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  • Un nettoyage sans fil ultra-rapide*
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Arrêté

SpeedPro MaxAspirateur balai

FC6812/01

Un nettoyage sans fil ultra-rapide*
Le SpeedPro Max révolutionnaire avec brosse à 360° aspire encore plus de saletés à chaque passage, d'avant en arrière, même le long des plinthes et des meubles. Un nettoyage efficace et plus rapide des sols durs, moquettes et tapis.
Voir tous les avantages

avec la brosse à 360°

Un nettoyage sans fil ultra-rapide*

  • Brosse d'aspiration à 360°

  • 18 V, jusqu'à 45 min d'autonomie

  • 2-en-1 : aspiration, aspirette

La brosse à 360° aspire la poussière et les saletés de tous les côtés

La brosse à 360° aspire la poussière et les saletés de tous les côtés

La brosse à 360° aspire la poussière et les saletés plus rapidement à chaque passage, même à l'arrière ou le long des plinthes, pour rendre chaque mouvement efficace.

Le moteur PowerBlade crée un débit d'air élevé (> 1 000 l/min)

Le moteur PowerBlade crée un débit d'air élevé (> 1 000 l/min)

Le moteur numérique PowerBlade est conçu pour créer un débit d'air particulièrement élevé (> 1 000 l/min) produisant une aspiration à 360° au niveau de la brosse. Enregistrez-vous sur Philips.com dans les 3 mois suivant la date d'achat de profiter d'une garantie de 5 ans gratuite sur le moteur !

PowerCyclone 8 : notre technologie sans sac la plus puissante

PowerCyclone 8 : notre technologie sans sac la plus puissante

Technologie PowerCyclone 8 : notre meilleure technologie d'aspirateur sans sac, désormais intégrée à un modèle balai sans fil, pour une aspiration plus puissante, plus longtemps.

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  1. Comparé aux 10 aspirateurs balais sans fil coûtant plus de 300 € les plus vendus en Allemagne en 2017, grâce au test de nettoyage de grosses particules de saleté sur sol dur développé par Philips, basé sur la norme internationale IEC60312-1. Jan 2018.