Lumea IPL App

Sensible personenbezogene Daten



Bevor wir sensible personenbezogene Daten erfassen, informieren wir Sie darüber und holen Ihre ausdrückliche Zustimmung ein. Je nach Ihren Einstellungen können Sie Ihre Schönheits- und Haarentfernungsdaten sicher in Ihrem Konto speichern, sodass Sie sie einfach wiederherstellen können, wenn Sie die App auf einem anderen Gerät installieren. Wir verwenden Ihre Daten auch, um Ihnen eine personalisierte Schönheits- und Haarentfernungserfahrung zu bieten, z. B. über individuelle Coaching-Programme, Erinnerungen und andere Dienstleistungen, für die wir auf die Vertragserfüllung angewiesen sind, um die von Ihnen gewünschten Dienstleistungen bereitzustellen. Da die personenbezogenen Daten jedoch sensibel sind, können wir Ihnen diese Dienste nur auf Grundlage Ihrer ausdrücklichen Einwilligung zur Verarbeitung dieser Daten zur Verfügung stellen. Zu den verarbeiteten Daten gehören Ihre: Präferenzen und Antworten auf unsere Fragen zur Personalisierung;

Details zum Haarentfernungsgerät, einschließlich eindeutiger Kennungen und Nutzungsdaten;

Bestrahlungsdetails, einschließlich Behandlungspläne, Fortschritt und Status;

Hautton und Haardetails, einschließlich Hauttyp, Haarfarbe und -typ sowie Ihre Haut- und Haarentfernungsroutine und Probleme;

Audioaufzeichnungen, die immer dann erforderlich sind, wenn Sie bestimmte Funktionen der App nutzen; und



Fotos, einschließlich Fotos von Körperteilen, Haaren und Haut, wann immer Sie bestimmte Funktionen der App nutzen;

Informationen zu Lebensstil und Wohlbefinden, die Sie in die App eingeben, einschließlich Routine, Stress, Schlaf und Umgebung sowie

App-Nutzungsmuster und Details zum Mobilgerät.



Je nach Ihren Einstellungen erhalten Sie von uns möglicherweise E-Mails, Push-Benachrichtigungen sowie Inhalte und Nachrichten innerhalb der App. Wir können Ihre Daten auch zu Personalisierungszwecken kombinieren, pseudonymisieren, anonymisieren oder aggregieren. Um einige der Personalisierungsservices in der App bereitzustellen, verwenden wir Algorithmen für maschinelles Lernen/künstliche Intelligenz. Wir sind ethisch verpflichtet, sicherzustellen, dass die von den Algorithmen erbrachten Dienstleistungen so genau wie möglich funktionieren, wodurch Ungenauigkeiten, Vorurteile, Diskriminierung oder andere Risiken für Ihre Rechte und Freiheiten reduziert werden. Deshalb müssen wir möglicherweise einen Teil der von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten verarbeiten, um die Wirksamkeit, Genauigkeit und Leistung der in diesen Diensten integrierten Algorithmen aufrechtzuerhalten und zu verbessern. Wir pseudonymisieren, aggregieren oder anonymisieren Ihre Daten, bevor wir sie speichern und verwenden. In diesem Fall verlassen wir uns auf unser berechtigtes Interesse, wissenschaftliche Untersuchungen zur Verbesserung der Algorithmen durchzuführen. Wir stellen sicher, dass sich ein solches Interesse nicht auf Ihre Rechte und Freiheiten auswirkt. Wenn es uns jedoch nicht möglich ist, Ihre personenbezogenen Daten ausreichend zu pseudonymisieren, werden wir Sie benachrichtigen und Ihre ausdrückliche Einwilligung einholen, bevor wir Ihre personenbezogenen Daten für solche Speicher- und Verbesserungszwecke verwenden.