 2) Luftfilter-Berechtigungen Sie können die App-Berechtigungen jederzeit in den Einstellungen des Mobilgeräts deaktivieren. Beachten Sie, dass Sie nach dem Deaktivieren unsere Services gegebenenfalls ganz oder teilweise nicht mehr in Anspruch nehmen können. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Lateinamerika, Tokio, Sydney oder China. Philips Connected Luftreiniger service Providers These providers deliver specific services for Philips Connected Luftreiniger such asLagerung, Streaming, Steuer- und Verbindungsdienste. Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Lateinamerika, Tokio, Sydney oder China. Philips Connected Luftreiniger service Providers These providers deliver specific services for Philips Connected Luftreiniger such asLagerung, Streaming, Steuer- und Verbindungsdienste. Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Lateinamerika, Tokio, Sydney oder China. Philips Connected Luftreiniger service Providers These providers deliver specific services for Philips Connected Luftreiniger such asLagerung, Streaming, Steuer- und Verbindungsdienste. Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. Philips Connected Luftreiniger service Providers These providers deliver specific services for Philips Connected Luftreiniger such asLagerung, Streaming, Steuer- und Verbindungsdienste. Philips Connected Luftreiniger service Providers These providers deliver specific services for Philips Connected Luftreiniger such asLagerung, Streaming, Steuer- und Verbindungsdienste.
1) Allgemeine Berechtigungen
- Gerätekopplung. Android-Betriebssysteme benötigen eine grobe geografische Position, um die App mit dem Gerät zu verbinden. iOS erfordert Zugriff auf Standortdaten, um zu erkennen, wann sich die App und das Gerät in der Nähe befinden. Wir verarbeiten diese Daten jedoch in keiner Weise. Die Daten werden auf Ihrem Mobilgerät gespeichert, auf das wir keinen Zugriff haben. Wenn Sie Ihr Profil oder die App löschen, werden diese Daten von Ihrem Mobilgerät gelöscht.
- Finden Sie einen Versuni Händler in Ihrer Nähe. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, leiten wir Sie anhand Ihrer Standortdaten zu einem Geschäft oder einem Service-Center in Ihrer Nähe.
2) Luftfilter-Berechtigungen
Sie können die App-Berechtigungen jederzeit in den Einstellungen des Mobilgeräts deaktivieren. Beachten Sie, dass Sie nach dem Deaktivieren unsere Services gegebenenfalls ganz oder teilweise nicht mehr in Anspruch nehmen können.
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Wir leiten Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls an Drittanbieter, Geschäftspartner oder andere Dritte weiter, wenn dies den Bedingungen der vorliegenden Datenschutzbestimmungen und/oder dem anwendbaren Recht entspricht.
Service-Provider Wir arbeiten mit Drittanbietern zusammen, um unsere Services zu erbringen, bereitzustellen, zu verbessern, zu analysieren, anzupassen, zu unterstützen und zu vermarkten.
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Wir geben Ihre persönlichen Daten möglicherweise an die folgenden Serviceanbieter weiter: Diese Serviceanbieter stellen die erforderliche Hardware-, Software-, Netzwerk-, Speicher-, Transaktionsdienst- und/oder damit zusammenhängende Technologie bereit, um die App oder die Services ausführen zu können. Diese Dienstanbieter stellen die erforderliche Hardware-, Software-, Netzwerk-, Speicher- und/oder damit zusammenhängende Technologie bereit, um App-Analysen durchführen zu können. Wir fordern von unseren Dienstanbietern einen angemessenen Schutz Ihrer personenbezogenen Daten, der sich mit dem von uns bereitgestellten Schutz vergleichen lässt. Wir fordern von unseren Dienstanbietern, Ihre personenbezogenen Daten nur gemäß unseren Anweisungen und ausschließlich für die oben genannten Zwecke zu verarbeiten. Außerdem erhalten unsere Dienstanbieter nur Zugriff auf die Mindestmenge an Daten, die sie zur Ausführung eines bestimmten Dienstes benötigen, und sind von uns dazu verpflichtet, die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten zu wahren.
