Lumea IPL App

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Données d'analyse



En donnant votre consentement, vous pouvez nous aider à améliorer l'application et nos produits connectés (ainsi qu'à développer de nouvelles solutions de santé personnelle pour vous !) sur la base des données que nous observons et recueillons lorsque vous utilisez nos services. Nous pouvons également utiliser ces informations pour personnaliser davantage nos services. Les données traitées comprennent les données que vous nous fournissez lorsque vous utilisez l'application, les identifiants des appareils mobiles, les données de session et d'utilisation, le système d'exploitation, le modèle, les informations réseau et les adresses IP (masquées), ainsi que les informations liées à l'application, telles que le nom, la version, l'utilisation et les événements, les pages visitées et les informations de session. Nous pouvons utiliser des cookies, des balises et/ou des technologies similaires, et utiliser des fournisseurs de services qui traitent vos informations en notre nom selon nos instructions. Nous pouvons combiner, pseudonymiser, anonymiser ou regrouper vos données à des fins de statistiques, d'analyse et de personnalisation. Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans les paramètres de l'application.



Données relatives aux cookies



Nous traitons les informations de votre appareil mobile et utilisons des cookies, des balises, des pixels ou des technologies similaires (« Cookies ») pour fournir nos Services. Nos Cookies nous permettent de reconnaître votre appareil mobile ainsi que de recueillir des informations et des données personnelles conformément à la présente Déclaration. Les informations que nous traitons peuvent inclure les données de votre appareil mobile (identifiants uniques, données de session et d'utilisation, système d'exploitation, modèle, opérateur, informations réseau et adresses IP) et les informations liées à l'application (telles que le nom, la version, l'utilisation de l'application, ainsi que les événements, les pages visitées et les informations de session). Nous pouvons également utiliser ces informations pour vous présenter du contenu spécifique à votre pays (notamment des informations dans votre langue).



Données marketing



Si vous choisissez de recevoir des communications promotionnelles sur les produits, services, événements et promotions Philips susceptibles de vous intéresser en fonction de vos préférences et de vos habitudes en ligne, nous pouvons vous envoyer des messages marketing et des communications promotionnelles par e-mail, par téléphone et par d'autres canaux numériques, tels que l'application mobile et les réseaux sociaux. Afin d'adapter les communications à vos préférences et à votre comportement, et afin de vous proposer une expérience plus pertinente et plus personnalisée, nous pouvons analyser et combiner vos données personnelles. Vous pouvez choisir de vous désabonner de ces communications et à tout moment.



Données d'enquête et de recherche



Il est possible que nous vous invitions à participer à des enquêtes ou à des études de recherche. Les données personnelles que nous recueillons comprennent vos réponses, qui peuvent se rapporter à votre opinion et à votre expérience lors de votre interaction avec nos Services ou des services tiers, ainsi que des informations sur vos routines de beauté et d'épilation ou sur tout autre sujet concernant la santé personnelle. Nous pouvons traiter vos données d'enquête en combinaison avec les informations d'analyse que nous recueillons lorsque vous utilisez l'application. Nous utilisons ces données pour mieux comprendre nos utilisateurs en vue d'améliorer nos applications et services Philips dans le domaine de la beauté. Pour ce faire, nous analysons et regroupons vos informations et vos réponses. Nous pouvons réaliser certains de ces projets de manière anonyme, auquel cas nous ne collecterons aucune donnée personnelle. En tout état de cause, chaque fois que vous participez à ces projets, vous recevrez des informations supplémentaires sur la façon dont vos données seront traitées.



Données de commentaires



Nous pouvons vous demander vos commentaires sur votre expérience avec Lumea. Dans certains cas, nous vous demanderons l'autorisation de publier votre nom et votre commentaire dans l'application pour aider d'autres utilisateurs. À moins que nous vous en fassions la demande, nous vous demandons de ne pas nous divulguer de données personnelles sensibles, telles que le numéro de sécurité sociale, les informations liées à l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, la religion, la philosophie ou autres croyances, les informations de santé, la vie et l'orientation sexuelle, les caractéristiques biométriques ou génétiques, les antécédents criminels, ou l'appartenance à un syndicat. Vous pouvez toujours nous demander de supprimer vos commentaires à tout moment.



Données relatives à l'assistance clientèle



Vous pouvez nous fournir des informations relatives à votre utilisation de nos Services, telles que votre interaction avec Philips, et sur la façon dont vous souhaitez être contacté, afin que nous puissions vous proposer des prestations d'assistance clientèle. Nous exploitons et fournissons nos Services, notamment la mise à disposition de l'assistance clientèle et l'amélioration, la correction et la personnalisation de nos Services. Nous utilisons également vos informations pour pouvoir vous répondre lorsque vous nous contactez.



Données combinées



Nous pouvons combiner vos données personnelles, y compris les données du compte, d'autres données que vous avez fournies, les données des appareils, les Cookies, les données de géolocalisation, les données collectées lors de vos interactions et de votre utilisation des canaux numériques Philips, comme les réseaux sociaux, les sites Web, les e-mails, les applications et les produits connectés, l'adresse IP, les Cookies, les informations sur les appareils, les communications sur lesquelles vous cliquez ou appuyez, les informations détaillées de géolocalisation et les sites Web que vous visitez. En fonction de vos choix, nous pouvons analyser vos données combinées pour vous fournir les Services, par exemple pour vous communiquer des informations sur vos séances d'épilation et vous fournir du contenu, des messages et des conseils personnalisés, conformément à la présente Déclaration. Nous pouvons également utiliser ces données pour améliorer le contenu, les fonctionnalités et la convivialité de l'application et des Services, ainsi que pour développer de nouveaux produits et services dans le domaine de la beauté.



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Si vous rédigez un avis ou notez l'application sur les boutiques d'applications, nous pouvons traiter ces informations pour répondre à vos commentaires et questions, comprendre votre ressenti lors de l'utilisation de l'application, nous familiariser avec votre perception générale de l'application et de notre marque, et utiliser ces informations pour améliorer l'application. Nous pouvons uniquement voir votre nom d'utilisateur, vos notes, vos commentaires et toutes autres informations que vous décidez de partager avec nous ou de rendre publiques. À moins d'une demande de votre part, nous ne relions pas ces informations à vos identifiants de compte ou à toute autre information que nous avons recueillie auprès de vous. Si vous avez besoin d'aide, nous pouvons utiliser vos données pour assurer le suivi de votre dossier et vous guider dans notre processus d'assistance clientèle, conformément à la présente Déclaration.



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