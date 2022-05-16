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Arrêté
Pression de la pompe 6 bars max.
Effet pressing jusqu'à 360 g
Réservoir fixe 1,3 l
Système de verrouillage
La vapeur puissante et continue permet de repasser les tissus les plus épais en toute simplicité. Les faux plis disparaissent avec l'application d'un effet pressing là où vous en avez besoin. Cette vapeur supplémentaire est également idéale pour le défroissage vertical des vêtements et des rideaux.
Repassez tous types de textiles, du jean jusqu'à la soie, sans avoir à régler la température. OptimalTEMP rend le sélecteur et les réglages inutiles. Il n'est plus nécessaire de trier le linge et d'attendre que le fer chauffe ou refroidisse. Vous pouvez repasser tous les tissus, à tout moment.
Fixez votre fer à la base de manière sécurisée afin de le déplacer facilement dans la maison en évitant de toucher accidentellement la semelle lorsqu'elle est chaude.
Récompenses
4.5
sur 6
12
Avis
92%
recommandent ce produit
RitaM22
16/05/2022
Portugal
Otimo produto
Gostei muito deste ferro. Foi uma boa surpresa em termos de vapor e de deslizar da base. Qualidade de materiais!
Avantages
Rapido
Contre
Nada a apontar
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor
kzero
03/12/2021
Portugal
Fait partie de la promotion
Só tenho uma palavra... INCRÍVEL
Estamos a falar de um produto que toda as pessoas que passam a ferro deveriam de ter, com este ferro não existe peças de roupa que não se possa passar, o ferro percebe que peça de roupa é e adapta a temperatura... É Genial nunca mais queimei roupa :)
Avantages
Leve , temperatura do ferro automática
Contre
O valor nada mais...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor
Oui, je recommande ce produit
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Malina7
22/07/2021
Portugal
Fait partie de la promotion
O produto é prático, fácil e rápido de utilizar
O produto é confortável, leve, permite passar a roupa com extrema facilidade e rapidez sem atrapalhar poupando assim grande parte do dia a exercer a tarefa.
Avantages
Leve, confortável, desliza com facilidade, prático, alcança os cantos todos, fio de ligação à tomada longo e super acessível, tem esconderijo para os fios na parte interior abaixo do depósito com água o que permite conforto ao guardar o produto. Tem botão de segurança que prende o ferro para o transportar. Tem um botão para emitir vapor quando e quanto quiser sem necessidade de escolher e regular temperatura, é adequado a todos os tecidos. O tecido fica extra suave após a utilização do produto oferecendo um aspeto de roupa nova. A cor é super agradável, o design é lindo. Permite fácil eliminação de calcário num depósito próprio, após 3 meses de utilização frequente.
Contre
Nada consta sobre
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor
Sur tous les tissus repassables
Par rapport au fer vapeur Philips PowerLife
Jusqu'à 30 % d'économies d'énergie selon la norme IEC 603311, par rapport au FastCare Compact à la température maximale