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Versuni arbeitet gegebenenfalls auch mit Drittanbietern zusammen, die Ihre personenbezogenen Daten für ihre eigenen Zwecke verwenden. Wenn wir personenbezogene Daten an einen Drittanbieter weitergeben, der diese möglicherweise für seine eigenen Zwecke verwendet, werden Sie von uns darüber informiert und/oder wir holen vor der Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten Ihre Zustimmung nach geltendem Recht ein. Lesen Sie in diesem Fall die Datenschutzbestimmungen Dritter sorgfältig durch, um mehr über ihre jeweiligen Datenschutzpraktiken zu erfahren, u. a. auch darüber, welche Art personenbezogener Daten erfasst und wie diese verwendet, verarbeitet und geschützt werden. Mitunter werden Geschäftsbereiche oder Teile eines Geschäftsbereichs von Versuni an andere Unternehmen verkauft. Im Rahmen eines solchen Eigentumsübergangs können die personenbezogenen Daten, die in direkter Verbindung zu diesem Geschäftsbereich stehen, an das erwerbende Unternehmen weitergegeben werden. Alle unsere Rechte und Verpflichtungen gemäß unseren Datenschutzbestimmungen können im Rahmen einer Fusion, Übernahme, Umstrukturierung, eines Verkaufs von Vermögenswerten oder von Gesetzes wegen oder auf andere Weise frei an unsere zugehörigen Unternehmen übertragen werden. Dazu gehört möglicherweise auch die Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten an unsere zugehörigen Unternehmen, Rechtsnachfolger oder den neuen Eigentümer. Wenn Ihr Gerät die Sprachsteuerung unterstützt, wählen Sie bitte den entsprechenden Abschnitt zur Datenverarbeitung der Sprachsteuerung aus und lesen Sie diesen weiter unten. Bitte wenden Sie sich ans Service-Center ([email protected]), wenn Sie nicht wissen, welcher Sprachassistent von Ihrem Gerät unterstützt wird. Amazon Alexa In einigen Ländern können Sie Ihr Gerät mithilfe des Skills für den Philips Luftreiniger mit Amazon Alexa steuern. Wenn Sie den Skill aktivieren, ermöglicht Ihnen Versuni, Ihr Amazon-Konto mit Ihrem Versuni Konto zu verbinden. Bei der Verbindung Ihrer Konten überprüfen Versuni und Amazon unabhängig voneinander anhand technischer Messungen Ihre Identität. Versuni gibt die Kontoinformationen weiter. Ihre Kontodaten, einschließlich Name oder E-Mail-Adresse, werden jedoch nicht an Amazon weitergegeben. Google Assistant In einigen Ländern können Sie Ihr Gerät mithilfe des Skills für den Philips Luftreiniger mit Google Assistant steuern. Wenn Sie den Skill aktivieren, ermöglicht Ihnen Versuni, Ihr Google-Konto mit Ihrem Versuni Konto zu verbinden. Bei der Verbindung Ihrer Konten überprüfen Versuni und Google unabhängig voneinander anhand technischer Messungen Ihre Identität. Wir geben die Kontoinformationen weiter. Ihre Kontodaten, einschließlich Name oder E-Mail-Adresse, werden jedoch nicht an Google weitergegeben. Grenzüberschreitende Übertragung Ihre personenbezogenen Daten werden gegebenenfalls in Ländern gespeichert und verarbeitet, in denen wir ansässig sind oder Dienstanbieter beauftragen. Durch Nutzung der App und/oder der Services stimmen Sie der (möglichen) Übertragung von Daten in Länder außerhalb des Landes zu, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, in denen möglicherweise andere Datenschutzgesetze als in Ihrem Land gelten können. Unter bestimmten Umständen können Gerichte, Strafverfolgungsbehörden, Regulierungsbehörden oder Sicherheitsbehörden in diesen anderen Ländern dazu berechtigt sein, auf Ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen. Ihre personenbezogenen Daten können an unsere Tochterunternehmen oder Dienstanbieter übermittelt werden, die von der Europäischen Kommission als Anbieter von angemessenem Datenschutz gemäß den EWR-Standards anerkannt sind. Bei Übertragungen in Länder, die von der Europäischen Kommission als nicht angemessen angesehen werden, haben wir angemessene Maßnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten getroffen, wie beispielsweise Standardvertragsklauseln, die von der Europäischen Kommission genehmigt wurden.
Wenn Sie mit Alexa sprechen, sendet Amazon eine schriftliche Version Ihrer Sprachbefehle zusammen mit einer eindeutigen Kennung an uns. Wir verarbeiten diese Informationen, um Ihre Befehle auszuführen und eine Antwort in Übereinstimmung mit unseren Datenschutzbestimmungen auszugeben. Wir teilen unsere schriftliche Antwort mit Amazon, damit Amazon Sie gemäß den Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Amazon über das Ergebnis Ihres Befehls informieren kann. Versuni und Alexa können auch Informationen über die Geräte austauschen, die Sie mit dem Skill steuern, unter anderem wenn Sie ein Gerät aktualisieren, ändern oder entfernen.
