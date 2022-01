Machine à pâtes

La machine est fournie avec un livre de recettes coloré. Il contient des listes d'ingrédients permettant de préparer 24 types de pâtes et plus de 20 recettes à base de pâtes. Le livre contient de nombreuses recettes et idées de plats à réaliser avec le Philips Pasta Maker ! Auparavant, la préparation de pâtes était complexe et demandait beaucoup de travail, de temps et de savoir-faire. Avec le Philips Pasta Maker, vous pouvez désormais préparer des pâtes et nouilles fraîches de tous types en quelques minutes.