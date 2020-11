Lumea IPL App

L'application Lumea IPL fournit des services qui vous aident à planifier vos séances et objectifs d'épilation ; à recevoir des rappels afin d'être en phase avec votre programme ; à obtenir des conseils d'utilisation personnalisés en fonction des progrès et à suivre votre avancement ainsi que l'utilisation de votre appareil Lumea ; et d'autres services (« Services ») aux utilisateurs du monde entier. La présente Déclaration de confidentialité a pour but de vous aider à mieux comprendre nos pratiques de confidentialité lorsque vous utilisez nos Services, notamment les données que nous collectons, pourquoi nous les collectons, ce que nous en faisons, ainsi que vos droits individuels.



L'application Lumea IPL utilise les données personnelles collectées ou traitées par l'application mobile Lumea IPL (« Application »).



La présente Déclaration de confidentialité s'applique aux données personnelles collectées ou traitées par l'Application, qui sont contrôlées par Koninklijke Philips N.V. ou l'une de ses filiales ou succursales (« Philips », « notre », « nos » ou « nous »), ou soumises à leur contrôle.



Veuillez également prendre connaissance de notre Déclaration relative aux cookies, ainsi que de nos Conditions d'utilisation, qui décrivent les conditions dans lesquelles vous pouvez utiliser nos services.

Quelles sont les données personnelles collectées, et dans quels buts





Nous recevons ou collectons des données personnelles, comme indiqué en détail ci-dessous, lorsque nous fournissons nos Services, en particulier lorsque vous accédez à, téléchargez ou installez l'Application, ou que vous utilisez nos Services. Nous pouvons utiliser ces données personnelles pour proposer les Services que vous avez demandés dans le cadre d'une obligation contractuelle, ou bien pour exploiter, fournir, améliorer, personnaliser, offrir une assistance se rapportant à et commercialiser nos Services en fonction de nos intérêts légitimes, ou pour nous conformer à une obligation légale dont nous pourrions faire l'objet. Si vous ne voulez pas que nous collections et traitions vos données personnelles, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser les Services.



Données personnelles sensibles



Avant de collecter des données personnelles sensibles, nous vous informerons et solliciterons votre autorisation explicite. Ces données comprennent la couleur des poils et de la peau. Vous pouvez revenir sur votre autorisation à tout moment, sans que cela ne remette en cause le caractère légal d'un quelconque traitement réalisé avec votre autorisation, préalablement au retrait de celle-ci.



Données personnelles sensibles



Nous vous demandons de ne pas nous envoyer et de ne pas nous divulguer de données personnelles sensibles (par exemple numéro de sécurité sociale, informations liées à l'origine raciale ou ethnique, opinions politiques, religion ou autres croyances, informations de santé, caractéristiques biométriques ou génétiques, antécédents criminels, ou appartenance à un syndicat) dans l'Application, par son intermédiaire ou par tout autre moyen.



Données du compte



Nous collectons vos données personnelles lorsque vous créez un compte. Vous pouvez vous connecter à l'Application en utilisant un compte MyPhilips, ou via vos profils de réseaux sociaux. Les données personnelles que nous collectons peuvent inclure votre nom d'utilisateur, votre photo de profil, votre nom, votre adresse e-mail, votre sexe, votre date de naissance/âge, votre pays de résidence, votre langue, votre dernière publication, l'URL de votre profil, les informations de géolocalisation et le mot de passe.



Les données personnelles collectées sont utilisées pour créer et gérer votre compte. Celui-ci vous permet de vous connecter à l'application en toute sécurité. Si vous créez un compte MyPhilips pour vous connecter à l'application, nous vous enverrons un e-mail de bienvenue permettant de vérifier vos nom d'utilisateur et mot de passe, de répondre à vos questions et de vous transférer des messages strictement liés à nos services ou des messages marketing, si vous avez choisi de les recevoir. Vous pouvez également utiliser votre compte MyPhilips pour commander un produit ou un service Philips, participer à une promotion ou à un jeu, participer à une activité sur les réseaux sociaux liée à une promotion Philips (par exemple en cliquant sur « J'aime » ou « Partager ») et participer à des tests de produits ou des sondages.