Ihnen ist bewusst, dass es sich bei den Befehlen und Antworten um personenbezogene Daten handeln kann. Außerdem nehmen Sie zur Kenntnis, dass Amazon Ihnen eigene Dienste anbietet und Sie uns durch Aktivierung des Skills erlauben, Ihre personenbezogenen Daten an Amazon weiterzugeben. Amazon kann Ihre personenbezogenen Daten in Ländern außerhalb Ihres Wohnsitzlandes verarbeiten, die möglicherweise abweichende rechtliche Rahmenbedingungen für den Schutz personenbezogener Daten bieten. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie die Funktion deaktivieren. Weitere Informationen erhalten Sie in den Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Amazon Alexa. Allgemeine Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen.
Wenn Sie mit Google Assistant sprechen, sendet Google eine schriftliche Version Ihrer Sprachbefehle zusammen mit einer eindeutigen Kennung an uns. Wir verarbeiten diese Informationen, um Ihre Befehle auszuführen und eine Antwort in Übereinstimmung mit unseren Datenschutzbestimmungen auszugeben. Wir teilen unsere schriftliche Antwort mit Google, damit Google Sie gemäß den Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google über das Ergebnis Ihres Befehls informieren kann. Versuni und Google können auch Informationen über die Geräte austauschen, die Sie mit dem Skill steuern, unter anderem wenn Sie ein Gerät aktualisieren, ändern oder entfernen.
Ihnen ist bewusst, dass es sich bei den Befehlen und Antworten um personenbezogene Daten handeln kann. Außerdem nehmen Sie zur Kenntnis, dass Google Ihnen eigene Dienste anbietet und Sie uns durch Aktivierung des Skills erlauben, Ihre personenbezogenen Daten an Google weiterzugeben. Google kann Ihre personenbezogenen Daten in Ländern außerhalb Ihres Wohnsitzlandes verarbeiten, die möglicherweise abweichende rechtliche Rahmenbedingungen für den Schutz personenbezogener Daten bieten. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie die Funktion deaktivieren. Weitere Informationen erhalten Sie in den Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google Assistant.
Versuni arbeitet gegebenenfalls auch mit Drittanbietern zusammen, die Ihre personenbezogenen Daten für ihre eigenen Zwecke verwenden. Wenn wir personenbezogene Daten an einen Drittanbieter weitergeben, der diese möglicherweise für seine eigenen Zwecke verwendet, werden Sie von uns darüber informiert und/oder wir holen vor der Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten Ihre Zustimmung nach geltendem Recht ein. Lesen Sie in diesem Fall die Datenschutzbestimmungen Dritter sorgfältig durch, um mehr über ihre jeweiligen Datenschutzpraktiken zu erfahren, u. a. auch darüber, welche Art personenbezogener Daten erfasst und wie diese verwendet, verarbeitet und geschützt werden.
Mitunter werden Geschäftsbereiche oder Teile eines Geschäftsbereichs von Versuni an andere Unternehmen verkauft. Im Rahmen eines solchen Eigentumsübergangs können die personenbezogenen Daten, die in direkter Verbindung zu diesem Geschäftsbereich stehen, an das erwerbende Unternehmen weitergegeben werden. Alle unsere Rechte und Verpflichtungen gemäß unseren Datenschutzbestimmungen können im Rahmen einer Fusion, Übernahme, Umstrukturierung, eines Verkaufs von Vermögenswerten oder von Gesetzes wegen oder auf andere Weise frei an unsere zugehörigen Unternehmen übertragen werden. Dazu gehört möglicherweise auch die Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten an unsere zugehörigen Unternehmen, Rechtsnachfolger oder den neuen Eigentümer.
Wenn Ihr Gerät die Sprachsteuerung unterstützt, wählen Sie bitte den entsprechenden Abschnitt zur Datenverarbeitung der Sprachsteuerung aus und lesen Sie diesen weiter unten. Bitte wenden Sie sich ans Service-Center ([email protected]), wenn Sie nicht wissen, welcher Sprachassistent von Ihrem Gerät unterstützt wird.
