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  • Aspirateur à main puissant, pour un nettoyage plus efficace
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Arrêté

MiniVacAspirateur à main

FC6142/01

Aspirateur à main puissant, pour un nettoyage plus efficace
Bénéficiez de performances de nettoyage inégalées avec le puissant aspirateur à main Philips Wet&Dry 4,8 V. Aspirez facilement les liquides et la poussière. La brosse aérodynamique assure une excellente aspiration de la poussière.
Voir tous les avantages

Système adapté aux surfaces humides et sèches, brosse aérodynamique

Aspirateur à main puissant, pour un nettoyage plus efficace

  • Batterie 4,8 V

  • Sans sac, cyclonique

  • Brosse, suceur plat, raclette

  • Étanche

Base de rech. plate (murs et tables)

Base de rech. plate (murs et tables)

Vous pouvez ranger l'aspirateur à main Philips sur sa base de recharge, installée sur un mur ou posée sur une table. Ainsi, il est toujours prêt à l’emploi, notamment grâce à sa puissante batterie rechargeable.

Sans sac, flux d'air cyclon. & syst. filtr. 2 niv. pour filtration optimale

Sans sac, flux d'air cyclon. & syst. filtr. 2 niv. pour filtration optimale

Afin d'obtenir une puissance d'aspiration optimale et élevée, l'aspirateur utilise la technologie cyclonique d'accélération du flux d'air. Son système de filtration à deux niveaux permet de garder toute la poussière à l'intérieur de l'appareil. Le premier filtre retient tous les types de poussières, tandis que le deuxième retient les particules les plus fines.

Brosse aérodynamique, pour une meilleure aspiration des poussières

La conception aérodynamique de la brosse du Philips MiniVac permet une aspiration optimale de la poussière, même très fine. Sa forme ergonomique permet de nettoyer les recoins les plus difficiles à atteindre.

Spécificités Techniques

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