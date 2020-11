Large gamme d'accessoires pour tous les besoins

L'aspirateur à main Philips est fourni avec une large gamme d'accessoires afin de nettoyer votre maison ou votre voiture avec le moins d'effort possible. Il est équipé d'une petite et d'une grande brosse, d'un petit et d'un grand suceur plat, ainsi que d'un long tuyau. Idéal pour nettoyer même les endroits difficiles à atteindre. La combinaison idéale pour nettoyer votre maison ou votre voiture !