Amazon Alexa
In einigen Ländern können Sie Ihr Gerät mithilfe des Skills für den Philips Luftreiniger mit Amazon Alexa steuern. Wenn Sie den Skill aktivieren, ermöglicht Ihnen Versuni, Ihr Amazon-Konto mit Ihrem Versuni Konto zu verbinden. Bei der Verbindung Ihrer Konten überprüfen Versuni und Amazon unabhängig voneinander anhand technischer Messungen Ihre Identität. Versuni gibt die Kontoinformationen weiter. Ihre Kontodaten, einschließlich Name oder E-Mail-Adresse, werden jedoch nicht an Amazon weitergegeben.
Google Assistant
In einigen Ländern können Sie Ihr Gerät mithilfe des Skills für den Philips Luftreiniger mit Google Assistant steuern. Wenn Sie den Skill aktivieren, ermöglicht Ihnen Versuni, Ihr Google-Konto mit Ihrem Versuni Konto zu verbinden. Bei der Verbindung Ihrer Konten überprüfen Versuni und Google unabhängig voneinander anhand technischer Messungen Ihre Identität. Wir geben die Kontoinformationen weiter. Ihre Kontodaten, einschließlich Name oder E-Mail-Adresse, werden jedoch nicht an Google weitergegeben.
Grenzüberschreitende Übertragung
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Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten so lange wie notwendig oder zulässig in Bezug auf die Zwecke, für welche die Daten erfasst werden, bis wir sie in Übereinstimmung mit den Anforderungen unter geltendem Recht löschen. Zu den von uns angewendeten Kriterien zur Bestimmung der Speicherzeit gehören: (i) die Nutzung der App und/oder der Services, (ii) ob wir einer rechtlichen Verpflichtung unterliegen oder (iii) ob die Speicherung hinsichtlich unserer rechtlichen Position ratsam ist (beispielsweise in Bezug auf geltende Verjährungsfristen, Gerichtsverfahren oder behördliche Untersuchungen).
Ihre Wahlmöglichkeiten und Rechte Wenn Sie den Zugriff, die Berichtigung, Löschung oder Einschränkung Ihrer personenbezogenen Daten beantragen oder der Verarbeitung der bereitgestellten personenbezogenen Daten widersprechen möchten oder wenn Sie eine elektronische Kopie Ihrer personenbezogenen Daten zur Übermittlung an ein anderes Unternehmen anfordern möchten (insofern dieses Recht auf Datenübertragbarkeit nach geltendem Recht zulässig ist), können Sie sich gerne unter Kontakt | Versuni an uns wenden. Wir beantworten Ihre Anfrage in Übereinstimmung mit geltendem Recht.
Ihre Wahlmöglichkeiten und Rechte
Wenn Sie den Zugriff, die Berichtigung, Löschung oder Einschränkung Ihrer personenbezogenen Daten beantragen oder der Verarbeitung der bereitgestellten personenbezogenen Daten widersprechen möchten oder wenn Sie eine elektronische Kopie Ihrer personenbezogenen Daten zur Übermittlung an ein anderes Unternehmen anfordern möchten (insofern dieses Recht auf Datenübertragbarkeit nach geltendem Recht zulässig ist), können Sie sich gerne unter Kontakt | Versuni an uns wenden. Wir beantworten Ihre Anfrage in Übereinstimmung mit geltendem Recht.
Geben Sie in Ihrer Anfrage genau an, welche personenbezogenen Daten Sie einsehen, berichtigen, löschen oder einschränken möchten bzw. für welche personenbezogenen Daten Sie der Verarbeitung widersprechen möchten. Zu Ihrem Schutz können wir nur Anfragen bezüglich der personenbezogenen Daten bearbeiten, die mit Ihrem Konto, Ihrer E-Mail-Adresse oder anderen Kontodaten verknüpft sind, die Sie verwenden, um uns Ihre Anfrage zu senden. Möglicherweise müssen wir Ihre Identität überprüfen, bevor wir Ihrer Anfrage nachkommen. Wir werden versuchen, Ihrer Anfrage so bald wie möglich zu entsprechen. Wenn Ihre Einwilligung zur Erfassung und/oder Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erforderlich ist, können Sie Ihre Einwilligung jederzeit zurückziehen. Dies hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung gemäß der Einwilligung vor dem Rückzug. Hinweis: Wenn Sie Ihre Wahlmöglichkeiten und Rechte ganz oder teilweise wahrnehmen, können Sie unsere App oder Services gegebenenfalls nicht mehr in Anspruch nehmen (ganz oder teilweise).
