ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*
  • Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*
  • Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*
  • Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*
  • Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*
  • Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*
  • Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*
  • Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*
  • Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*
  • Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*
  • Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*
  • Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*

Arrêté

PerfectCare Compact EssentialCentrale vapeur

GC6842/30

4.5
| (12) Avis | 92% recommandent ce produit

1 récompense

Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*
Une production puissante et continue de vapeur permet un repassage plus rapide qu'avec un simple fer vapeur. Et grâce à la technologie OptimalTEMP, il n'est pas nécessaire de régler la température ou la vapeur. Compact et léger pour un rangement facile.
Voir tous les avantages

Aucun risque de brûlure*

Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*

  • Pression de la pompe 6 bars max.

  • Effet pressing jusqu'à 360 g

  • Réservoir fixe 1,3 l

  • Système de verrouillage

Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis

Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis

La vapeur puissante et continue permet de repasser les tissus les plus épais en toute simplicité. Les faux plis disparaissent avec l'application d'un effet pressing là où vous en avez besoin. Cette vapeur supplémentaire est également idéale pour le défroissage vertical des vêtements et des rideaux.

Technologie OptimalTEMP : aucun réglage de la température n'est nécessaire

Technologie OptimalTEMP : aucun réglage de la température n'est nécessaire

Repassez tous types de textiles, du jean jusqu'à la soie, sans avoir à régler la température. OptimalTEMP rend le sélecteur et les réglages inutiles. Il n'est plus nécessaire de trier le linge et d'attendre que le fer chauffe ou refroidisse. Vous pouvez repasser tous les tissus, à tout moment.

Système de verrouillage pour un transport sûr et simple

Système de verrouillage pour un transport sûr et simple

Fixez votre fer à la base de manière sécurisée afin de le déplacer facilement dans la maison en évitant de toucher accidentellement la semelle lorsqu'elle est chaude.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 6

12

Avis

92%

recommandent ce produit

3
2

16/05/2022

Portugal

Portugal

Otimo produto

Gostei muito deste ferro. Foi uma boa surpresa em termos de vapor e de deslizar da base. Qualidade de materiais!

Avantages

Rapido

Contre

Nada a apontar

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor

03/12/2021

Portugal

Portugal

Só tenho uma palavra... INCRÍVEL

Estamos a falar de um produto que toda as pessoas que passam a ferro deveriam de ter, com este ferro não existe peças de roupa que não se possa passar, o ferro percebe que peça de roupa é e adapta a temperatura... É Genial nunca mais queimei roupa :)

Avantages

Leve , temperatura do ferro automática

Contre

O valor nada mais...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor

22/07/2021

Portugal

Portugal

O produto é prático, fácil e rápido de utilizar

O produto é confortável, leve, permite passar a roupa com extrema facilidade e rapidez sem atrapalhar poupando assim grande parte do dia a exercer a tarefa.

Avantages

Leve, confortável, desliza com facilidade, prático, alcança os cantos todos, fio de ligação à tomada longo e super acessível, tem esconderijo para os fios na parte interior abaixo do depósito com água o que permite conforto ao guardar o produto. Tem botão de segurança que prende o ferro para o transportar. Tem um botão para emitir vapor quando e quanto quiser sem necessidade de escolher e regular temperatura, é adequado a todos os tecidos. O tecido fica extra suave após a utilização do produto oferecendo um aspeto de roupa nova. A cor é super agradável, o design é lindo. Permite fácil eliminação de calcário num depósito próprio, após 3 meses de utilização frequente.

Contre

Nada consta sobre

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Sur tous les tissus repassables

  2. Par rapport au fer vapeur Philips PowerLife

  3. Jusqu'à 30 % d'économies d'énergie selon la norme IEC 603311, par rapport au FastCare Compact à la température maximale