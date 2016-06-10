Mobile application privacy notice

Versuni arbeitet gegebenenfalls auch mit Drittanbietern zusammen, die Ihre personenbezogenen Daten für ihre eigenen Zwecke verwenden. Wenn wir personenbezogene Daten an einen Drittanbieter weitergeben, der diese möglicherweise für seine eigenen Zwecke verwendet, werden Sie von uns darüber informiert und/oder wir holen vor der Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten Ihre Zustimmung nach geltendem Recht ein. Lesen Sie in diesem Fall die Datenschutzbestimmungen Dritter sorgfältig durch, um mehr über ihre jeweiligen Datenschutzpraktiken zu erfahren, u. a. auch darüber, welche Art personenbezogener Daten erfasst und wie diese verwendet, verarbeitet und geschützt werden.

Mitunter werden Geschäftsbereiche oder Teile eines Geschäftsbereichs von Versuni an andere Unternehmen verkauft. Im Rahmen eines solchen Eigentumsübergangs können die personenbezogenen Daten, die in direkter Verbindung zu diesem Geschäftsbereich stehen, an das erwerbende Unternehmen weitergegeben werden. Alle unsere Rechte und Verpflichtungen gemäß unseren Datenschutzbestimmungen können im Rahmen einer Fusion, Übernahme, Umstrukturierung, eines Verkaufs von Vermögenswerten oder von Gesetzes wegen oder auf andere Weise frei an unsere zugehörigen Unternehmen übertragen werden. Dazu gehört möglicherweise auch die Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten an unsere zugehörigen Unternehmen, Rechtsnachfolger oder den neuen Eigentümer.

Wenn Ihr Gerät die Sprachsteuerung unterstützt, wählen Sie bitte den entsprechenden Abschnitt zur Datenverarbeitung der Sprachsteuerung aus und lesen Sie diesen weiter unten. Bitte wenden Sie sich ans Service-Center ([email protected]), wenn Sie nicht wissen, welcher Sprachassistent von Ihrem Gerät unterstützt wird.

Amazon Alexa

In einigen Ländern können Sie Ihr Gerät mithilfe des Skills für den Philips Luftreiniger mit Amazon Alexa steuern. Wenn Sie den Skill aktivieren, ermöglicht Ihnen Versuni, Ihr Amazon-Konto mit Ihrem Versuni Konto zu verbinden. Bei der Verbindung Ihrer Konten überprüfen Versuni und Amazon unabhängig voneinander anhand technischer Messungen Ihre Identität. Versuni gibt die Kontoinformationen weiter. Ihre Kontodaten, einschließlich Name oder E-Mail-Adresse, werden jedoch nicht an Amazon weitergegeben.



Wenn Sie mit Alexa sprechen, sendet Amazon eine schriftliche Version Ihrer Sprachbefehle zusammen mit einer eindeutigen Kennung an uns. Wir verarbeiten diese Informationen, um Ihre Befehle auszuführen und eine Antwort in Übereinstimmung mit unseren Datenschutzbestimmungen auszugeben. Wir teilen unsere schriftliche Antwort mit Amazon, damit Amazon Sie gemäß den Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Amazon über das Ergebnis Ihres Befehls informieren kann. Versuni und Alexa können auch Informationen über die Geräte austauschen, die Sie mit dem Skill steuern, unter anderem wenn Sie ein Gerät aktualisieren, ändern oder entfernen.



Ihnen ist bewusst, dass es sich bei den Befehlen und Antworten um personenbezogene Daten handeln kann. Außerdem nehmen Sie zur Kenntnis, dass Amazon Ihnen eigene Dienste anbietet und Sie uns durch Aktivierung des Skills erlauben, Ihre personenbezogenen Daten an Amazon weiterzugeben. Amazon kann Ihre personenbezogenen Daten in Ländern außerhalb Ihres Wohnsitzlandes verarbeiten, die möglicherweise abweichende rechtliche Rahmenbedingungen für den Schutz personenbezogener Daten bieten. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie die Funktion deaktivieren. Weitere Informationen erhalten Sie in den Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Amazon Alexa. Allgemeine Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen.

Google Assistant

In einigen Ländern können Sie Ihr Gerät mithilfe des Skills für den Philips Luftreiniger mit Google Assistant steuern. Wenn Sie den Skill aktivieren, ermöglicht Ihnen Versuni, Ihr Google-Konto mit Ihrem Versuni Konto zu verbinden. Bei der Verbindung Ihrer Konten überprüfen Versuni und Google unabhängig voneinander anhand technischer Messungen Ihre Identität. Wir geben die Kontoinformationen weiter. Ihre Kontodaten, einschließlich Name oder E-Mail-Adresse, werden jedoch nicht an Google weitergegeben.



Wenn Sie mit Google Assistant sprechen, sendet Google eine schriftliche Version Ihrer Sprachbefehle zusammen mit einer eindeutigen Kennung an uns. Wir verarbeiten diese Informationen, um Ihre Befehle auszuführen und eine Antwort in Übereinstimmung mit unseren Datenschutzbestimmungen auszugeben. Wir teilen unsere schriftliche Antwort mit Google, damit Google Sie gemäß den Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google über das Ergebnis Ihres Befehls informieren kann. Versuni und Google können auch Informationen über die Geräte austauschen, die Sie mit dem Skill steuern, unter anderem wenn Sie ein Gerät aktualisieren, ändern oder entfernen.



Ihnen ist bewusst, dass es sich bei den Befehlen und Antworten um personenbezogene Daten handeln kann. Außerdem nehmen Sie zur Kenntnis, dass Google Ihnen eigene Dienste anbietet und Sie uns durch Aktivierung des Skills erlauben, Ihre personenbezogenen Daten an Google weiterzugeben. Google kann Ihre personenbezogenen Daten in Ländern außerhalb Ihres Wohnsitzlandes verarbeiten, die möglicherweise abweichende rechtliche Rahmenbedingungen für den Schutz personenbezogener Daten bieten. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie die Funktion deaktivieren. Weitere Informationen erhalten Sie in den Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google Assistant.

Grenzüberschreitende Übertragung

Ihre personenbezogenen Daten werden gegebenenfalls in Ländern gespeichert und verarbeitet, in denen wir ansässig sind oder Dienstanbieter beauftragen. Durch Nutzung der App und/oder der Services stimmen Sie der (möglichen) Übertragung von Daten in Länder außerhalb des Landes zu, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, in denen möglicherweise andere Datenschutzgesetze als in Ihrem Land gelten können. Unter bestimmten Umständen können Gerichte, Strafverfolgungsbehörden, Regulierungsbehörden oder Sicherheitsbehörden in diesen anderen Ländern dazu berechtigt sein, auf Ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen.

Ihre personenbezogenen Daten können an unsere Tochterunternehmen oder Dienstanbieter übermittelt werden, die von der Europäischen Kommission als Anbieter von angemessenem Datenschutz gemäß den EWR-Standards anerkannt sind. Bei Übertragungen in Länder, die von der Europäischen Kommission als nicht angemessen angesehen werden, haben wir angemessene Maßnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten getroffen, wie beispielsweise Standardvertragsklauseln, die von der Europäischen Kommission genehmigt wurden.