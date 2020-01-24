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  • Rasoir anti-bouloche
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Série 500Rasoir anti-bouloche

GC026/00

4
| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Rasoir anti-bouloche
Le rasoir anti-bouloche de Philips vous permet d'éliminer facilement et rapidement les bouloches sur tout type de vêtement. Tous les textiles, du pull à la couverture, retrouveront leur aspect neuf !
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Série 500

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Rasoir anti-bouloche

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Guide-cordon

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GC013/00

Rajeunissez vos vieux vêtements en un instant

Rasoir anti-bouloche

  • Élimine les bouloches

  • Convient à tous les vêtements

  • 2 piles AA Philips fournies

Grande surface de lame pour couvrir plus de zone en un seul passage

Grande surface de lame pour couvrir plus de zone en un seul passage

La grande surface de la lame permet de couvrir une plus grande zone du vêtement à la fois, afin de réduire le nombre de passages nécessaires pour lui redonner un aspect neuf.

Rotation de la lame jusqu'à 8 800 tours/min pour une élimination efficace

Rotation de la lame jusqu'à 8 800 tours/min pour une élimination efficace

Les lames décrivent jusqu'à 8 800 tours/min pour une élimination efficace et rapide des bouloches de vos vêtements.

Réceptacle à bouloches facile à retirer et à vider

Réceptacle à bouloches facile à retirer et à vider

Le réceptacle recueillant les bouloches est facile à retirer et à vider.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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4.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

5
3
2
1

24/01/2020

Portugal

Portugal

Acheteur vérifié

Funcional

Boa relação qualidade preço O anterior funcionava perfeitamente mas partiu o contentor

Contre

Jvr0

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour série 500 GC026/00 Tira-borbotos

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour série 500 GC026/00 Tira-borbotos

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