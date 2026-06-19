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Arrêté
FC6812/01
Brosse d'aspiration à 360°
18 V, jusqu'à 45 min d'autonomie
2-en-1 : aspiration, aspirette
La brosse à 360° aspire la poussière et les saletés plus rapidement à chaque passage, même à l'arrière ou le long des plinthes, pour rendre chaque mouvement efficace.
Le moteur numérique PowerBlade est conçu pour créer un débit d'air particulièrement élevé (> 1 000 l/min) produisant une aspiration à 360° au niveau de la brosse. Enregistrez-vous sur Philips.com dans les 3 mois suivant la date d'achat de profiter d'une garantie de 5 ans gratuite sur le moteur !
Technologie PowerCyclone 8 : notre meilleure technologie d'aspirateur sans sac, désormais intégrée à un modèle balai sans fil, pour une aspiration plus puissante, plus longtemps.
Notation globale
Comparé aux 10 aspirateurs balais sans fil coûtant plus de 300 € les plus vendus en Allemagne en 2017, grâce au test de nettoyage de grosses particules de saleté sur sol dur développé par Philips, basé sur la norme internationale IEC60312-1. Jan 2018.