Facebook



Nous utilisons la connexion Facebook. Cela vous permet de vous connecter à notre application avec votre compte Facebook. Philips recueillera vos informations d'identification Facebook, votre nom, votre adresse e-mail et la photo associée à votre compte Facebook. Facebook recueille également certaines informations lorsque vous utilisez la connexion Facebook :



Données de configuration : une fois qu'un utilisateur s'est connecté, le kit de développement logiciel effectue des requêtes périodiques d'arrière-plan pour gérer automatiquement la durée de vie du jeton d'accès.

une fois qu'un utilisateur s'est connecté, le kit de développement logiciel effectue des requêtes périodiques d'arrière-plan pour gérer automatiquement la durée de vie du jeton d'accès. Informations d'erreur : le kit de développement logiciel obtient les informations d'erreur, y compris lors de son initialisation. Elles peuvent inclure les identifiants des personnes connectées à Facebook.

le kit de développement logiciel obtient les informations d'erreur, y compris lors de son initialisation. Elles peuvent inclure les identifiants des personnes connectées à Facebook. Données de court terme : le kit de développement logiciel mesure certaines activités de l'utilisateur dans le cadre de la gestion des fraudes et abus. Ces données ne sont conservées que pour une période très courte en ce qui concerne les personnes non connectées à Facebook.

Vous pouvez en savoir plus sur la façon dont Facebook utilise les informations en lisant leur politique de confidentialité (disponible en ligne à l'adresse suivante : facebook.com/about/privacy).



Autres données fournies



Ces données comprennent la couleur des poils et de la peau, les paramètres de notification, l'historique des séances, les objectifs, l'utilisation de l'appareil Lumea et les réponses aux enquêtes.



Les données recueillies vous aident à planifier vos séances et objectifs, à recevoir des rappels afin d'être en phase avec votre programme, mais aussi à recevoir des conseils d'utilisation en fonction des progrès et à suivre votre avancement ainsi que l'utilisation de votre appareil Lumea. Pour ce faire, vous recevrez des notifications push via l'Application ou par e-mail.



Cookies



Nous utilisons des cookies, des balises ou des technologies similaires pour exploiter, fournir, améliorer, comprendre et personnaliser nos Services. Les cookies nous permettent de reconnaître votre appareil mobile et de recueillir vos données personnelles, y compris votre numéro d'appareil utilisateur unique, l'adresse IP de votre appareil mobile, le type de navigateur Internet mobile utilisé ou le système d'exploitation utilisé, ainsi que les données de session et d'utilisation, c'est-à-dire des informations sur votre utilisation de l'Application.



Pour de plus amples informations sur l'utilisation des cookies ou d'autres technologies similaires dans cette Application, veuillez prendre connaissance de notre Déclaration relative aux cookies.



Données de géolocalisation



Lorsque vous autorisez l'accès aux données de géolocalisation, nous pouvons collecter la localisation géographique de votre appareil mobile. Vous pouvez à tout moment bloquer la collecte des données de géolocalisation à l'aide des paramètres de votre Application ou de votre appareil mobile.



Lorsque vous utilisez la fonctionnalité « Trouver Philips près de chez vous » sur la page d'assistance, vous êtes invité à partager vos données de géolocalisation avec Philips. Si vous utilisez nos fonctions de géolocalisation, en fonction de votre situation géographique, vous serez redirigé vers un magasin près de chez vous ou vers les coordonnées du Service Consommateurs de votre pays.



Informations transactionnelles



Si vous payez pour nos Services, nous pouvons recevoir des informations et des confirmations, telles que des reçus de paiement, provenant notamment de boutiques d'applications ou d'autres tiers intervenant au niveau du traitement de votre paiement.



