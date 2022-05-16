Excelente produto que nos possibilita engomar de forma rápida até mesmo os vincos mais persistentes. Dispõe de regulação automática o que nos dá a vantagem de não escolhermos uma intensidade forte e queimar-mos a nossa roupa. É bastante leve o que torna o engomar mais fácil e não deixa a nossa mão tão cansada depois de passarmos uma grande quantidade de roupa. O desligar automático dá-nos uma sensação de segurança caso por algum momento nos tenhamos que ausentar e se por lapso nos esqueçamos do ferro ligado. A nível de limpeza e manutenção é um equipamento muito bem concebido pois a limpeza possibilita que o mesmo tenha um melhor desempenho. Por último, o passar a ferro na vertical faz com que seja um produto 2 em 1 pois nem todos os ferros são concebidos para esta segunda função.