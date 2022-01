Politique de cookies

Dans le cadre de notre offre en ligne, nous utilisons le «pixel Facebook» du réseau social Facebook, exploité par Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, États-Unis, ou si vous résidez dans l’UE, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlande («Facebook»).

À l’aide de son pixel, Facebook est en mesure d’identifier les visiteurs de notre offre en tant que groupe cible pour la présentation d’annonces, appelées «Publicités Facebook». Par conséquent, nous utilisons le pixel Facebook afin d’afficher nos publicités Facebook uniquement aux utilisateurs qui ont manifesté de l’intérêt pour notre offre sur Internet. Ainsi, à l’aide du pixel Facebook, nous souhaitons nous assurer que nos publicités Facebook correspondent à l’intérêt potentiel des utilisateurs et ne soient pas considérées comme inopportunes. Le pixel Facebook nous permet également d’évaluer de façon plus approfondie l’efficacité des publicités Facebook à des fins statistiques et d’étude de marché en déterminant si les utilisateurs ont été redirigés vers notre site Web après avoir cliqué sur une publicité Facebook.

Lorsque vous visitez notre site Web, le pixel Facebook est placé sur votre appareil après que vous ayez donné votre consentement (Opt-In) à l’utilisation de cookies.

Le pixel Facebook peut également stocker un cookie, c’est-à-dire un petit fichier, sur votre appareil. Si vous vous connectez ensuite à Facebook ou si vous ouvrez Facebook en étant déjà connecté, la visite de notre offre sera indiquée dans votre profil. Les données collectées vous concernant sont anonymes et ne nous donnent aucune information sur l’identité de l’utilisateur. Toutefois, les données sont stockées et traitées par Facebook de sorte qu’une connexion avec le profil d’utilisateur concerné est possible. Facebook traite les données conformément à la Politique d’utilisation des données de Facebook. Par conséquent, davantage d’informations sur le fonctionnement du pixel de remarketing et sur la façon dont les publicités Facebook sont affichées en général sont disponibles dans la Politique d’utilisation des données de Facebook:

www.facebook.com/policy.php.

Vous pouvez refuser la collecte de vos données par le pixel Facebook et leur utilisation pour l’affichage de publicités Facebook. Pour ce faire, vous pouvez vous rendre sur la page mise en place par Facebook et suivre les instructions sur les paramètres de la publicité basée sur l’utilisation:

www.facebook.com/settings?tab=ads. Vous pouvez également signifier votre refus sur la page destinée aux États-Unis

www.aboutads.info/choices ou celle destinée à l’UE

www.youronlinechoices.com Les réglages sont indépendants de la plate-forme, c’est-à-dire qu’ils sont adoptés pour tous les appareils, tels que les ordinateurs de bureau ou les appareils mobiles.

Sur nos sites Web, vous pouvez révoquer votre consentement à l’utilisation du pixel Facebook après avoir donné votre consentement (Opt-Out).

Pour ce faire, accédez à la page suivante

www.philips.ch/fr/a-w/cookie-notice et désactivez les «Cookies Marketing».