Service consommateur



Vous pouvez nous fournir des informations relatives à votre utilisation de nos Services, telles que votre interaction avec Philips, et sur la façon dont vous souhaitez être contacté, afin que nous puissions vous proposer des prestations d'assistance clientèle. Nous exploitons et fournissons nos Services, par exemple la mise à disposition de l'assistance clientèle, et l'amélioration, la correction et la personnalisation de nos Services. Nous utilisons également vos informations pour pouvoir vous répondre lorsque vous nous contactez.



Données combinées



Nous pouvons combiner vos données personnelles, y compris les données du compte, d'autres données que vous avez fournies, les cookies, les données de géolocalisation, les données collectées lors de vos interactions et de votre utilisation des médias numériques Philips, comme les réseaux sociaux, sites Web, e-mails, applications et produits connectés, adresse IP, cookies, informations sur les appareils, communications sur lesquelles vous cliquez ou appuyez, informations détaillées de géolocalisation et les sites Web que vous visitez.



Les données combinées sont analysées et utilisées pour vous fournir les Services tels que vous aider à planifier vos séances et objectifs ; à recevoir des rappels afin d'être en phase avec votre programme ; à recevoir des conseils d'utilisation en fonction des progrès et à suivre votre avancement ainsi que l'utilisation de votre appareil Lumea ; et nous aident à améliorer contenu, fonctionnalités et confort d'utilisation de l'Application, des Appareils et de nos Services, ainsi qu'à développer de nouveaux produits et services.



Si vous choisissez de recevoir des communications promotionnelles sur les produits, services, événements et promotions Philips susceptibles de vous intéresser, en fonction de vos préférences et de vos habitudes en ligne, nous pouvons vous envoyer des messages marketing et des communications promotionnelles par e-mail, par téléphone et par d'autres canaux numériques, tels que les applications mobiles et les réseaux sociaux. Afin d'adapter les communications à vos préférences et à votre comportement, et afin de vous proposer une expérience plus pertinente et plus personnalisée, nous pouvons analyser et combiner vos données personnelles. Vous pouvez choisir de vous désabonner de ces communications à tout moment.



Autorisations



L'Application peut demander votre autorisation afin d'accéder à votre téléphone ou à ses capteurs (par exemple l'appareil photo, la liaison Wi-Fi, la géolocalisation ou la liaison Bluetooth®) ou à d'autres données (par exemple les photos, l'agenda, les contacts) de votre appareil mobile.



Nous utilisons ces données uniquement lorsque nous devons vous fournir les Services et après que vous nous ayez donné votre autorisation explicite.

Parfois, l'autorisation est une condition préalable du système d'exploitation de votre appareil mobile. Dans ce cas, l'Application peut vous demander l'autorisation d'accéder à des capteurs ou des données. Toutefois, nous ne recueillons pas ces données, sauf si elles sont nécessaires pour vous fournir les Services de l'Application, et uniquement après que vous nous ayez donné votre autorisation.

Avec qui les données personnelles sont-elles partagées ?



Philips peut transmettre vos données personnelles à des prestataires de services tiers, des partenaires commerciaux, ou d'autres tiers conformément à la présente Déclaration de confidentialité et/ou à la législation en vigueur.



Prestataires de services



Nous travaillons avec des prestataires de services tiers pour nous aider à exploiter, fournir, améliorer, comprendre, personnaliser, offrir une assistance se rapportant à, et commercialiser nos Services.



Nous pouvons partager vos données personnelles avec les prestataires de services suivants :



Fournisseurs informatiques et de services Cloud

Ces fournisseurs de services proposent les éléments matériels, logiciels, réseau, de stockage, les services de transactions et/ou les technologies connexes nécessaires au fonctionnement de l'Application ou à la fourniture des Services.

Philips exige de tous ses fournisseurs de services un niveau de protection de vos données personnelles adéquat et similaire à celui que nous offrons. Nous exigeons de nos fournisseurs de services qu'ils ne traitent vos données personnelles qu'en conformité avec nos instructions et uniquement aux fins spécifiques mentionnées ci-dessus, qu'ils n'accèdent qu'au volume de données minimal dont ils ont besoin pour assurer un service spécifique et qu'ils protègent la sécurité de vos données personnelles.



