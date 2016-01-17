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Aspirateur à main puissant, pour un nettoyage plus efficace
Bénéficiez de performances de nettoyage inégalées avec le puissant aspirateur à main Philips 12 V spécial maison et voiture. Son système sans sac à flux d'air cyclonique 2 niveaux garantit sa longévité, tandis que sa brosse aérodynamique assure une excellente aspiration de la poussière.
Batterie 12 V
Sans sac, cyclonique
5 accessoires et sac de rangement
Maison, auto (avec prise allume-cigare)
La conception aérodynamique de la brosse du Philips MiniVac permet une aspiration optimale de la poussière, même très fine. Sa forme ergonomique permet de nettoyer les recoins les plus difficiles à atteindre.
Afin d'obtenir une puissance d'aspiration optimale et élevée, l'aspirateur utilise la technologie cyclonique d'accélération du flux d'air. Son système de filtration à deux niveaux permet de garder toute la poussière à l'intérieur de l'appareil. Le premier filtre retient tous les types de poussières, tandis que le deuxième retient les particules les plus fines.
Les puissantes batteries Nickel-Métal hydrure (NiMh)* de l'aspirateur à main Philips MiniVac ne présentent aucun effet mémoire, phénomène qui réduit la capacité des batteries dans le temps et affecte la durée d'utilisation des appareils. Ainsi, il offre une autonomie plus élevée que d'autres produits équipés de batteries Nickel-Cadmium (NiCd) classiques, qui, elles, présentent un effet mémoire.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
Récompenses
4.1
sur 6
188
Avis
83%
recommandent ce produit
belfort
17/01/2016
France
Puissant et polyvalent
Tout juste reçu, cet aspirateur de par sa puissance de 12 V se révèle efficace. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser tous les accessoires ni pour la voiture mais celui-ci semble déjà très prometteur (autonomie, polyvalence des accessoires, robustesse). Certes, je n'ai pas d'animaux mais avec deux enfants et un poêle à bois cet aspirateur est idéal.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MiniVac FC6149/01 Aspirateur à main
Oui, je recommande ce produit
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cracotte74
07/01/2016
France
tres bon rapport qualité prix
bonne puissance , ma fille possédait déjà le modèle 10v , moi j'ai préféré celui-ci
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bb11
06/01/2016
France
Acheteur vérifié
EXCELLENT
Puissance 12 v, facilité d'utilisation, qualité de fabrication et design. Déjà utilisateur du modèle 3.6 v.
Oui, je recommande ce produit
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