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Wir respektieren Ihre Privatsphäre und verpflichten uns dazu, die uns anvertrauten Daten vor versehentlicher oder unberechtigter Manipulation, vor Verlust, Missbrauch, Veröffentlichung und Zugriff durch unbefugte Personen zu schützen. Wir verwenden verschiedene Sicherheitstechnologien sowie technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz Ihrer Daten. Zu diesem Zweck implementieren wir beispielsweise Zugriffskontrollen und verwenden Firewalls sowie sichere Protokolle.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre und verpflichten uns dazu, die uns anvertrauten Daten vor versehentlicher oder unberechtigter Manipulation, vor Verlust, Missbrauch, Veröffentlichung und Zugriff durch unbefugte Personen zu schützen. Wir verwenden verschiedene Sicherheitstechnologien sowie technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz Ihrer Daten. Zu diesem Zweck implementieren wir beispielsweise Zugriffskontrollen und verwenden Firewalls sowie sichere Protokolle.
Spezielle Informationen für Eltern
Unsere App und die Dienste richten sich nicht an Minderjährige, wie nach geltendem Recht definiert und wir beabsichtigen nicht, personenbezogene Daten von Minderjährigen zu verarbeiten. Wir empfehlen Eltern und Erziehungsberechtigten nachdrücklich, eine aktive Rolle bei den Online-Aktivitäten und Interessen ihrer Kinder zu übernehmen.
Wenn Ihnen als Eltern oder Erziehungsberechtigten bekannt wird, dass Ihr Kind uns personenbezogene Daten ohne Ihre Genehmigung mitgeteilt hat, wenden Sie sich bitte unter Kontakt | Versuni an uns. Wenn uns bekannt wird, dass Minderjährige uns personenbezogene Daten mitgeteilt haben, werden wir diese möglicherweise aus unseren Dateien löschen.
Unsere App und die Dienste richten sich nicht an Minderjährige, wie nach geltendem Recht definiert und wir beabsichtigen nicht, personenbezogene Daten von Minderjährigen zu verarbeiten. Wir empfehlen Eltern und Erziehungsberechtigten nachdrücklich, eine aktive Rolle bei den Online-Aktivitäten und Interessen ihrer Kinder zu übernehmen.
Änderungen an diesen Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns das Recht vor, gelegentlich Änderungen an diesen Datenschutzbestimmungen vorzunehmen oder diese zu aktualisieren. Bei einer Aktualisierung der vorliegenden Datenschutzbestimmungen wird außerdem das Datum im oberen Bereich dieser Datenschutzbestimmungen aktualisiert.
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Kontakt Wenn Sie Fragen zu diesen Datenschutzbestimmungen oder zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns haben, wenden Sie sich unter Kontakt | Versuni an uns. Außerdem haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen, die für Ihr Land oder Ihre Region zuständig ist. VVersuni Netherlands B.V. Claude Debussylaan 88, 1082 MD, Amsterdam, Niederlande
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Amsterdam, Niederlande
Gemäß California Civil Code Abschnitt 1798.83 (nur USA) haben unsere Kunden mit Wohnsitz in Kalifornien das Recht, einmal im Jahr von uns kostenlos Informationen zu den personenbezogenen Daten (falls zutreffend) anzufordern, die wir im vorangegangenen Kalenderjahr im Rahmen des Direktmarketings an Dritte weitergegeben haben. Falls zutreffend, würden diese Informationen eine Liste der Kategorien personenbezogener Daten, die weitergegeben wurden, sowie die Namen und Adressen aller Dritten enthalten, mit denen wir Informationen im unmittelbar vorangegangenen Kalenderjahr geteilt haben. Wenn Sie in Kalifornien wohnen und einen solchen Antrag stellen möchten, gehen Sie bitte auf unsere Website zum Datenschutz: domesticappliances.philips.com/privacy Quellen personenbezogener Daten Erfassung und Offenlegung personenbezogener Daten
Gemäß dem California Consumer Privacy Act von 2018 ("CCPA") stellen wir die folgenden Details zu den Kategorien personenbezogener Daten bereit, die wir über das Gerät und/oder die Maschine über Einwohner Kaliforniens erfassen und verarbeiten. Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten gemäß dem CCPA in anderen Kontexten finden Sie hier. Gemäß dem CCPA sind "personenbezogene Daten" Informationen, die einen bestimmten kalifornischen Einwohner oder einen bestimmten Haushalt identifizieren, sich darauf beziehen oder nach vernünftigem Ermessen mit diesem in Verbindung gebracht werden könnten.
