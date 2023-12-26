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Arrêté
Pression de la pompe maxi. 6,5 bars
Jusqu'à 420 g d'effet pressing
Réservoir d'eau 1,5 l
Système de verrouillage
La vapeur puissante et continue permet de repasser les tissus les plus épais en toute simplicité. Les faux plis disparaissent avec l'application d'un effet pressing là où vous en avez besoin. Cette vapeur supplémentaire est également idéale pour le défroissage vertical des vêtements et des rideaux.
Repassez tous types de textiles, du jean jusqu'à la soie, sans avoir à régler la température. OptimalTEMP rend le sélecteur et les réglages inutiles. Il n'est plus nécessaire de trier le linge et d'attendre que le fer chauffe ou refroidisse. Vous êtes prêt à repasser tous les tissus, à tout moment.
Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez laisser sa semelle posée sur vos vêtements ou sur la table à repasser sans risquer de les brûler ou de les lustrer. C'est garanti.
Récompenses
5.0
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Vang72
26/12/2023
Ελλάδα
Acheteur vérifié
Εξαιρετικό
Πολύ καλό σίδερο. Αναγνωρίζει τα υφάσματα και ρυθμίζει την θερμοκρασία!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Compact GC7846/80 Σύστημα σιδερώματος
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Compact GC7846/80 Σύστημα σιδερώματος
Capelix
19/10/2023
Portugal
O melhor ferro que já tive...
Ferro excelente! Super satisfetio.... anos s/problemas.
Avantages
Leve, potente e não queima a roupa!
Contre
nenhuma.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Compact GC7846/80 Ferro com gerador de vapor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Compact GC7846/80 Ferro com gerador de vapor
Jusqu'à 30 % d'économies d'énergie avec le mode ÉCO par rapport au mode Turbo, sur la base du document IEC 60311
Par rapport au fer vapeur Philips Azur