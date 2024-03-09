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  • Un nettoyage parfait sur tous les sols
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PowerPro DuoAspirateur balai 2 en 1

FC6169/01

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| (1) Avis
Un nettoyage parfait sur tous les sols
Le nouveau PowerPro Duo de Philips nettoie parfaitement les sols durs ainsi que les tapis et moquettes. La technologie PowerCyclone maintient une puissance d'aspiration élevée pour d'excellentes performances. La brosse TriActive Turbo aspire plus de poussière par passage.
Voir tous les avantages

Avec technologie PowerCyclone et brosse TriActive Turbo

Un nettoyage parfait sur tous les sols

  • Sans fil

  • Sans sac

  • 18 V

  • 2 accessoires

Technologie PowerCyclone pour des performances optimales

Technologie PowerCyclone pour des performances optimales

La technologie PowerCyclone offre un nettoyage impeccable en un seul passage grâce à ses étapes ultra-efficaces : 1) L'air s'introduit rapidement dans le PowerCyclone grâce à une arrivée d'air droite et lisse. 2) La conduite courbée augmente la vitesse de l'air dans la chambre cyclonique afin de séparer efficacement la poussière.

La brosse TriActive Turbo capture toutes les poussières et les peluches en un seul passage

La brosse TriActive Turbo capture toutes les poussières et les peluches en un seul passage

La brosse TriActive Turbo nettoie de manière optimale les sols durs, les moquettes et les tapis grâce aux éléments suivants : 1) La brosse motorisée capture toutes les saletés et les peluches en un seul passage. 2) Un flux d'air optimisé passe dans la brosse, pour un nettoyage ultra-efficace.

Aussi puissant qu'un aspirateur traditionnel de 2 000 W

Aussi puissant qu'un aspirateur traditionnel de 2 000 W

PowerPro Duo est aussi performant qu'un aspirateur de 2 000 W. Essais réalisés en interne par Philips. Comparaison avec le FC8455/FC8456.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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1.0

sur 6

1

Avis

5
4
3
2

09/03/2024

Portugal

Portugal

Boas carateristica como aspirador

Recomendo que nao seja comprado um vez que por ex ter partido os fechos da cx de recolha lhe e dito por os vendedores da marca e por a propria masca que nao tem pecas de substituicao, pondo ate em duvida se sera o unico artigo em que isto sucede.

Contre

As descritas a tras

Cet avis a été rédigé pour PowerPro Duo FC6167/01 Aspirador com cabo 2 em 1

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