Wir erfassen personenbezogene Daten:
Die folgende Tabelle zeigt, welche Kategorien von personenbezogenen Daten über Einwohner Kaliforniens wir zukünftig erfassen werden sowie welche Kategorien von personenbezogenen Daten wir in den letzten 12 Monaten für unsere betrieblichen Geschäftszwecke erfasst und offengelegt haben.
Gemäß California Civil Code Abschnitt 1798.83 (nur USA) haben unsere Kunden mit Wohnsitz in Kalifornien das Recht, einmal im Jahr von uns kostenlos Informationen zu den personenbezogenen Daten (falls zutreffend) anzufordern, die wir im vorangegangenen Kalenderjahr im Rahmen des Direktmarketings an Dritte weitergegeben haben. Falls zutreffend, würden diese Informationen eine Liste der Kategorien personenbezogener Daten, die weitergegeben wurden, sowie die Namen und Adressen aller Dritten enthalten, mit denen wir Informationen im unmittelbar vorangegangenen Kalenderjahr geteilt haben. Wenn Sie in Kalifornien wohnen und einen solchen Antrag stellen möchten, gehen Sie bitte auf unsere Website zum Datenschutz: domesticappliances.philips.com/privacy
Quellen personenbezogener Daten
Erfassung und Offenlegung personenbezogener Daten
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Kategorien personenbezogener Daten
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Zu betrieblichen Geschäftszwecken gegenüber diesen Kategorien von Dritten offengelegt
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Kennungen wie Name, Kontaktinformationen, IP-Adresse und andere Online-Kennungen.
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Unsere verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften; vertrauenswürdige Drittanbieter von Diensten; Geschäftspartner; Ihre Social-Media-Kontoanbieter in Verbindung mit dem Social Sharing, das Sie gemäß dieser Datenschutzerklärung verwenden möchten.
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Personenbezogene Daten wie im kalifornischen Gesetz für Kundendatensätze definiert, z. B. Name und Kontaktinformationen.
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Unsere verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften, vertrauenswürdige Drittanbieter in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung.
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Merkmale geschützter Klassifikationen nach kalifornischem oder Bundesgesetz, z. B. Hauptsprache.
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Unsere verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften, vertrauenswürdige Drittanbieter in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung.
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Informationen zu Internet- oder Netzwerkaktivitäten, z. B. Browserverlauf und Interaktionen mit unseren Online-Services
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Unsere verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften, vertrauenswürdige Drittanbieter von Diensten und Geschäftspartner im Einklang mit Ihren Entscheidungen in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung.
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Standortdaten, z. B. Gerätestandort.
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Unsere verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften, vertrauenswürdige Drittanbieter in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung.
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Rückschlüsse aus den oben aufgeführten personenbezogenen Daten, um ein Profil zu erstellen, z. B. über die Vorlieben, das Verhalten und die Eigenschaften einer Person
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Verwendung personenbezogener Daten Wir verkaufen keine personenbezogenen Daten und haben dies auch in den letzten 12 Monaten nicht getan, gemäß der Definition von "Verkauf" im CCPA. Wir verkaufen keine personenbezogenen Daten von Minderjährigen unter 16 Jahren. Individuelle Rechte und Anfragen Autorisierte Vertreter Wenn Sie eine Anfrage als autorisierter Vertreter eines kalifornischen Einwohners stellen möchten, können Sie die oben genannten Einreichmethoden verwenden. Im Rahmen unseres Verifizierungsprozesses können wir von Ihnen verlangen, Folgendes bereitzustellen: Wenn Sie eine Anfrage im Namen eines kalifornischen Einwohners stellen und uns keine Vollmacht des Einwohners gemäß den Abschnitten 4000–4465 des Probate Code vorlegen, können wir zudem den Einwohner dazu auffordern:
Wir verwenden diese Kategorien personenbezogener Daten für die Zwecke des Betriebs, der Verwaltung und der Aufrechterhaltung unseres Geschäfts, der Bereitstellung unserer Produkte und Services sowie der Erfüllung unserer Geschäftszwecke und -ziele, wie oben unter "Welche personenbezogenen Daten erfassen wir und zu welchem Zweck?" beschrieben.
