Découvrez la

gamme SpeedPro Max

Une qualité d'aspiration incomparable, pour une élimination de la poussière et de la saleté de tous les côtés, en un temps record. Le SpeedPro Max et le SpeedPro Max Aqua vous offrent une aspiration sans fil rapide et puissante sur les sols durs, les moquettes et les tapis. La conception unique de la brosse à 360° aspire la saleté et la poussière de tous les côtés, en sens aller comme en sens retour. La fonction d'aspiration et de nettoyage du Speed Pro Max Aqua permet d'éliminer davantage de saletés et de taches.