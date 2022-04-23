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  • Dein täglicher Ernährungs-Boost in nur einer Minute
  • Dein täglicher Ernährungs-Boost in nur einer Minute
  • Dein täglicher Ernährungs-Boost in nur einer Minute
  • Dein täglicher Ernährungs-Boost in nur einer Minute
  • Dein täglicher Ernährungs-Boost in nur einer Minute
  • Dein täglicher Ernährungs-Boost in nur einer Minute
  • Dein täglicher Ernährungs-Boost in nur einer Minute
  • Dein täglicher Ernährungs-Boost in nur einer Minute
  • Dein täglicher Ernährungs-Boost in nur einer Minute
  • Dein täglicher Ernährungs-Boost in nur einer Minute
  • Dein täglicher Ernährungs-Boost in nur einer Minute
  • Dein täglicher Ernährungs-Boost in nur einer Minute
  • Dein täglicher Ernährungs-Boost in nur einer Minute
  • Dein täglicher Ernährungs-Boost in nur einer Minute
  • Dein täglicher Ernährungs-Boost in nur einer Minute
  • Dein täglicher Ernährungs-Boost in nur einer Minute
  • Dein täglicher Ernährungs-Boost in nur einer Minute
  • Dein täglicher Ernährungs-Boost in nur einer Minute

Eingestellt

Viva CollectionSlow Juicer

HR1889/70

3.7
| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Dein täglicher Ernährungs-Boost in nur einer Minute
Trinke täglich ein Glas gesunden Saft. Der Slow Juicer von Philips ist dafür das ultimativ geeignete Gerät. Dieser Entsafter verfügt über eine XL-Einfüllöffnung – so kannst du ganze Früchte, Obst, Gemüse und Blattgemüse entsaften. Kann in nur 90 Sekunden abgespült werden.
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Gesunde Säfte leicht gemacht – jeden Tag

Dein täglicher Ernährungs-Boost in nur einer Minute

  • XL-Einfüllöffnung: 70 mm

  • Schnelle Reinigung in nur 90 Sekunden

  • Einfacher Zusammenbau

Entsafte all dein bevorzugtes Obst, einschließlich Granatäpfel

Entsafte all dein bevorzugtes Obst, einschließlich Granatäpfel

Extrahiere bis zu 80 % an Nährstoffen aus Obst und Gemüse*. Ein toller Entsafter für Blattgemüse.

Breite Öffnung, 70-mm-Einfüllöffnung

Breite Öffnung, 70-mm-Einfüllöffnung

Spare Zeit und entsafte schneller. Die meisten Obst- und Gemüsesorten passen in den Entsafter und müssen somit nicht mehr zurechtgeschnitten werden. Gib einfach alle Zutaten in die 70-mm-XL-Einfüllöffnung und genieße jeden Tag eine volle Ladung frischer Vitamine.

Kompakte Aufbewahrung des Fruchtfleischbehälters in der Saftauffangschale

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.7

von 5

3

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
3
2

23/04/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Αποδοτικό και εύκολο καθάρισμα και συναρμολόγηση.

Εργονομικος Στιφτης. Θα μας αλλάξει τις διατροφικές μας συνήθειες. Τέρμα οι έτοιμοι χυμοί.

Vorteile

Πρακτικός και Καλη απόδοση .

Nachteile

Δεν τα έχω εντοπίσει

Diese Bewertung wurde für Συλλογή Viva HR1888/80 Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης verfasst

Diese Bewertung wurde für Συλλογή Viva HR1888/80 Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης verfasst

07/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Απιστευτος Αποχυμωτης αργής σύνθλιψης ότι καλύτερο

Είμαι υπέρ-ευχαριστημένος με το προϊόν αυτό.! αποχυμωτής αργής σύνθλιψης ότι καλύτερο! Οτι ακριβως έψαχνα! Είναι γρήγορος βγάζει μεγάλη ποσότητα χυμού Επίσης το πλύσιμο των εξαρτημάτων είναι πανεύκολο τον συστήνω με κλειστά μάτια !

Vorteile

Βγάζει μεγάλη ποσότητα χυμού

Nachteile

Τα μαλακα φρούτα οπως πχ μπανάνα ακτινίδιο δεν τα πολτοποιεί καλά δεν βγάζει όλο το χυμό τους

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Συλλογή Viva HR1888/80 Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Συλλογή Viva HR1888/80 Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης verfasst

22/05/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

εφοσον ειναι philips με πειθει

Ειναι οτι καλυτερο για οποιον θελει να στιβει τροφες οπως σελερυ καροτα τζιντζερ. με ολες τι βιταμινες τους χωρις ομως ινες που ενοχλουν πολλους ...ειναι τελειο απλαΑ

Vorteile

βαζεις οποιο τροφημο θες κ σου βγαζει μονο χημο χωρις να καταστρεφει τις βιταμινες του...

Nachteile

για μενα κανενα.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Συλλογή Viva HR1888/80 Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Συλλογή Viva HR1888/80 Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Interne Tests mit je 1.000 g Trauben, Äpfeln, Brombeeren, Erdbeeren, Tomaten, Wassermelone, Orangen und Granatapfel.