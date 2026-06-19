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Arrêté
FC6162/01
2 en 1
12 V
Sans sac
2 accessoires
La technologie PowerCyclone offre un nettoyage impeccable en un seul passage grâce à ses étapes ultra-efficaces : 1) L'air s'introduit rapidement dans le PowerCyclone grâce à une arrivée d'air droite et lisse. 2) La conduite courbée augmente la vitesse de l'air dans la chambre cyclonique afin de séparer efficacement la poussière.
La brosse TriActive Turbo offre d'excellents résultats sur les sols durs, les moquettes et les tapis. La brosse motorisée et le flux d'air optimisé permettent de capturer toutes les saletés et les peluches en un seul passage.
PowerPro Duo est conçu pour se faufiler partout : sous le canapé, le lit ou la table, sans effort.
Notation globale
3 Essais réalisés par un institut de tests indépendant. Moyenne sur les tapis/moquettes et sols durs, par rapport au modèle le plus vendu dans le segment de l'aspirateur balai 2 en 1 sans fil 12 V, selon une source indépendante, juin 2013.