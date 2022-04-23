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Eingestellt
XL-Einfüllöffnung: 70 mm
Schnelle Reinigung in nur 90 Sekunden
Einfacher Zusammenbau
Extrahiere bis zu 80 % an Nährstoffen aus Obst und Gemüse*. Ein toller Entsafter für Blattgemüse.
Spare Zeit und entsafte schneller. Die meisten Obst- und Gemüsesorten passen in den Entsafter und müssen somit nicht mehr zurechtgeschnitten werden. Gib einfach alle Zutaten in die 70-mm-XL-Einfüllöffnung und genieße jeden Tag eine volle Ladung frischer Vitamine.
3.7
von 5
3
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Jeannou85
23/04/2022
Ελλάδα
Αποδοτικό και εύκολο καθάρισμα και συναρμολόγηση.
Εργονομικος Στιφτης. Θα μας αλλάξει τις διατροφικές μας συνήθειες. Τέρμα οι έτοιμοι χυμοί.
Vorteile
Πρακτικός και Καλη απόδοση .
Nachteile
Δεν τα έχω εντοπίσει
Diese Bewertung wurde für Συλλογή Viva HR1888/80 Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης verfasst
Diese Bewertung wurde für Συλλογή Viva HR1888/80 Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης verfasst
Tasos10
07/11/2021
Ελλάδα
Teil der Aktion
Απιστευτος Αποχυμωτης αργής σύνθλιψης ότι καλύτερο
Είμαι υπέρ-ευχαριστημένος με το προϊόν αυτό.! αποχυμωτής αργής σύνθλιψης ότι καλύτερο! Οτι ακριβως έψαχνα! Είναι γρήγορος βγάζει μεγάλη ποσότητα χυμού Επίσης το πλύσιμο των εξαρτημάτων είναι πανεύκολο τον συστήνω με κλειστά μάτια !
Vorteile
Βγάζει μεγάλη ποσότητα χυμού
Nachteile
Τα μαλακα φρούτα οπως πχ μπανάνα ακτινίδιο δεν τα πολτοποιεί καλά δεν βγάζει όλο το χυμό τους
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Συλλογή Viva HR1888/80 Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Συλλογή Viva HR1888/80 Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης verfasst
nirvanna
22/05/2020
Ελλάδα
εφοσον ειναι philips με πειθει
Ειναι οτι καλυτερο για οποιον θελει να στιβει τροφες οπως σελερυ καροτα τζιντζερ. με ολες τι βιταμινες τους χωρις ομως ινες που ενοχλουν πολλους ...ειναι τελειο απλαΑ
Vorteile
βαζεις οποιο τροφημο θες κ σου βγαζει μονο χημο χωρις να καταστρεφει τις βιταμινες του...
Nachteile
για μενα κανενα.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Συλλογή Viva HR1888/80 Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Συλλογή Viva HR1888/80 Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης verfasst
Interne Tests mit je 1.000 g Trauben, Äpfeln, Brombeeren, Erdbeeren, Tomaten, Wassermelone, Orangen und Granatapfel.