Autres tiers



Philips peut aussi travailler avec des tiers qui traitent vos données personnelles à leurs propres fins. Veuillez lire attentivement les déclarations de confidentialité correspondantes, car elles donnent des informations sur les pratiques de confidentialité de ces tiers, notamment le type de données personnelles qu'ils collectent, la façon dont ils les utilisent, les traitent et les protègent.



Si Philips partage des données personnelles avec un tiers qui utilise vos données personnelles à ses propres fins, Philips s'assurera de vous en informer et/ou d'obtenir votre autorisation, conformément aux lois en vigueur, avant de partager vos données personnelles.



Philips cède parfois une activité ou une partie d'une activité à une autre entreprise. La cession de propriété peut inclure la cession à l'entreprise acquéreuse de vos données personnelles directement liées à cette activité. L'ensemble de nos droits et obligations en vertu de notre politique de confidentialité sont librement cessibles par Philips à l'une de nos sociétés affiliées, dans le cadre d'une fusion, d'une acquisition, d'une restructuration, d'une vente d'actifs, par l'effet de la loi ou d'une quelque autre manière, et nous pouvons transférer vos données personnelles à l'une de nos filiales, à l'une des entités qui nous succède ou au nouveau propriétaire.



Transfert transfrontalier



Vos données personnelles peuvent être stockées et traitées dans tout pays où nous avons des installations ou dans lequel nous sollicitons des fournisseurs de service, et en utilisant les Services, vous consentez au transfert (le cas échéant) des informations vers des pays autres que votre pays de résidence, qui peuvent appliquer des règles de protection des données qui sont différentes de celles de votre pays. Dans certaines circonstances, les tribunaux, les forces de l'ordre, les organismes de réglementation ou les autorités de sécurité de ces autres pays peuvent être autorisés à accéder à vos données personnelles.

Si vous vous trouvez dans l'EEE, vos données personnelles peuvent être transférées à nos sociétés affiliées ou prestataires de services situés en dehors de l'EEE, qui sont reconnus par la Commission européenne comme fournissant un niveau de protection des données conforme aux normes de l'EEE (la liste complète de ces pays est disponible ici. Pour les transferts de l'EEE vers des pays qui ne sont pas jugés adéquats par la Commission européenne, tels que les États-Unis, nous avons mis en place des mesures adéquates, telles que nos Règles d'entreprise contraignantes pour les données relatives aux clients, fournisseurs et partenaires commerciaux, et/ou des clauses contractuelles standard adoptées par la Commission européenne pour protéger vos données personnelles. Vous pouvez obtenir une copie de ces mesures en suivant le lien ci-dessus ou en écrivant à l'adresse privacy@philips.com.

Combien de temps conservons-nous vos données ?



Nous conserverons vos données personnelles aussi longtemps que cela est nécessaire ou autorisé compte tenu de la finalité de la collecte de ces données. Les critères que nous utilisons pour déterminer nos délais de conservation comprennent : (i) la durée de votre utilisation de l'Application et des Services ; (ii) s'il y a une obligation légale à laquelle nous sommes soumis ; ou (iii) si la conservation est souhaitable compte tenu de notre statut juridique (par exemple en ce qui concerne les délais de prescription, les litiges ou les enquêtes réglementaires).

Vos choix et vos droits



Si vous souhaitez soumettre une demande d'accès, de rectification, de suppression, de restriction ou d'objection au traitement des données à caractère personnel que vous avez précédemment fournies, ou si vous souhaitez demander à recevoir une copie électronique de vos données personnelles afin de les transmettre à une autre société (dans la mesure où ce droit à la portabilité des données vous est accordé par la législation en vigueur), vous pouvez nous contacter à l'adresse privacy@philips.com. Nous répondrons à votre demande dans le respect de la législation en vigueur.



