Les pièces amovibles sont compatibles lave-vaisselle.

Vous pouvez monter et utiliser votre nouvel extracteur de jus rapidement, grâce à son design exclusif. Facile à démonter, il se nettoie rapidement. De plus, toutes les pièces amovibles passent au lave-vaisselle en toute sécurité, pour un nettoyage encore plus facile après votre préparation quotidienne de jus.