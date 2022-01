Mobile application privacy notice

Philips arbeitet gegebenenfalls auch mit Drittanbietern zusammen, die Ihre personenbezogenen Daten für ihre eigenen Zwecke verwenden. Wenn Philips personenbezogene Daten an einen Drittanbieter weitergibt, der diese für seine eigenen Zwecke verwendet, werden Sie von Philips darüber informiert und/oder wir holen vor der Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten Ihre Zustimmung nach geltendem Recht ein. Lesen Sie in diesem Fall die Datenschutzbestimmungen Dritter sorgfältig durch, da diese darin über ihre jeweiligen Datenschutzpraktiken informieren, u. a. auch darüber, welche Art personenbezogener Daten erfasst und wie diese verwendet, verarbeitet und geschützt werden.

Mitunter werden Geschäftsbereiche oder Teile eines Geschäftsbereichs von Philips an andere Unternehmen verkauft. Im Rahmen eines solchen Eigentumsübergangs können die personenbezogenen Daten, die in direkter Verbindung zu diesem Geschäftsbereich stehen, an das erwerbende Unternehmen weitergegeben werden. Alle unsere Rechte und Verpflichtungen gemäß unseren Datenschutzbestimmungen können von Philips im Rahmen einer Fusion, Übernahme, Umstrukturierung, eines Verkaufs von Vermögenswerten oder von Gesetzes wegen oder auf andere Weise frei an unsere zugehörigen Unternehmen übertragen werden. Dazu gehört möglicherweise auch die Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten an unsere zugehörigen Unternehmen, Rechtsnachfolger oder den neuen Eigentümer.

Amazon Alexa

In einigen Ländern unterstützen wir den Skill für Philips Luftreiniger. Wenn Sie den Skill aktivieren, können Sie Ihr Gerät bzw. Ihre Geräte über Amazon Alexa steuern. Wenn Sie Amazon Alexa aktivieren, stellt Ihnen Amazon seine eigenen Services zur Verfügung. Bitte lesen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von Amazon Alexa durch.

Tmall Genie

In China unterstützen wir die Philips Air Skill in der Tmall Genie App. Wenn Sie den Skill aktivieren, können Sie Ihr Gerät über Tmall Genie steuern. In diesem Fall stellt Ihnen Tmall Genie eigene Services zur Verfügung. Bitte lesen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von Tmall Genie durch.

Grenzüberschreitende Übertragung

Ihre personenbezogenen Daten werden gegebenenfalls in Ländern gespeichert und verarbeitet, in denen wir ansässig sind oder Dienstanbieter beauftragen. Durch Nutzung der Services stimmen Sie der (möglichen) Übertragung von Daten in Länder außerhalb des Landes zu, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, in denen andere Datenschutzgesetze als in Ihrem Land gelten können. Unter bestimmten Umständen können Gerichte, Strafverfolgungsbehörden, Regulierungsbehörden oder Sicherheitsbehörden in diesen anderen Ländern dazu berechtigt sein, auf Ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen.

Wenn Sie im EWR wohnhaft sind, werden Ihre personenbezogenen Daten möglicherweise an unsere zugehörigen Unternehmen oder Serviceanbieter in Ländern außerhalb des EWR übertragen, die nach Einschätzung der Europäischen Kommission einen angemessenen Datenschutz gemäß den EWR-Standards bieten (die vollständige Liste dieser Länder finden Sie hier http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm.) Bei Übertragungen aus dem EWR in Länder, die von der Europäischen Kommission als nicht angemessen angesehen werden, wie z. B. die USA, haben wir angemessene Maßnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten getroffen, wie beispielsweise unsere verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften für Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner und/oder Standardvertragsklauseln, die von der Europäischen Kommission zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten genehmigt wurden. Eine Kopie dieser Maßnahmen erhalten Sie über den oben angegebenen Link oder über eine E-Mail an privacy@philips.com.