Dans votre demande, veuillez préciser quelles sont les données personnelles auxquelles vous souhaitez accéder, que vous voudriez rectifier, supprimer, restreindre ou dont vous vous opposez au traitement. Pour votre protection, nous pouvons uniquement traiter les demandes concernant les données personnelles associées à votre compte, votre adresse e-mail ou d'autres informations de votre compte, que vous utilisez pour nous envoyer votre demande, et nous pouvons avoir besoin de vérifier votre identité avant le traitement de votre demande. Nous essaierons de répondre à votre demande en respectant des délais raisonnables.



Veuillez noter que si vous utilisez (certains de) vos choix et droits, vous risquez de ne plus pouvoir utiliser nos Services, dans leur intégralité ou en partie.

Nous protégeons vos données personnelles



Nous prenons au sérieux notre devoir de protection des données que vous confiez à Philips contre tout altération, perte, abus, divulgation ou accès accidentel(le) ou non autorisé(e). Philips déploie différentes technologies de sécurité et mesures techniques et organisationnelles pour protéger vos données. À cette fin, nous mettons en œuvre, entre autres, des contrôles d'accès, et nous utilisons des pare-feu et des protocoles sécurisés.



Informations spéciales à l'attention des parents



Bien que les Services ne soient pas destinés aux enfants, tels qu'ils sont définis par la législation applicable, la politique de Philips est de se conformer à la loi quand celle-ci requiert l'autorisation d'un parent ou d'un tuteur avant de collecter, utiliser ou communiquer les données personnelles des enfants. Nous nous engageons à protéger la confidentialité des enfants et nous encourageons vivement les parents et les tuteurs à jouer un rôle actif dans les activités et centres d'intérêts en ligne de leurs enfants.



Si un parent ou tuteur s'aperçoit que son enfant nous a fourni des informations personnelles sans leur consentement, veuillez nous contacter à l'adresse privacy@philips.com. Si nous nous apercevons qu'un enfant nous a fourni des informations personnelles, nous supprimerons ses informations de nos fichiers.

Informations spécifiques locales : vos droits relatifs à la confidentialité des données en Californie (États-Unis uniquement)



La section 1798.83 du Code civil de Californie permet à nos clients résidant en Californie de demander et d'obtenir de notre part une fois par an, gratuitement, des informations relatives aux informations personnelles (le cas échéant) que nous divulguons à des tiers à des fins de marketing direct au cours de l'année civile précédente. Le cas échéant, ces informations comprendraient une liste des catégories des informations personnelles ayant été partagées, ainsi que le nom et l'adresse de tous les tiers avec lesquels nous avons partagé ces informations au cours de l'année civile précédente. Si vous résidez en Californie et que vous souhaitez formuler une telle demande, veuillez vous rendre sur notre site Web consacré à la confidentialité : philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback

Modification des présentes informations relatives à la confidentialité des données



Nos Services peuvent être modifiés ponctuellement sans préavis. Nous nous réservons donc le droit de modifier ou de mettre à jour ponctuellement la présente Déclaration de confidentialité. Lorsque nous mettons à jour la présente Déclaration de confidentialité, nous mettons également à jour la date indiquée en haut de la présente Déclaration de confidentialité.



Nous vous encourageons à consulter régulièrement la dernière version de la présente Déclaration de confidentialité.



La nouvelle Déclaration de confidentialité prendra effet immédiatement après publication. Si vous n'acceptez pas la nouvelle Déclaration, vous devez modifier vos préférences ou arrêter d'utiliser nos Services. En continuant d'accéder à nos Services ou de les utiliser après l'entrée en vigueur de ces modifications, vous reconnaissez que vous avez été informé(e) et acceptez la Déclaration de confidentialité telle qu'elle a été modifiée.

Contactez-nous



Pour toute question concernant la présente Déclaration de confidentialité ou la façon dont Philips utilise vos données personnelles, veuillez contacter notre responsable de la protection des données à l'adresse privacy@philips.com. Vous avez également la possibilité de déposer une réclamation auprès d'un organisme de contrôle compétent dans votre pays ou région.

Koninklijke Philips N.V.

High Tech Campus 5

5656AE, Eindhoven

Pays-Bas