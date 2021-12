Le jus de fruit fraîchement pressé est un vrai délice. Non seulement il est riche en saveurs mais également en vitamines et nutriments essentiels. Que vous buviez un verre fraîchement pressé de jus de pomme, d’orange, de raisins ou d'autres associations plus originales, comme l’avocat et le radis, un délicieux jus est le complément idéal d’un régime alimentaire équilibré. Avec l’extracteur de jus adéquat, il est facile d’obtenir un excellent jus tant en consistance, en texture qu’en qualité.



Cependant, les jus de fruits frais ont une durée de conservation courte, aussi courte que leur temps de préparation, qui conduit à la réduction de la teneur en vitamines. Par conséquent, la bonne conservation du jus de fruits maison requiert un peu de travail et de réflexion supplémentaire. Vous devez connaître la durée maximale de conservation au frais et quand il faut le congeler. Notre guide pratique vous aide à préparer le jus parfait et vous propose les meilleurs conseils pour la pasteurisation de jus de fruits pour un délicieux shot de vitamines !