Wenn Sie in Kalifornien ansässig sind, können Sie Folgendes von uns verlangen:
Für Anfragen bezüglich der oben beschriebenen Offenlegungen bzw. für Löschanfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: domesticappliances.philips.com/privacy. Wir prüfen und beantworten Ihre Anfrage wie oben unter "Ihre Wahlmöglichkeiten und Rechte" beschrieben und im Einklang mit den geltenden Gesetzen, unter Berücksichtigung der Art und Sensibilität der personenbezogenen Daten, auf die sich die Anfrage bezieht. Es kann sein, dass wir zusätzliche personenbezogene Daten von Ihnen anfordern müssen, z. B. E-Mail-Adresse, Postanschrift oder Telefonnummer, um Ihre Identität zu überprüfen und uns vor betrügerischen Anfragen zu schützen. Wenn Sie einen Antrag auf Löschung stellen, bitten wir Sie möglicherweise, Ihre Anfrage zu verifizieren, bevor wir Ihre personenbezogenen Daten löschen.
Sie haben das Recht, nicht für die Ausübung Ihrer Rechte gemäß dem CCPA diskriminiert zu werden.
Verwendung personenbezogener Daten
Wir verkaufen keine personenbezogenen Daten und haben dies auch in den letzten 12 Monaten nicht getan, gemäß der Definition von "Verkauf" im CCPA. Wir verkaufen keine personenbezogenen Daten von Minderjährigen unter 16 Jahren.
Individuelle Rechte und Anfragen
Autorisierte Vertreter
Wenn Sie eine Anfrage als autorisierter Vertreter eines kalifornischen Einwohners stellen möchten, können Sie die oben genannten Einreichmethoden verwenden. Im Rahmen unseres Verifizierungsprozesses können wir von Ihnen verlangen, Folgendes bereitzustellen:
Wenn Sie eine Anfrage im Namen eines kalifornischen Einwohners stellen und uns keine Vollmacht des Einwohners gemäß den Abschnitten 4000–4465 des Probate Code vorlegen, können wir zudem den Einwohner dazu auffordern:
Verwendung personenbezogener Daten Wir verkaufen keine personenbezogenen Daten und haben dies auch in den letzten 12 Monaten nicht getan, gemäß der Definition von "Verkauf" im CCPA. Wir verkaufen keine personenbezogenen Daten von Minderjährigen unter 16 Jahren. Individuelle Rechte und Anfragen Autorisierte Vertreter Wenn Sie eine Anfrage als autorisierter Vertreter eines kalifornischen Einwohners stellen möchten, können Sie die oben genannten Einreichmethoden verwenden. Im Rahmen unseres Verifizierungsprozesses können wir von Ihnen verlangen, Folgendes bereitzustellen: Wenn Sie eine Anfrage im Namen eines kalifornischen Einwohners stellen und uns keine Vollmacht des Einwohners gemäß den Abschnitten 4000–4465 des Probate Code vorlegen, können wir zudem den Einwohner dazu auffordern:
Wir verwenden diese Kategorien personenbezogener Daten für die Zwecke des Betriebs, der Verwaltung und der Aufrechterhaltung unseres Geschäfts, der Bereitstellung unserer Produkte und Services sowie der Erfüllung unserer Geschäftszwecke und -ziele, wie oben unter "Welche personenbezogenen Daten erfassen wir und zu welchem Zweck?" beschrieben.
Wenn Sie in Kalifornien ansässig sind, können Sie Folgendes von uns verlangen:
Für Anfragen bezüglich der oben beschriebenen Offenlegungen bzw. für Löschanfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: domesticappliances.philips.com/privacy. Wir prüfen und beantworten Ihre Anfrage wie oben unter "Ihre Wahlmöglichkeiten und Rechte" beschrieben und im Einklang mit den geltenden Gesetzen, unter Berücksichtigung der Art und Sensibilität der personenbezogenen Daten, auf die sich die Anfrage bezieht. Es kann sein, dass wir zusätzliche personenbezogene Daten von Ihnen anfordern müssen, z. B. E-Mail-Adresse, Postanschrift oder Telefonnummer, um Ihre Identität zu überprüfen und uns vor betrügerischen Anfragen zu schützen. Wenn Sie einen Antrag auf Löschung stellen, bitten wir Sie möglicherweise, Ihre Anfrage zu verifizieren, bevor wir Ihre personenbezogenen Daten löschen.
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