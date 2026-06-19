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  • Un nettoyage optimal sur les sols durs, la moquette et les tapis
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Arrêté

PowerPro DuoAspirateur balai sans fil 2 en 1

FC6162/01

Un nettoyage optimal sur les sols durs, la moquette et les tapis
Le nouveau Philips PowerPro Duo nettoie parfaitement les sols durs ainsi que les tapis et moquettes. La technologie PowerCyclone maintient une puissance d'aspiration élevée pour d'excellentes performances. La brosse TriActive Turbo aspire plus de poussière par passage.
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Avec technologie PowerCyclone et brosse TriActive Turbo

Un nettoyage optimal sur les sols durs, la moquette et les tapis

  • 2 en 1

  • 12 V

  • Sans sac

  • 2 accessoires

Technologie PowerCyclone pour des performances optimales

Technologie PowerCyclone pour des performances optimales

La technologie PowerCyclone offre un nettoyage impeccable en un seul passage grâce à ses étapes ultra-efficaces : 1) L'air s'introduit rapidement dans le PowerCyclone grâce à une arrivée d'air droite et lisse. 2) La conduite courbée augmente la vitesse de l'air dans la chambre cyclonique afin de séparer efficacement la poussière.

Brosse TriActive Turbo pour d'excellents résultats sur les tapis et moquettes

Brosse TriActive Turbo pour d'excellents résultats sur les tapis et moquettes

La brosse TriActive Turbo offre d'excellents résultats sur les sols durs, les moquettes et les tapis. La brosse motorisée et le flux d'air optimisé permettent de capturer toutes les saletés et les peluches en un seul passage.

Adaptabilité maximale pour nettoyer les zones difficiles d'accès

Adaptabilité maximale pour nettoyer les zones difficiles d'accès

PowerPro Duo est conçu pour se faufiler partout : sous le canapé, le lit ou la table, sans effort.

Spécificités Techniques

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  1. 3 Essais réalisés par un institut de tests indépendant. Moyenne sur les tapis/moquettes et sols durs, par rapport au modèle le plus vendu dans le segment de l'aspirateur balai 2 en 1 sans fil 12 V, selon une source indépendante, juin 2013.