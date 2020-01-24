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GC026/80
GC7930/31
GC4554/41
GC4541/21
GC362/81
GC4537/71
GC4567/81
GC351/20
GC2675/21
GC013/00
Élimine les bouloches
Convient à tous les vêtements
2 piles AA Philips fournies
La grande surface de la lame permet de couvrir une plus grande zone du vêtement à la fois, afin de réduire le nombre de passages nécessaires pour lui redonner un aspect neuf.
Les lames décrivent jusqu'à 8 800 tours/min pour une élimination efficace et rapide des bouloches de vos vêtements.
Le réceptacle recueillant les bouloches est facile à retirer et à vider.
Récompenses
4.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
JvR6
24/01/2020
Portugal
Acheteur vérifié
Funcional
Boa relação qualidade preço O anterior funcionava perfeitamente mas partiu o contentor
Contre
Jvr0
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour série 500 GC026/00 Tira-borbotos
Oui, je recommande ce produit
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