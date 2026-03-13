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Azur Fer vapeur
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GC4909/60
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EU Declaration of conformity Philips Azur Steam iron GC4909/60 - English (US)
Important Information Manual Philips Azur Steam iron
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Quelle eau utiliser dans mon fer vapeur/défroisseur Philips ?
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Comment nettoyer la semelle de mon fer vapeur ou à sec Philips ?
Série 500Rasoir anti-bouloche
Rasoir anti-bouloche
Mon fer vapeur Philips ne chauffe plus.
Ma centrale vapeur Philips n'élimine pas les faux plis.
Le voyant « Fer prêt » de mon fer vapeur Philips clignote.
Le voyant Calc-Clean de ma centrale vapeur Philips continue de clignoter
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